Blackbox KW 49 – Wo kommen wir da raus? In China?

Ja, die Zeiten sind hart und dank Corona-Maßnahmen der Regierung sogar noch härter, aber gibt es wirklich Leute, die Tom Buhrow (WDR) keine 30 Riesen monatliche Rente gönnen? Die Kai Gniffke vom SWR die 343.000 Euro Gehalt neiden? Wären TV-Freunde tatsächlich bereit zu riskieren, dass sich das ZDF die halbe Mio. für einen Claus Kleber bald nicht mehr leisten kann? Wer soll einem denn dann so nett erklären, warum der Dr. Drosten immer Recht hat? Und das alles wegen 400 Millionen Euro Gebührenerhöhung?

♦ Die Grünen und die Roten haben mit den zusätzlichen 400 Millionen kein Problem, schließlich wird ihr Partei-Programm täglich in Dauerschleife über die 21 TV-Sender und 74 Radiosender des Staatsfunks verbreitet. Auch Markus Söder ist gerne bereit, die 86 Cent zu zahlen, seit er immer wieder als Pandemie-Prediger in die Talkshows eingeladen wird.

♦ Um letzte Zweifel an der Objektivität und Programmausgewogenheit der Öffentlich-Rechtlichen zu beseitigen und die Erhöhungsverweigerer zu besänftigen, durfte Florian Silbereisen drei Stunden lang mit Volksgeklingel im Lichterglanz (oder so ähnlich) auf die Begriffsstutzigen einwirken. Und der Programmchef des WDR („Oma ist ‘ne Umweltsau“), Jörg Schönborn, versprach, den Meinungskorridor ein wenig zu verbreitern, um auch denen etwas zu bieten, „die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie eine andere Meinung haben oder weil sie nicht mithalten können oder weil sie nicht modern sind so wie andere …“ Sprich: die Doofen.

♦ Und was sagt Frau Dr. Merkel dazu? Die glaubt, „das bisherige Maß an Unterstützungen ist nicht endlos fortzusetzen“. O halt! Sie meint nicht die endlose Unterstützung des Staatfunks, sondern die Unterstützung für Bürger und Betriebe, die durch die Corona-Maßnahmen der Regierung an den Rand des Ruins getrieben wurden. Wobei die Lösung für alle Probleme doch auf der Hand liegt: Würden dieselben, die nun demnächst 86 Cent für die Rente von Hayali, Restle, Illner und Co solidarisch mehr zahlen, noch 86 Euro im Monat als Corona-Soli drauflegen, könnten Merkel und Söder die Zügel sogar noch ein wenig anziehen.

♦ Überhaupt hat unsere Kanzlerin – man kann es nicht anders sagen – zuletzt ordentlich Quasselwasser getrunken. „Wo kommen wir da raus?“ fragte sich Merkel, und „Wo kommt China raus?“ Denn „wenn die alle mal viel besser die Masken tragen und nicht so viel ,Querdenker‘-Demos haben, sondern derweil schon wieder wirtschaftlichen Aufschwung, dann fragt sich, wo Europa landet nach dieser Pandemie“. Also, Freunde, Masken auf, Klappe halten! Denn wenn wir „so viel-Querdenker-Demos haben“, wandert die Industrie nach China ab. Es sind schon Bessere an der Übersetzung der Merkel-Ansprachen gescheitert, aber wenn wir es richtig verstanden haben, sind alle, die nicht reinen Corona-Glaubens sind, schuld am kommenden Zusammenbruch. Die folgende Aussage allerdings verstehen wir nicht. Die „Welt“ zitiert, Merkel „respektiere natürlich das Demonstrationsrecht“. Weil es in der Verfassung steht?

♦ Selbst für „Bild“ fiel noch was Exklusives ab. Die Wäsche bei den Merkels „macht mein Mann“. Aber niemals in der Nacht, denn „da müsste meine Wand dicker sein, weil man möchte das Rumpeln nicht immer hören“.

