Wie die Endemann-Ebbe alle Boote senkt

Aus der Reihe „selbstgemachter Bockmist“ habe ich heute eine kleine Erzählung für Sie, die aber trotzdem eine wichtige Botschaft enthält. Diese knüpft inhaltlich an den Artikel – > Du wirst Angst haben! < – an und würzt dessen Botschaft mit ein paar netten Anekdoten und Erlebnissen aus meinem Börsenleben.

Denn man kann am Markt eine Sache sehr richtig sehen und trotzdem das Falsche tun, oder in anderen Worten:

Zu früh ist auch nur ein anderes Wort für falsch

Wir schreiben das Jahr 2000 und die Internet-Blase feiert an den Börsen fröhliche Urstände. Und mitten drin bin ich, der Ihnen bekannte Michael Schulte, auch „Hari“ genannt, der damals schon Firmenchef eines mittelgroßen Software-Unternehmens war.

Insofern war ich ja „Brancheninsider“ und ich erinnere mich noch genau, wie ich mich damals immer wieder über die Übertreibungen von Internet-Firmen wie Endemann!! lustig gemacht habe. Das war für mich schon damals offensichtlich eine nette Fassade mit ganz viel heißer Luft dahinter, und ich weiß nicht mehr, wie oft und wie sarkastisch ich meine Gesprächspartner vor diesen „Geschäftsmodellen“ gewarnt habe: Ende für Endemann

Mir war also damals ziemlich klar, dass wir es hier und bei vielen anderen hochgejazzten Geschäftsmodellen, mit einer massiven Übertreibung zu tun hatten und ich habe meine Finger damit nicht verbrannt. Gleichzeitig war ich ja schon seit Ende der 80er Jahre, seit über 10 Jahren aktiv im Markt unterwegs, wenn auch leider alles als Autodidakt – einen Dienst wie Mr-Market heute gab es damals nicht. Und vor allem, ich hatte einen anstrengenden Job, war in den Jahren damals auf dem steilen Karrierepfad und hatte daher gerade mal die berühmte knappe Stunde am Tag für Börse Zeit, die ja auch für viele von Ihnen nun das Thema ist.

Insofern war ich im Jahr 2000 für einen Privatanleger schon etwas erfahren und gleichzeitig Branchenexperte, der die Blase rund um Endemann!! und ähnliche „Buden“ eindeutig sehen konnte. Da konnte doch nicht mehr viel schief gehen, oder?

Doch konnte es. Denn seit dem Ende der 80er Jahre – ich bin mehr oder weniger mit dem Schwarzen Montag zur Börse gekommen – gab es bis 2000 praktisch keinen einzigen harten Einbruch. Der einzige nennenswerte Event mit dem LTCM Crash 1998 wurde schnell wieder gekauft.

Wie ich anlagetechnisch vom Jüngling zum Mann wurde

Nicht unähnlich wie es vielen heute gehen wird, die auch erst seit knapp 10 Jahren im Markt sind, hatte ich zwar von Baissen und Crashs gehört, aber nie selber eine erlebt und insofern konnte ich mir die Härte der Dinge auch nicht vorstellen. Nun, ich wurde ab 2000 aufgeklärt, wenn man so will, wurde ich da anlagetechnisch vom Jüngling zum Mann. Denn ich hatte als Branchenexperte nicht nur gesehen, was für ein aufgeblasener Luftballon Endemann und Co. waren, ich kannte aber auch viele große Softwarefirmen und war davon überzeugt, dass die in gar keiner Blase waren und erst am Anfang einer Erfolgsgeschichte.

Aber Mangels Zeit und mangels Wissen um die Markttechnik, hatte ich damals Aktien eben primär nach fundamentaler Überzeugung im Depot, verknüpft mit ein bisschen rudimentärem Risikomanagement auf der Ebene des Gesamtdepots – deshalb hatte ich ja 2000 auch schon allerlei verkauft. So hatte ich damals Namen wie SAP, Adobe, Oracle, Microsoft und Co. im Depot und war von deren Substanz und Zukunftschancen überzeugt. Auf gut Deutsch, diese Aktien wollte ich nicht verkaufen! Gleichzeitig war mir 2000 aber „mulmig“, mein Instinkt meldete sich und ich habe wenigstens viele andere Sachen verkauft und so meine Risiken reduziert.

Aber diese Software-Bluechips habe ich gehalten und ich kam ja aus der Branche, kannte deren Geschäfte, was sollte mir also passieren? Wie schmerzhaft so ein Absturz sein kann, konnte ich mir nicht vorstellen, ich hatte ja noch nie einen wirklich erlebt. Tja …..

Keine Vorahnung des Schmerzes

Ich hatte eben noch nicht das Wissen und die Erfahrung, die ich heute habe und wenn mir damals jemand einen Artikel wie Du wirst Angst haben! geschrieben hätte, wäre ich sicher konsistenter und disziplinierter auch bei diesen Werten raus gegangen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ich war von meiner fundamentalen Sicht fest überzeugt.

