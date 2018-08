Blackbox KW 32 – Macht & Magie. Von Elfen, Zwergen und Trollen

So entstehen Sommermärchen: Basis an Kramp-Karrenbauer: „Annegret, sag doch auch mal was, jetzt wo die Kanzlerin im Urlaub ist.“

Kramp-Karrenbauer an Basis: „Ja aber was denn? Es ist meine heilige Dienstpflicht, zu schweigen, wenn ich nichts gefragt werde.“

Basis an Basis: „Das wäre die richtige Dienstpflicht für alle! Großartig, die Annegret!“

Kramp-Karrenbauer an Basis: „Aber ich habe doch überhaupt nichts gesagt.“

JU-Chef Paul Zimiak, der selbst leider zu alt wäre, um noch mitmachen zu können, hat allerdings sofort erkannt, Dienstpflicht für alle bedeutet: Parteifreund Spahns Pflegenotstand gelöst, Trumps 2%-Aufrüstungsforderung beinahe erfüllt. Jetzt müsste nur noch ein symbolischer Name her. Wie wäre es mit „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“? Das müsste doch auch den Sozis gefallen…

♦ Ursel von der Laientruppe hat von dem ganzen Sommertheater gar nichts mitbekommen. Sie war shoppen. Die Ausgehuniformen für die Soldatinnen sitzen perfekt, nur die neuen Puma-Panzer sind ‘ne Nummer zu klein (Panzergrenadiere über 1,84 Meter passen nicht rein…).

♦ Ist es nicht erstaunlich, dass Sozialisten auf der ganzen Welt unter den gleichen Wahrnehmungsstörungen leiden? Da lobt der spanische Außenminister Merkels Flüchtlingseinladungen von 2015, denn sie habe „die Ehre Europas gerettet“. Nachdem sein Regierungschef die spanische Mittelmeergrenze ebenfalls durchlässig machte, will er eine „Vorreiter-Gruppe in der EU“ gründen, die in Spanien angelandete Asylwanderer (Ziel Germany) übernimmt. Frankreich allerdings macht seine Grenze zu Spanien teilweise dicht – offiziell, weil laut Dublin-Verordnung Schutzsuchende dort ihr Asylverfahren durchlaufen müssen, wo sie europäischen Boden betreten. Inoffiziell aus Sorge, dass La France auf den Geschenken sitzen bliebe, wenn Horsts Grenzpolizei plötzlich auch in NRW und Saarland stehen dürfte.

♦ Aber da ist Merkel vor. Die hat nämlich inzwischen selbst kapiert, dass nach Dublin „nie ein Migrant oder ein Flüchtling in Deutschland ankommen dürfte“. Deshalb sei Dublin „nicht funktionsfähig“. Statt auf vernünftige rechtliche Regelungen setzt sie weiter auf einen „gemeinsamen Ansatz“ „im Geist der Partnerschaft“ – also raus aus’m Schlauchboot, rein innen Zug, ab nach Germoney. Für diese vielversprechenden Worte bekam Merkel dann von Pendejo (Genosse) Sanchez ein lecker Mittagessen spendiert und darf sich mit Ehemann Joachim am Wochenende einen Nationalpark anschauen.

♦ Daniel Günther, Sie erinnern sich, Berufspolitiker und Merkles Grünschnabel in Schleswig-Holstein, glaubt, dass ein warmer Sommer vom Klimawandel kommt, und will schnell auch seinen letzten Steinkohlekraftwerken an den Kragen. Und seit der Daniel regiert, spinnt sich’s nun gänzlich ungeniert. Die CDU solle offen sein für Koalitionen mit der ehemaligen SED. Wie früher, als die Ost-CDU auch pragmatisch war, schön eingekocht als Blockschokolade unter der SED …

♦ Von den 2017 eingebürgerten Iranern, Syrern, Afghanen, Marokkanern, Tunesiern, Algeriern, Libanesen und Nigerianern legte kein Einziger seinen alten Pass ab, meldet die „Welt“. Die sind doch nicht blöd! Irgendwann ist schließlich jedes Schlaraffenland abgebrannt. Und außerdem – wie sagte schon der grüne Habeck: „Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht.“

♦ Und jetzt ins Homeland NRW. Die Leiterin der Duisburger (SPD-regiert, pleite, neue Heimat für Sinti und Roma) Behindertenwerksstatt (Wfbm) kassierte zuletzt ein Jahresgehalt von 370.000 Euro. Weil für sie „verantwortlich zu handeln“ heißt, „die Geschäfte ordentlich zu übergeben“, bleibt sie noch bis zum 30. Juni 2019 im Amt. Was lernen wir daraus? Die Steigerung von Gutmensch heißt Besserverdiener.