♦ Auch im Dienst wäscht sie die schmutzige Wäsche nicht selbst, das macht zum Beispiel Parteifreund Haseloff, der wäscht reiner. Damit die CDU-Rebellen von Sachsen-Anhalt endlich die GEZ-Erhöhung absegnen, entließ Reiner seinen Innenminister Stahlknecht. Der Kerl wollte doch tatsächlich seine Wahlversprechen einhalten (keine GEZ-Erhöhung)! Nicht auszudenken, wenn das Schule macht!

♦ Interessiert es noch jemanden? In unserer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ ist für die letzten zwei Monate eine Übersterblichkeit von fünf Prozent zu verzeichnen. Die WHO weiß nicht, ob Masken überhaupt schützen, und wenn ja, welche. Die Impfstoffe sind mal so gut wie fertig, dann leider noch nicht ausreichend geprüft. Gut, dass Facebook demnächst „falsche Informationen über Corona-Impfungen löschen will“. Die richtigen Infos liefern weiterhin wie gewohnt auf Anfrage Markus Söder oder Dr. Drosten.

♦ Segensreich sind die Maßnahmen gegen Corona nicht nur in Allemannda. Auch die Griechen sind erfinderisch. Dort darf jedes Taxi nur einen Fahrgast befördern, ein Ehepaar muss mithin zwei Taxis nehmen. Das ist zwar dem Corona so wurscht wie Söders Eiertänze, hilft aber der Taxi-Innung.

♦ Corona ohne Merkel ist längst so unvorstellbar geworden wie „eine begeisternde EM 2021“ (DFB) ohne Fußball-Merkel Jogi. Deshalb wird auch auf dem Rasen der „eingeschlagene Weg“ (kein Körperkontakt, Antirassismus) alternativlos fortgesetzt.

♦ Dem Laschet wurde seine Van Laack Maske ordentlich stramm gezogen (Korruptionsverdacht durch die in diesen Fragen besonders erfahrene SPD), der Merz sieht seine Felle schwimmen, nur Norbert Röttgen bleibt heiter im Sattel. Er hat sich eine Gefährtin für seinen Weg an die CDU-Spitze gesucht, was ihm die Herzen der Frauen-Union zufliegen lassen dürfte. Außerdem ist sie „weiblich, jung und digital“ (Röttgen) und damit bestimmt auch bald bei Anne Will.

♦ Wo wir schon bei den Unterdrückten der Welt sind. In Berlin ließen sich ganze 14 Personen als Diverse eintragen (bei 3,8 Millionen Einwohnern), selbst in der Homo-Hauptstadt („Bild“) Köln gab es ganze zwei Pass-Diverse. Und warum? Wegen der anhaltenden Diskriminierung! Sagt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und wehe, jemand sagt was anderes!

♦ Die Berliner SPD hat einen genialen Weg gefunden, die gefährliche Clan-Kriminalität endgültig abzuschaffen. Sie will einfach den Begriff verbieten. Und was nicht mehr benannt werden darf, existiert folglich auch nicht mehr. Capice? Wenn wir jetzt die Begriffe Klimawandel, Erderwärmung … War ja nur mal ‘ne Frage.

♦ Unsere Abgeordneten freuen sich wie Bolle über den Berliner Mietendeckel. „Die meisten Abgeordneten wohnen in Laufnähe um den Bundestag herum, Berlin-Mitte, teuerstes Pflaster, das man überhaupt haben kann“, rechnet der CDU-MdD Kai Whittaker vor, „die kriegen jetzt ihre Miete um die Hälfte gesenkt im Schnitt.“ Deshalb hörte man fast nur Gutes darüber.

♦ Jetzt hat er es aber mal allen Seinen gesagt, der Jörg Meuthen. „Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten.“ Also sich besser mal ein Beispiel nehmen an Helge Lindh, Karl Lauterbach oder Claudia Roth.

