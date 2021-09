Blackbox KW 36 – Noch 21 Tage…

Weil auch in diesem Wahlkampf wahrlich keine Freude aufkommt, nutzen viele zum Spaß wieder den sogenannten Wahl-O-Mat (schon 2017 immerhin 15,7 Mio.). 38 Standpunkten ist zuzustimmen oder eben nicht, und am Ende sagt der Computer, welche Parteien in des Nutzers Gunst ganz oben stehen müssten. Für den typischen Spezialdemokraten, der die Parteienauswahl auf SPD, SED und Grüne begrenzt, kommt dabei natürlich nicht viel heraus, aber wer den Button „alle“ anklickt, könnte eine Überraschung erleben.

„Die in Umfragen führende SPD kommt bei mir erst an 27. Stelle“, staunt ein Leserbriefschreiber bei der Welt. Ein anderer wundert sich, dass bei ihm jedes Mal „die AFD mit mindestens 70% die stärkste Partei“ ist, dabei habe er „diese Partei noch nie gewählt“.

♦ Aber natürlich folgen wir in Merkelland der Wissenschaft (Demoskopie und Astrologie), und da haben Olaf Scholz und Saskia Esken die Wahl bereits gewonnen.

♦ Kein Wunder, verspricht doch Scholz bei RTL, seine Arbeit auch in Zukunft „sorgfältig“ und „ordentlich“ zu machen, um „Stück für Stück voranzukommen“. Auch bei drohenden Engpässen bei der Energieversorgung hat ein Kanzler Scholz die Lösung: Weil Windkraftanlagen nicht über Nacht wachsen und Solarzellen nicht in der Petri-Schale heranreifen, will der Genosse „den Strombedarf per Gesetz festlegen“. Was man da noch alles „per Gesetz“ festlegen könnte: Den täglichen CO2-neutralen Speiseplan, Zuteilung von Autos und Wohnraum nach Parteizugehörigkeit – hier machte eine Koalition mit der SED Sinn, weshalb sie von der SPD ja auch ausdrücklich nicht ausgeschlossen wird.

♦ Und der andere? Der hat jetzt eine achtköpfige Truppe zusammengestellt, die wahlweise „Zukunfts-, Experten- oder Kompetenz-Team“ genannt wird.

♦ Hier zeigt sich auch Markus Söder wieder einmal von seiner schlechtesten Seite. Drückt dem Armin ausgerechnet Dorothee Bär, quasi die Baerbock der CSU (quassel quassel, nix dahinter), in sein „Wahlkampfteam“. Und die plappert gleich mal von einem neuen Bundesministerium für Innovation. Man kann den Söder direkt laut lachen hören in seiner Staatskanzlei.

Wie meinen? Es könnte doch sein, dass Bär gar nicht vom Söder ins Team geschoben wurde, sondern dass Laschet sie sich selber ausgesucht hat? Das würde aber bedeuten, dass Laschet gar nicht Kanzler werden will, denn Bärs Unfähigkeit gilt als hinlänglich bewiesen. Inzwischen steht nur noch Albanien bei der Digitalisierung schlechter da als Deutschland.

♦ August im Jahre X des Klimawandels: Deutschland ächzt bei 13 Grad Hitze. Aber in Brandenburg kommen die Grünen in Umfragen trotzdem auf gerade mal 9 Prozent, obwohl Annalena Baerbock auf Platz 1 und ihr Kellner auf Platz 2 der Kandidatenliste stehen. Und in MeckPomm muss die Spitzenkandidatin Katharina Horn schon persönlich die Wahlplakate der Konkurrenz versauen, um wenigstens 7% zu halten. Ganz schön störrisch, diese Ossi…

♦ Das nächste Thema wollen wir literarisch einleiten: „Ein Grüner mußte Josef K. denunziert haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens von der Steuerfahnundung verhaftet.”

♦ Dabei ist es doch eigentlich eine tolle Idee von Baden-Württembergs grünem Finanzminister Danyal Bayaz, dass man unliebsame Zeitgenossen jetzt auch online anonym als Steuersünder denunzieren kann. Spart Papier, Porto oder Stimmenverstellung am Telefon. Bevor Sie jetzt sagen: Grüner Mist! Ich wohne nicht in BaWü – Annalena Baerbock kann sich’s auch bundesweit vorstellen.

