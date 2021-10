Fangt endlich an mit der Ampel – aber richtig

Es ist ja nicht so, dass ich der erklärte Anhänger einer Ampel aus Rotgrün mit gelben Sprenkeln bin; immerhin ist ja das Wesentliche an einer Ampel, das man fährt oder stehenbleibt. Gelb ist nur ein Übergangsstadium. Insofern wird die kommende Regierung also viel rot und grün bedeuten; und wenig liberalen Inhalt. Aber gewählt ist gewählt; auch wenn das Beste ist, dass man sich auf die Hampeleien der zukünftigen Minister freuen kann: Auf den hohen Predigerton eines Robert Habeck, und auf die Keifereien von Annalena Baerbock; vielleicht darf Kevin Kühnert als Staatssekretär irgendwo die Ampeln auf rot stellen und Saskia Esken sich schief lachen, wenn sie weitere Hunderte von Millionen in den Kampf gegen Rechts und Demokratie freigibt. Vielleicht bleibt ja sogar Heiko Maas Außenminister? Es bleibt uns nichts erspart; also fangt doch endlich an damit.

Fangt doch endlich an zu regieren

Wozu Vor-Sondierungen vor Sondierungen, und Verhandlungen vor Koalitionsverhandlungen? Die Wirklichkeit hält sich doch nicht an krude Parteiprogramme und kümmert sich nicht um Gender-Sternchen, die kunstvoll die Sprache verhunzen und das Unverständliche noch unverständlicher machen. Die Wirklichkeit hat ihre eigene Sprache. Und die sagt:

Wir erleben einen Zusammenbruch der weltweiten Lieferketten. In China wird die Produktion in vielen Bereichen nach übereinstimmenden Meldungen halbiert; damit drohen leere Schaufenster und fehlende Vorprodukte. Wir kennen das aus der Zeit, in der plötzlich Masken zur Mangelware wurden und OP-Kittel in deutschen Krankenhäusern aus alten Regenmänteln geschneidert werden mussten – Frühjahr 2020, erinnern Sie sich? Und so was auf breiter Front? Wir wissen nicht wirklich, warum. Vielleicht steuert auch China ganz bewusst Warenströme an der EU vorbei. Chinas Denken ist merkantilistisch, mindestens, also staatswirtschaftlich und auf den unmittelbaren eigenen Vorteil bezogen. Freier Welthandel, die Basis unseres Wohlstands, ist für sie nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zwecke der Steigerung des eigenen Vorteils. Soll das wirklich Heiko Maas angehen?

Die Energie wird nicht nur immer noch teurer. Echte Knappheit droht. Industrieunternehmen drohen längst mit Schließung. Die Grünen verlangen, dass der Kohleausstieg vorgezogen wird. Großartig. Gute Idee. Dreht doch die Heizkörper hoch, wenn euch kalt ist! Marie Antoinette 2021 heißt Annalena? Dass Marie-Antoinette am Vorabend der französischen Revolution den Hungernden Kuchen statt Brot empfohlen haben soll, ist historische Fake-News. Hat sie nicht. Dass Annalena Baerbock dazu fähig wäre, ist bittere Realität. Im übrigen fehlt uns Kohle; und die längst gekündigten Lieferverträge etwas für den Brennstoff aus Russland wurden längst an China weitergereicht.

Vielleicht kommt der Kohleausstieg schneller, als sich das die bald regierenden Ideologen wünschen können. Aber dann haben sie mit Putin wenigstens einen Schuldigen; und vergessen wir nicht: Unser Mariechen-Antoinettchen wollte im Wahlkampf die Gas-Pipeline Nordstream 2 stoppen. Ich freue mich auf ihre Gas-Betteltour nach Moskau und die freundlichen Bilder vom Empfang. Windräder sind halt keine Lösung; auch nicht auf den Kreml-Mauern, wo er dort doch so besonders eisig pfeift.

Vom Mechatroniker zum Lastenrad-Fahrer

Die Automobilindustrie macht jetzt das, wofür sie auf Weisung der weichenden Kanzlerin mit Steuermilliarden belohnt wird: sie fährt die Herstellung der Verbrenner-Autos in Deutschland (nicht in China) herunter und entlässt Arbeitskräfte. Der Umstieg vom Mechatroniker mit 60 Euro Stundenlohn zum Lastenfahrrad-Kapitän auf Stütze oder Mindestlohn läuft. Wer genau soll Eure Steuern bezahlten, die ihr so dringend braucht für die Finanzierung der vielen grünen NGOs, in denen eure Gender-Wissenschaftler*innen gepampert werden?

Und mittlerweile galoppiert die Inflation; im Baubereich liegt sie im Jahresschnitt bei 13 Prozent und frisst sich programmgemäß immer weiter. Woher sollen die Wohnungen kommen für die neuen Flüchtlinge, die der schon bedenklich demente und von Herzen bedauerte Innenminister Horst Seehofer unkontrolliert über die Grenzen lockt und die in Frankfurt an der Oder schon wieder in Zelten hausen?

Was braucht ihr noch um zu regieren? Die Probleme sind schon da, die ihr lösen sollt. Oder hofft ihr, dass euer rotgrüngelbes Lummerland bis Weihnachten zurück kommt und regieren dann euer Spaß wird?

Danach sieht es nicht aus. Merkel hat Euch einige Bomben mit Zeitzünder zurückgelassen, und zwar solche mit hoher Explosionsenergie. Besser ihr besinnt Euch und fangt an. Eure Parteiprogramme könnt ihr glatt vergessen und Verhandlungen darüber auch.

Die Realität verhandelt nicht.

Das einzige wirkliche Problem dabei ist übrigens: Wir sitzen leider nicht auf den Zuschauerrängen und beklatschen Euch. Wir kriegen die Klatschen ab. Dafür könnten wir irgendwann doch böse werden. Ist das der Grund, warum ihr zögert, die Macht von der Straße aufzuheben?