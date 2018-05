Israel gewinnt den ESC – was sagt uns das?

Der ESC ist seit Jahren eine politische Veranstaltung. Die österreichische Wurst gewann ihn, weil sie gerade einen Zeitgeist traf. Der Ukraine-Anti-Krimbesetzungs-Song war ein ähnliches Phänomen. In diesem Jahr 2018 hat Israel das Rennen gemacht. Was sagt uns das?

Klar – der Beth-Ditto-Verschnitt Netta hat die „MeToo“-Kampagne hübsch aufgegriffen. Vermutlich hat die korpulente Dame aus dem Land am Ostufer des Mittelmeeres auch mit ihrem japanoiden Auftritt die Herzen der Manga-Fans erreicht. Das aber erklärt den Sieg nicht. Vor allem deshalb, weil die musikalischen Beiträge von mindestens 60 Prozent der Konkurrenten besser waren. Macht aber nichts. Israel hat den ESC gewonnen.

Der Mainstream läuft am Volk vorbei

Würden wir nun den Sieg als politisches Bekenntnis verstehen, dann müssten wir feststellen: Die Mainstream-Dauerkritik an Israel läuft offensichtlich gänzlich am einfachen Volk vorbei. Sehen wir es weniger politisch, dann haben die Voter – zumeist eher jüngere Menschen in Europa – einfach die Performance und den Auftritt gewürdigt. Dass der Song deren Lebensgefühl irgendwie getroffen haben muss, steht außer Frage. Aber vermutlich eher deshalb, weil er originell vorgetragen war – aus dem Rahmen fiel. Denn das Gros der Voter dürfte den Text ohnehin nicht verstanden haben. Wer daraus nun also eine breite Unterstützung der „MeToo“-Kampagne konstruieren möchte, wird dabei einmal mehr sein persönliches Weltbild mit der Wirklichkeit verwechseln.

Nein, was uns dieses Voting mitteilt, ist viel simpler. Dem Gros der Menschen in Europa ist es völlig egal, ob etwas, das sie witzig und originell finden, aus Israel kommt oder nicht. Und was lehrt uns das

Im Volk gibt es keinen relevanten Anti-Judaismus

Nun, Erkenntnis Nummer Eins sollte sein, dass es in Europa keinen relevanten Anti-Judaismus gibt. Wenn vor allem das Zuschauervoting einen Song aus Israel auf Platz Eins bringt, dann belegt dieses eben, dass den Votern diese politische Deklarierung völlig am A… vorbei geht. Die Menschen Europas interessiert es ganz offensichtlich nicht, woher ein Song kommt. Hauptsache, sie finden den Song und die Performance unterhaltsam.

Wenn das aber so ist – wieso ist dann Antijudaismus/Antisemitismus in der politischen Debatte ein derart bestimmendes Thema? Denn es scheint ja keine Relevanz zu haben für jene, die dann beim ESC für einen solchen Song stimmen.

Die einzige vernünftige Erklärung hierfür ist es, dass die ständig hochgefahrene Debatte um Israel und Juden für die breite Mehrheit der Menschen tatsächlich keine Relevanz hat. Dass es ihnen völlig egal ist, aus welchem Land ein Lied kommt – und welcher Religion oder Ethnie der Interpret angehört.

Wenn dem aber so ist – warum ist dann diese Debatte immer wieder Zentrum der politischen Diskussion? Ganz offensichtlich muss es wohl so sein, dass die Handlungen Weniger, die sich tatsächlich grundsätzlich antijudaistisch interpretieren und dieses auf die unterschiedlichsten Wege zum Ausdruck bringen, derart dominant sind, dass der Popanz einer weit verbreiteten, antijüdischen Grundeinstellung ständig debattiert werden muss. Und ein Popanz muss es wohl sein – wenn eine Jüdin aus Israel den ESC gewinnt.

Radikale Minderheiten prägen ein öffentliches Bild von Antijudaismus

Bedeutet also: Offensichtlich prägen radikale Minderheiten dieses öffentliche Bild des Antijudaismus. Was unbestritten so ist, wenn der bei manchen Bevölkerungsgruppen tatsächlich maßgebliche Antijudaismus die öffentliche Debatte in der bekannten Form bestimmt. Weitaus spannender aber ist die Frage, weshalb eine ebenso offensichtlich nicht ansatzweise repräsentative Minderheit in ihrer tatsächlichen Irrelevanz die Debatte prägen kann? Und weshalb die politischen Eliten dieses offenbar begierig aufgreifen und, ohne tatsächlich den Ursprüngen dieses Antijudaismus kleiner, eigentlich irrelevanter Gruppen nachzugehen, instrumentalisieren?

