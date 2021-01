Corona-Test: Lösungen und intelligente Regeln statt Verbote

Manchmal scheint es, als würde die Zahl „eine Million“ nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen wie früher. Sie ist – mathematisch gesehen – nicht besonders. Und in der heutigen Gesellschaft gilt sie nicht einmal als ungewöhnlich groß. Wir leben heute in einer Welt, in der die Bevölkerung in Milliarden gemessen wird, die Weltwirtschaft in Billionen skaliert und in der Computerspeicherleistung schon von Yottabyte geredet wird (also 1024 Byte).

Aber eine solche Zahl bekommt eine ganz besondere Bedeutung, wenn es darum geht, sich inmitten einer weltweit verheerenden Pandemie um das Wohlergehen der eigenen Gemeinschaft zu kümmern.

Mitte Dezember 2020 hat die University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) zum einmillionsten Mal den in den Forschungslaboren der UIUC entwickelten PCR-Schnelltest COVID-19 auf Speichelbasis durchgeführt. Das SHIELD-Programm machte im Sommer und Frühherbst in den Vereinigten Staaten viele Schlagzeilen mit dem massiven Einsatz unseres schnelleren, billigeren und genaueren PCR-Tests, bei dem Speichel anstelle der üblicherweise verwendeten Nasenabstriche verwendet wird.

In nur wenigen Monaten hat eine Allianz transdisziplinärer Forscherteams eine umfassende Test-, Rückverfolgungs- und Überwachungsinfrastruktur aufgebaut, das im weltweit seinesgleichen sucht. Chemieprofessor Paul Hergenrother, der die Testentwicklung leitete, beschrieb das entscheidende Unterscheidungsmerkmal des Tests so. „Unser Speicheltest war innovativ, weil er eine Verarbeitungspipeline ermöglichte, die die herkömmlich verwendeten RNA-Reinigungsschritte verkürzt. Dadurch waren unsere Tests schneller, billiger und nicht von Engpässen in der Reagenzien-Lieferkette abhängig – und das alles bei größerer Sicherheit für das Laborpersonal.“

Robert Jones, Kanzler der Universität: „Um den universitären Betrieb möglichst Aufrecht zu erhalten, setzen wir den neuen, kostengünstigen COVID-19-Test ein. Er liefert uns extrem genaue Ergebnisse noch am selben Tag. Wir haben eine digitale App entwickelt und an fast 50.000 Benutzer verteilt, die bei der Benachrichtigung über eine Exposition hilft und den Zugang zu Gebäuden und Klassenzimmern kontrolliert. Wir haben ein Schnellwarnsystem eingerichtet, das Personen innerhalb von 30 Minuten nach ihrem Testergebnis direkt benachrichtigt, wenn sie positiv getestet wurden, damit sie sich sofort isolieren und eine Ausbreitung der Infektion verhindern können. Und wir haben unsere universitären Supercomputing-Ressourcen genutzt, um Echtzeitmodelle zu erstellen, mit denen sich aufkommende Ausbrüche schnell identifizieren und eindämmen lassen, bevor sie außer Kontrolle geraten können.“

Für die Studenten gelten einfache Regeln, jeder Student öffnet die Türen der Universitätsgebäude mit einer elektronischen Zugangskarte, wird erfasst und per Anzeige ein bis zweimal die Woche aufgefordert, sich testen zu lassen. Der Test ist nach wenigen Augenblicken erledigt und der Student kann seiner Tätigkeit ohne Einschränkungen nachgehen. Wird ein Studierender positiv getestet, so wird er vier Tage unter Quarantänebedingungen isoliert und kann kein Universitätsgebäude mehr mit seiner elektronischen Zugangskarte betreten. Alle Personen, mit denen er Kontakt hatte, werden ebenfalls sofort benachrichtigt, getestet und bei Bedarf isoliert. Nach vier Tagen werden alle Betroffenen erneut getestet.

Der Erfolg dieser Strategie blieb nicht aus, obwohl die Studierenden am Wochenende und in den Ferien oft ein eher ausgelassenes Party-Leben und häufige Reisen bevorzugen. Während an mancher Universität Spitzenwerte von beinahe dreißig Prozent Positivrate der getesteten Personen aufwiesen, war die höchste Fallpositivität der UIUC 2,86 Prozent an einem Tag, also nur rund ein Zehntel. Am 3. September 2020 wurde das Programm durch die Priorisierung von Tests für Studenten und die Einführung noch schnellerer Isolierungsmethoden ausgeweitet, und es gelang, diese Spitzenwerte innerhalb einer Woche auf unter 0,5 % abzuflachen, wobei die tägliche Fallpositivität bis Mitte Oktober sogar auf 0,05 % fiel.

Ende Oktober und im November geriet die COVID-19-Pandemie im gesamten Mittleren Westen außer Kontrolle, auch in East Central Illinois. Aber selbst in dieser Zeit, die so große Veranstaltungen wie der Big Ten Football, Halloween, die US-Wahlen und Thanksgiving umfasste, blieben die Positivitätsraten im Allgemeinen unter 0,5 %, also um den Faktor 10 (oder mehr) geringer als in der umliegenden Region.

Die Mitarbeiter im Gebäudeservice, im Speiseservice und in den Unterkünften arbeiteten sogar während der gesamten Dauer des staatlichen Stay-at-Home-Befehls, um weiterhin wichtige Dienstleistungen und Unterstützung für Studenten, Fakultätsmitglieder und Mitarbeiter zu liefern. Im neuen Semester werden viele Kurse und Vorlesungen aus Infektionsschutzgründen online abgehalten. Die notwendigen Laborstunden, etwa bei den Ingenieursstudiengängen, können aber als Präsenzunterricht stattfinden.

Die Gesundheitsbehörden von Illinois und anderer Bundesstaaten interessieren sich vermehrt für den Weg, den die UIUC mit ihren 50.000 Studenten geht, trotz eines in den USA gut anlaufenden Impfbeginns.

Ralf Krämer