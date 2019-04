Notre Dame kann wieder hergestellt werden

Weite Teile der Kathedrale Notre Dame de Paris sind am Abend des 15. April 2019 in einem verheerenden Feuer niedergebrannt. Der einzigartige hölzerne Dachstuhl aus dem 13. Jahrhundert ist in sich zusammengebrochen und verbrannt. Ganz Paris ist auf den Straßen, blickt hinüber zum brennenden Herzen ihrer Stadt und trauert still.

Aber nicht nur die Hauptstadt Frankreichs ist im Mark getroffen, ein verwundetes wie verunsichertes Europa hat so ganz unerwartet ein neues düsteres Symbol gefunden. Eine in seiner Entstehung merkwürdig banale wie furchtbare Katastrophe, die wohl in der Form niemand erwartet hatte. Fast unspektakulär soll die Entstehungsgeschichte des Brandes sein, wenn aktuell Restaurierungsarbeiten dafür verantwortlich sein könnten, kein Angriff, keine terroristischer Anschlag, einfach nur ein technischer Defekt oder etwas Vergleichbares mit maximal zerstörerischen Folgen.

Nein, der Untergang des Abendlandes ist das sicher noch nicht. Aber es scheint für viele Menschen wie eine Momentaufnahme zu sein, wie so ein Untergang tatsächlich aussehen könnte, wenn in Stunden vernichtet wird, was tausend Jahre lang für Europa ein sichtbarer Beleg seiner Größe und Schaffenskraft war. Was in den Stunden großer Not mit seiner schieren Existenz aufrichten konnte, was am Boden lag.

Das Fernsehen berichtet von einem schweigenden Trauermarsch der französischen Führung rund um Macron hin zum brennenden Notre Dame. Schnell wurde daraus in den sozialen Medien „Notre Drame“. Die Vergleiche gehen nun langsam aus. Die Einordnung fällt in den ersten Stunden spürbar schwer. Ein französischer Geistlicher bittet am späten Abend darum in ganz Europa die Kirchenglocken zu läuten. So soll Europa jetzt gemeinsam darum beten dass die beiden Türme der brennenden Kathedrale stehen bleiben samt der tonneschweren bronzenen Glocken, die zu schmelzen oder abzustürzen drohen. Die Schatzkammer von Notre Dame befindet sich noch in der heiligen Kapelle. Was wird dort noch zu retten sein? Gegen Mitternacht die Nachricht, die Flammen haben den Kirchenschatz, darunter die Dornenkrone, nicht erreicht.

In Deutschland werden manch Ältere vor den Fernsehgeräten jetzt an solche Katastrophen erinnert werden, die sie persönlich als Kinder oder Jugendliche erlebt haben. Sie erinnern eine der wohl schrecklichsten und längsten Reihungen von Kirchenbränden in kürzester Zeit, damals, als amerikanische und englische Bomberverbände in den letzten Kriegsjahren die Großstädte dieses niederzuringenden Hitlerdeutschland samt seiner unwiederbringlichen weltlichen und kirchlichen Denkmäler, Wahrzeichen und Symbole in Schutt und Asche legten. Tausende von erschütternden Zeitzeugenberichten sind dokumentiert, die vom Untergang dieser ehemals blühenden Städte erzählen, von den einstürzenden Kirchen und Kathedralen.

Nun sind das Erzählungen der Vergangenheit, jene die Menschen in Europa in den letzten Jahrzehnten emotional am stärksten bewegenden Momente, lassen sich in einem merkwürdig dissonanten Dreiklang zusammenfassen, wenn nach dem Mauerfall der Tod von Lady Di so über die Maßen bewegte und dann die einstürzenden Türme in New York und ihre Folgen die Welt und auch das Leben in Europa nachhaltig verändern sollte.

Um 23 Uhr sagt die Feuerwehr, dass die Gebäudestruktur gerettet werden konnte. Macron verspricht den Wiederaufbau. Wird es eine gemeinsame Anstrengung aller Europäer geben, Notre Dame analog der Frauenkirche in den nächsten Jahrzehnten wieder aufzubauen? Wer allerdings einmal in der Dresdner Frauenkirche war, der kann dieses „neue“ Meisterwerk bewundern, der versteht aber im selben Moment noch mehr, was mit dem Original unwiederbringlich verloren ging: Geschichte und Geschichten können überliefert werden, aber die Seele eines solchen überragenden europäischen Ortes lebt von der Kontinuität seiner Berührungen, von Menschen, die diesen Ort über die Jahrhunderte besuchten im festen Wissen, dass sie hier unmittelbar physisch vergangenen Generationen nachfolgen.