Reden wir nicht drum herum: Der Kern des Antijudaismus liegt im Europa der Gegenwart eben nicht mehr bei den normalen Bürgern – nicht bei jenen Menschen, die per Voting am ESC-Entscheid mitwirken. Er liegt nicht bei jenen, die als Bürger Europas ihren Spaß an solchen Großveranstaltungen haben.

Sicherlich: Ein paar traditionelle Antisemiten wird es in diesem Europa nach wie vor geben. Sie haben beim ESC sicherlich auch nicht für den Beitrag aus Israel gestimmt. Der entscheidende Kern des Antijudaismus aber liegt ganz offensichtlich bei Gruppen, die sich für solche Unterhaltungsangebote nicht interessieren. Bei Gruppen, die einer politischen Agenda folgen, die sich jenseits der Mehrheit bewegt. Und bei Nichtregierungsorganisation, die sich mit ihrer vorgeblichen Antisemitismus-Bekämpfung kräftig aus den Staatskassen finanzieren lassen.

Darüber sollte die Politik nachdenken, die einerseits einen angeblich fest in den Genen Europas verankerten Antijudaismus immer wieder festzustellen meint, aber den importierten Antijudaismus jener, die mit „westlich-dekadenten“ Veranstaltungen wie dem ESC nichts am Hut haben, permanent verleugnen

Gegen den ESC-Ort Jerusalem werden sich die radikalen Minderheiten wenden

Die Nagelprobe steht nun bevor. Denn Israel wird – wie im Allgemeinen üblich – den ESC 2019 in der Hauptstadt Israels stattfinden lassen. Und die ist nun einmal Jerusalem. Also werden wir in absehbarer Zeit erleben, dass die Frage des Austragungsortes in den Mittelpunkt rückt. Und dabei werden die etablierten Antisemiten wieder einmal ihre angeblich politischen Bedenken zum Tragen bringen.

Warten wir also ab, wann diese Debatte beginnt – und welche Länder sich am Ende der Teilnahme verweigern, weil diese Veranstaltung doch nicht in einer Stadt stattfinden könne, die eigentlich Hauptstadt dieser sogenannten Palästinenser ist – zumindest aber nicht Hauptstadt von Israel sein darf.

So wird denn der ESC doch wieder höchstpolitisch werden. Denn nun wird sich nicht nur zeigen, wer den angeblich europäischen Antijudaismus einmal mehr instrumentalisiert – es wird sich auch zeigen, welche Machteliten wider die politische Toleranz – vielleicht auch wider die vernünftige Unbedarftheit der Voter – diese Entscheidung zum Politikum machen.

Und insofern war die Entscheidung der Voter dann auch selbst ungewollt hochpolitisch. Sie stellt die Antijudaisten, die sich als Israel-Kritiker tarnen, vor das Problem, Farbe bekennen zu müssen. Denn ein ESC in Israel wird eben auch ein ESC in Jerusalem sein. Da dürfte sich die Spreu vom Weizen trennen.

PS: Noch ein Hinweis mit Blick auf unsere deutschen Befindlichkeiten. Was für den Anti-Judaismus gilt, gilt ähnlich für das gängige Narrativ der von allen anderen nicht geliebten Deutschen – weshalb die deutschen Beiträge regelmäßig gegen die Null-Punkte-Marke kämpften. Der ESC 2018 hat gezeigt, dass auch dieses nichts anderes ist als eine Märchenerzählung zur Selbstkasteiung. Der sympathisch vorgetragene Song des jungen Mannes von der Nordseeküste sammelte kräftig Punkte. Darunter auch aus Ländern, die angeblich traditionell gegen Deutschland stimmen, wie die Niederlande, Dänemark oder Österreich.

Und was sagt uns das? Nun – Deutschlands Beiträge der vergangenen Jahre müssen einfach nur schlecht gewesen sein. Immer hart am Publikumsgeschmack vorbei. Mit antideutschen Ressentiments aber hatte auch das nichts zu tun – das hat nun wieder einmal Michael Schulte beweisen können.