♦ Wer hat nochmal gesagt: Wenn Wahlen etwas ändern würden, würden sie verschoben? War’s der Bodo Ramelow von der SED? Jedenfalls wurden die Wahlen in Thüringen ja zum zweiten Mal auf den Sankt Nimmerleinstag verlegt. Sonst wäre die AfD tatsächlich mit 22% der Stimmen stärkste Partei in Thüringen geworden. Nicht auszudenken!

♦ Und jetzt zu Coroooona. Merkel-Wissenschaft, wohin man schaut. Zahl der Genesenen und Geimpften: geschätzt. Die freien Intensivbetten während der letzten zwei Jahre: unter Manipulationsverdacht. Nun hat auch noch ein Prof. Dr. Bertram Häussler „ermittelt, dass bei gut 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, die zugrundeliegende Infektion schon länger als fünf Wochen zurückliegt und man daher eher davon ausgehen muss, dass Corona nicht die wirkliche Todesursache war“.

Und dann legen neueste Untersuchungen nahe, dass für doppelt Geimpfte „eine Neuinfektion mit dem Erreger viel schlimmer verläuft als ohne Impfung“. Hoffentlich werden die Geimpften nun nicht noch wütender auf die Ungeimpften…

♦ Merkels und Pressevertreters Lieblings-Virologe Dr. Drosten, der schon bei der Schweinegrippe schwer daneben lag, hat kurz mal SPD-Karl Lauterbach als Sirene abgelöst und Probealarm für den Herbst gegeben. Er rechne fest damit, dass wieder „gesamtgesellschaftliche Kontaktbeschränkungen“ nötig werden. Ja, aber haben nicht Baerbock, Scholz und Laschet versprochen, es werde keinen Lockdown mehr geben? Da zeigt Merkels Dr. Drosten, was er inzwischen bei seinem Dauerumgang mit Politikern gelernt hat: Einen Lockdown habe es in Deutschland nie gegeben, nur „Maßnahmen“. Hähä. Der ist gut, den merken sich die drei Kanzlerwollenden.

♦ Dazu passt ein Beitrag in der Welt (hinter pay): „Druck auf Ungeimpfte, Furcht vor offenen Schulen, mediale Panikmache: Während die Menschen in Spanien, England oder Schweden fast wieder so leben wie vor der Pandemie, herrscht in Deutschland die ‘German Angst’. Wie konnte es nur dazu kommen?“ Dass ausgerechnet ein Journo diese Frage stellt, erschüttert schon ein wenig.

♦ Der Seehofer wieder. Ja, auch zwanzig „Polizeibekannte“ seien bei der heldenhaften Evakuierungsaktion vor den bösen Taliban gerettet worden, darunter Vergewaltiger, Kinderschänder und Terrorbrüder. Na und? Die Allermeisten sind Orts- oder Fachkräfte. Viel wichtiger ist doch in Allemannda die Frage: Wie viele Corona-Fälle wurden hergeholt?

♦ Nun verstehen wir ja wenig von moderner Kriegsführung, aber warum sollen „alle Bundeswehrsoldaten, die am zu Ende gegangenen Evakuierungseinsatz in Afghanistan beteiligt waren“ zum Truppenpsychologen?

♦ Vielleicht waren es ja die letzten spektakulären Bilder unseres großartigen Außenministers Heiko Maas, aufgenommen vor Mikrofonen auf einer Straße in Usbekistan. Wir konnten gar nicht hinhören vor Sorge. Ging es um die halbe Milliarde „Entwicklungshilfe“ für die Taliban – natürlich nur, wenn auch Taliban*Innen (SPD-Deutsch) in der Regierung sitzen? Nicht dass jetzt noch der Staatsschutz gegen den tapferen Maas ermittelt, schließlich gelten die Taliban laut Urteil des Staatsschutzsenats vom 10. Dezember 2018 als „terroristische Vereinigung“.