♦ Aber auch Wunder geschehen in der beliebten Stadt am Rhein! Vor knapp sechs Jahren lebten 6.000 Bulgaren, vornehmlich Sinti und Roma, in der Stadt, meldet OB Sören Link, inzwischen seien es bis zu 19.000. Also wenigstens auf dem Sozialamtspapier. Wer ruft da „Betrug“? In Sachen Kindergeld räumte die Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage ein, dass eine Bundesstatistik über Missbrauchsfälle nicht existiert. Na sehen Sie! Keine Bundesstatistik – kein Problem!

♦ Auf unserem Weg nach Berlin, der Hauptstadt der Deppen, wollten wir an der A2 bei Hannover einen kurzen Halt machen und Melanie Rüter und Marion Lindhof bei der Arbeit zuschauen. Leider hatten Melanie, gelernte Friseuse, jetzt Elfenbeauftragte (sie hält Kontakt zu Naturgeistern, Elementar- und Erdwesen), und Marion, eine Tierflüstererin (sie versichert, sie könne auch mit Mäusen oder Holzwürmern reden), ihre segensreiche Tätigkeit bereits erfolgreich beendet. Die zwei haben nämlich mit Unterstützung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und nach Rücksprache mit Geistern und Wildtieren dafür Sorge getragen, dass „wir Menschen mit den Elfen, Zwergen und Trollen“ wieder im Einklang leben können – vulgo: weniger Unfälle auf der A2! Statt Dankbarkeit für seinen unterstützenden Einsatz an der Geisterfront, bekam der Behördenleiter einen Anschiss! Schließlich sind durchgeknallte Aktionen in Niedersachsen der Ministerebene vorbehalten! (Komisch, dass die Grünen in Niedersachsen nur auf 8,7% kamen …)

♦ Da fahren wir gut eingestimmt nach Berlin! Und da, wo der neue Flughafen BER inzwischen als Dieselparkplatz für VW fungiert, vernehmen wir die Klage von Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, nachdem Berlin bei den Weitsprung-Messungen ständig fehlerhafte Ergebnisse lieferte: „In einem technischen Zeitalter ist das schon etwas befremdlich, wenn man solche Rückmeldungen hat.“ Was meinst du mit „technischem Zeitalter“? In Berlin? Da können sie nicht einmal mehr einen geraden Fahrradweg bauen!

♦ Heiko freut sich auf Erdogan. Endlich mal wieder großer Bahnhof, und er mittenmang! Heiko verspricht, auch die ernsten Themen anzusprechen. Zum Beispiel, dass die Türkei nicht mehr am Europäischen Gesangswettbewerb teilnimmt, solange die Gefahr besteht, dass da Conchitas mit Vollbart mitsingen dürfen. Und vielleicht befiehlt Erdi seinen deutschen Landsleuten ja sogar, SPD zu wählen!

♦ Es ist eine Frage der Ausgewogenheit, auch die Irrlichter der eigentlich irgendwie oppositionellen CSU nicht zu unterschlagen. Entwicklungsminister Müller, ein besonders tragischer Fall von im-falschen-Parteikörper-gefangen, will „die EU-Märkte für Afrika öffnen“, um den armen Menschen zu helfen, der gute Mann! Dabei sind die Märkte längst offen. Willst Du Dir nicht doch ein Herz fassen, Gerd, und zu den Grünen wechseln?

♦ Gut, das ist jetzt am Schluss starker Tobak für empfindliche Seelen. Gottseidank nur im Bezahl-Bereich der „Welt“ stand zu lesen: „Sein offenbar grenzenloses Selbstbewusstsein zieht der US-Präsident auch aus dem historischen Wirtschaftsboom, den das Land erlebt. Dieser ist zu großen Teilen tatsächlich Donald Trump zuzuschreiben.“ Gottseidank ist Merkel im Urlaub!