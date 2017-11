Kontrollverlust – Anmerkungen zu einem deutschen Hauptwort

Zusammengesetzte Hauptwörter wie die Einkommenststeuererklärungsformularausfüllberatungsbüroangestelltengehaltsbuchhaltung zählen zweifellos zur deutschen Leitkultur. Nicht alle sind von gleicher Anschaulichkeit. Kontrollverlust zum Beispiel: Zugegeben, dieser in allen Ohren klingende Begriff ist nicht ganz so poetisch wie „Willkommenskultur“ oder „Sondierungsgespräch“, doch lohnt sich die nähere Betrachtung.

I.

Kontrollverlust ist ein Begriff aus der Psychologie. Er bezeichnet ein Symptom der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen wie Alkohol und anderen Drogen. Der Verlust der Impulskontrolle führt zu Verhaltensweisen wie Aggressivität und Hemmungslosigkeit. Ein Beispiel: Steuereinnahmen sind die gefährlichste Droge der Politik. Alle derzeit um Regierungsbildung bemühten Parteien zeigen schweren Drogenmissbrauch. Er wird dadurch begünstigt, dass immer mehr Drogen zur Verfügung stehen. Siehe die jüngste Steuerschätzung mit einem Schub von weiteren 30 Milliarden. Kontrollverlust ist die Unfähigkeit, den Konsum der Droge zu steuern und zu stoppen. Die Koalitionäre in spe sind trunken vom hemmungslosen Geldausgeben. Ihre Steuerpolitik ist nichts anderes als Beschaffungskriminalität.

II.

Opfer ist der Normalverdiener. Er steht dazu noch unter rigorosem Kontrollwahn der Finanzbehörden, die damit vom Staatsversagen an anderer Stelle ablenken. Nichts anderes nämlich als Kontrollverlust ist es, wenn die europäische Staatengemeinschaft nicht in der Lage ist, den Weltkonzernen einen angemessenen Anteil am Steueraufkommen abzuverlangen. Die EU versagt komplett, wenn sie sogar Steueroasen innerhalb der eigenen Grenzen zulässt.

III.

Kontrollverlust: Überall dort, wo sich die Politik in den Lauf der Dinge inkompetent einmischt, entsteht Chaos. Der Versuch, in Berlin einen Flughafen zu bauen, offenbart komplettes Kontrollversagen.

IV.

Jetzt haben wir es amtlich: Es gibt nicht nur Mann und Frau auf dieser Welt, sondern diverse Geschlechter. Was damit alles außer Kontrolle gerät, vermag sich die blühendste Phantasie nicht auszumalen. Nehmen wir nur als Beispiel die katholische Kirche. Sie will ja nicht zurück bleiben, und hat deshalb der Vermehrung der Geschlechter freudig zugestimmt. Jetzt muss die Bibel umgeschrieben werden, und zwar gründlich. Adam und Eva können nicht allein gewesen sein im Paradies. Dürfen Diverse Priester werden? Kontrollverlust im gesamten Gebäude der Dogmatik.

V.

Dreimal versagte die Impulskontrolle der Politik in entscheidenden Situationen. Der Kontrollverlust der Grenzöffnung 2015, veranlasst von einer völlig außer Kontrolle geratenen Bundeskanzlerin. Besoffen von der eigenen Moralität hat sie die Verantwortung suspendiert. Der Staat versagte, weil er versagen wollte. Nach dem selben Muster wurde die sogenannte Energiewende inszeniert. Die Energieversorgung geschieht seitdem außerhalb vernunftgesteuerter Kontrolle. Und auch die Verschuldungsspirale im Euro-Raum ist ein bewusst in Kauf genommenes Kontrollversagen.

VI.

Wer „Kontrollverlust“ googelt, stößt nur auf unzählige Einträge, die sich mit dem so betitelten Buch des gern schwarzmalenden Finanzexperten Thorsten Schulte im Kopp-Verlag befassen. Von Buchhändlern erst unter der Ladentheke versteckt, avancierte es zum Bestseller. Es enthält keinerlei verbotene Substanzen. Abgesehen von leicht verschwörungstheoretischem Raunen und einem Plädoyer dafür, auch in Deutschland Waffen tragen zu dürfen, befasst er sich mit den bekannten Tatbeständen der unkontrollierten Migrationswelle, der Euro-Krise, mit Rechtsbrüchen, die anderenorts vielfach beschrieben wurden. Der Fall des Buches „Kontrollverlust“ belegt, dass im demokratischen Diskurs nichts schädlicher ist als ein Übermaß an Kontrolle. Hier wäre Kontrollverlust dringend nötig. Damit es nicht zum Freiheitsverlust kommt.

Wolfgang Herles ist Schriftsteller und (TV-) Journalist, er schrieb mehrere Romane und zahlreiche politische Sachbücher, zuletzt Die Gefallsüchtigen in dem er das Quotendiktat der öffentlich-rechtlichen Medien und den Populismus der Politik attackiert. Sie erhalten es in unserem Shop: www.tichyseinblick.shop