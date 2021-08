Tödlicher Terror-Anschlag am Flughafen Kabul – mehrere US-Soldaten getötet

In Kabul haben Terroristen mehrere Selbstmordanschläge verübt. Ein Anschlag geschah direkt an einem der Tore zum Kabuler Flughafen, der zweite an einem Hotel, wo letzte Woche das US-Militär Staatsbürger per Helikopter evakuiert hatte.

Der Pressesprecher des Pentagons schrieb auf Twitter: „Wir können bestätigen, dass die Explosion am Abbey Gate (ein Eingang zum Kabuler Flughafen, Anm. der Redaktion) das Ergebnis eines komplexen Angriffs war, der eine Reihe von US-amerikanischen und zivilen Opfern forderte. Wir können auch mindestens eine weitere Explosion am oder in der Nähe des Baron Hotels, nicht weit vom Abbey Gate, bestätigen.“

Zuvor wurde bereits über die hohe Wahrscheinlichkeit eines Anschlags durch den IS oder andere islamische Terroristen berichtet. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey sagte Sky News ein Anschlag gegen den Flughafen stehe „unmittelbar bevor“ und könne innerhalb von Stunden geschehen. Das US-Außenministerium wies am frühen Morgen all seine Bürger an, die Flughafeneingänge umgehend zu verlassen.

Die Rede ist bisher von mehr als 30 Verletzten und mindestens 13 Toten. Mindestens vier US-Marineinfanteristen sollen nach Informationen des Wallstreet Journal unter den Toten sein. Die Bundeswehr hat Kabul bereits wieder verlassen, auch US-Truppen haben mit dem Abzug der verbleibenden Einheiten begonnen. All das kommt, nachdem Biden mehr oder weniger offen plante, den Forderungen der Taliban nach Abzug bis Ende des Monats zu entsprechen. Die hatten mit Gewalt gedroht, sollten westliche Truppen danach noch im Land sein. Damit war bereits klar, dass es wegen Bidens überhasteten Abzugs wohl viele Menschen nicht mehr aus dem Land schaffen werden.

Wer gehofft hatte, dass sich die Islamisten besänftigen lasten, sieht sich getäuscht.