Bei Adobe beispielsweise ist es so wie unten gelaufen, ich weiß es noch wie gestern, weil ich mich so geärgert habe, vor allem weil es bald nach dem Ausstieg dann wieder hoch ging. Ich kann Ihnen nicht mehr den präzisen Aus- und Einstieg sagen, dazu müsste ich lange in alten Unterlagen forschen, aber ich weiß noch, dass ich erst bei mehr als 50% Minus raus bin und dann 2003 etwas tiefer wieder rein:

Das sieht ja nun nicht so schlimm aus, ist aber eine optische Täuschung wegen der logarithmischen Darstellung. Die echte, gefühlte Fallhöhe im Depot bringt die lineare Darstellung besser herüber, das war einfach *brutal*!

Auch Bluechips werden geschlachtet

Beim Ausstieg hatte ich also bei Adobe, diesem Bluechip, schon über 50% von den Höchstständen verloren! Einfach weil ich fundamental so überzeugt war und mich damit (zu) lange gegen den Markt gestellt hatte.

Heute würde mir das nicht mehr passieren, heute würde ich nicht mehr alleine wegen fundamentaler Erwägungen halten, sondern ganz hart mein Risikomanagement fahren.

Und das Perfide daran war, ich hatte ja trotzdem fundamental völlig Recht!

Ich war kein verblendeter Jünger absurder Geschäftsmodelle und ich hatte völlig Recht in meiner Einschätzung der Substanz und der Zukunftsentwicklung von Adobe. Ich hatte völlig recht und lag trotzdem falsch. Denn mehr als 50% Verlust waren einfach zu viel und auch wenn man fundamental recht hat, zu früh ist eben nur ein anderes Wort für falsch!

Als es dann in 2003 wieder hoch ging, war ich glücklicherweise schon klug genug solche Aktien wieder einzusammeln, im Saldo habe ich mich im Crash 2000-2002 auch akzeptabel geschlagen und sogar daraus einen minimalen Vorteil generiert, weil im Mittel tiefer wieder eingestiegen als ausgestiegen.

Aber wirklich richtig gut nach meinen heutigen Maßstäben habe ich das damals nicht gemacht. Mir hat damals einfach die Erfahrung im Umgang mit solchen Krisen gefehlt. Dank dieser Erfahrung und der Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, konnte ich dann 2008/2009 richtig profitieren. Ab März 2009 war ich praktisch mit dem Tief – ich weiß noch der DAX war noch knapp unter 3.800, als ich eingestiegen bin – dann voll dabei und hatte 2009/2010 die prozentual gesehen besten Jahre meiner Anlagegeschichte.

Aber 2000-2002 war trotz meiner Voraussetzungen als Brancheninsider trotzdem noch „Lehrzeit“ für mich, obwohl ich damals schon weit mehr als 10 Jahre im Markt und keineswegs unerfahren war.

Was lernen wir daraus? Eine Menge:

Erstens, senkt die Ebbe alle Boote – auch die Guten. Der Unterschied ist nur, die guten Boote steigen in der nächsten Flut wieder, die „Endemanns“ saufen dagegen ab. Wir sollten also nie glauben, mit fundamentalen Argumenten stur Kurs halten zu können. Wie bei Adobe geht es – selbst wenn man am Ende Recht behält – stärker und tiefer runter, als man aushalten kann. Lieber also gleich frühzeitig ein sauberes Risikomanagement, zumal sich auch unter vermeintlich fundamental guten Unternehmen, auch mal ein Betrugs-Schema im Stile von Enron verstecken kann.

Zweitens, man kann am Markt fast alles richtig sehen und auch die richtigen Aktien haben und trotzdem Geld verlieren, weil einen das eigene „Affenhirn“ emotional im falschen Moment überwältigt. Um das zu vermeiden, braucht es im Vorfeld eine klare, eindeutige Strategie, auf die man sich verpflichtet!

Drittens, ist am Markt zu früh nur ein anderes Wort für falsch und das gilt gerade auch für permanente Crash-Weissagungen. Auch für die besten Aktien braucht man einen sinnvollen Einstiegspunkt, und auch die beste Aktie kann sich halbieren – jede Aktie kann das!

Viertens, geht erfolgreicher Börsenhandel nur über Erfahrung. Input von dritter Seite kann diesen Erfahrungs-Prozess beschleunigen und unterstützen, aber nicht ersetzen. Lassen Sie sich also Zeit und erwarten Sie nicht zu viel von sich. Die Börse lässt sich zu nichts zwingen und ein guter, erfolgreicher Trader/Anleger ist nicht jemand, der keine Fehler macht, sondern einer, der daraus lernt und das kostet Zeit!

So …. und wenn Sie diese Worte nun wirklich ernst nehmen, dann haben Sie die Chance, durch die Wahl guter, unabhängiger Quellen zum Thema Märkte, dem nächsten zu 2000 vergleichbaren Event aus dem Wege zu gehen. Was wäre ich im Nachhinein froh gewesen, mir hätte diese Wahrheit mal im Jahr 2000 jemand mit Macht ins Bewusstsein gepresst!

Nun wissen Sie übrigens auch, warum ich so prägnant über diese psychologischen Effekte schreiben kann. Eben weil ich sie selber erlebt und durchlitten habe und viele klassische Fehler selber gemacht habe! Das ist der Unterschied zwischen einem Theoretiker und Praktiker, gerade im Börsenhandel ist der himmelweit!

Ihr Michael Schulte (Hari)