Blackbox KW 24 – Die Schamlosen (Parteigelder und andere Frechheiten)

Asylstreit für Dummys: Seehofer will, dass bereits anderswo registrierte sogenannte Asylbewerber nicht zusätzlich in Deutschland Asyl beantragen können und an der Grenze abgewiesen werden. Was sagen dann anderswo registrierte Asylbewerber an der Grenze? Richtig: Nix registriert.

Macron machte wie ein Südfranzose auf dicke Hose bei Italiens Giuseppe Conte, weil der seine Häfen für Schlepperschiffe mit afrikanischen „Flüchtlingen“ sperrte. Nachdem Conte vorrechnete, dass der zynische und verantwortungslose Macron statt versprochener 9.000 „Flüchtlinge“ gerade mal 640 übernommen hatte, einigten die zwei sich plötzlich einträchtig auf eine „europäische“, sprich gar keine „Lösung“. Am Ende stehen „Flüchtlinge“, Macron und Conte gemeinsam vor den deutschen Bankomaten.

♦ Fußball ist die Fortsetzung von Politik in kurzen Hosen, weiß der Politologe, deshalb stellt sich nach diversen Präsidentenbesuchen die Frage: Warum hielt Joachim Löw verbissen an Özil und Gündogan fest? Wenigstens gibt es Indizien und eine Theorie: Die zwei Kicker mit dem auffälligen Pass-Verhalten werden von derselben Marketingagentur betreut wie Löw. Das klingt logi, Jogi!

♦ Bei Merkels Festhalten am permanenten Rechtsbruch kommen wir mit Logik nicht weiter. Das bleibt bestenfalls Stoff für Psycho-, Science Fiction- und Agententhriller. (War wirklich Guillaume der erfolgreichste DDR-Agent?) Jedenfalls ist sie nicht von dieser Welt, wie ein „CSU-MdB“ einem CDU-Kollegen erzürnt klarmachte: „Der Merkel ist das deutsche Volk egal, der Merkel sind die Abgeordneten egal. Und ihr lasst Euch erzählen, sie sei die letzte Super-Europäerin“.

♦ Inmitten des ganzen Theaters setzt die pastorenschlaue Merkel sogar noch einen neuen Trend. Nach der Raute (benutzt jetzt auch Trump!) ist ihre neue Masche „Verantwortung übernehmen“. „Ja, ich bin in gewisser Weise auch verantwortlich“, formulierte sie spitzfindig bei einem extra einberufenen Soloauftritt bei Anne Will. Thomas, die ehemalige Innenminister-Misere, übernahm, davon inspiriert, fürs Bamf-Versagen gleich „die volle Verantwortung“. Ach, Thomas, schon wieder ausgetrickst! Merkel sieht sich lediglich „in gewisser Weise auch“ verantwortlich, nicht „voll“! Da kann de Maizière froh sein, dass in beiden Fällen gilt: Selbst Küchendienst übernehmen ist in Deutschland schlimmer als Verantwortung übernehmen!

♦ Eigentlich hätten die Verwalter der spezialdemokratischen Resterampe die Atempause nutzen können, in aller Ruhe die Regale neu zu sortieren, stattdessen veröffentlichen die Genossen ohne Not eine Studie zum Thema: „Wie wir so gnadenlos blöde waren gegen eine angeschlagene Merkel nicht nur zu verlieren, sondern regelrecht baden zu gehen“. Dabei steht nicht mal etwas Neues drin, nur ein wenig umschrieben die altbekannten Namen Siggi, 100%-Schulz, Ralf Rotzig, Andrea Banales …

♦ Weil die Regierung der Nationalen Negation auf wackeligen Füßen steht, hat sie die Parteienfinanzierung aus der Staatskasse ganz schnell auf 190 Millionen hochgeschraubt. Als Ausgleich, weil die Regierungsparteien gut bezahlte Wählerstimmen unwiederbringlich an ‘Sie wissen schon wen‘ verloren haben. Zudem wird die Verbreitung von gefälligen Fake News durch das Mediensterben teurer …

♦ Natürlich wissen wir nicht, wann es zu Neuwahlen kommt. Der hyperaktive Heiko nutzt die Zeit, die ihm noch im Amte bleibt und befindet sich derzeit rein rechnerisch und ohne Rücksicht auf den CO2-Ausstoß schon bei seiner dritten Erdumrundung. Kein Wunder, dass ihm da die Koordinaten verrutschen. So ist ausgerechnet vom moralisch Hochmütigen bei einem Zwischenstopp der Satz überliefert „Moralischer Hochmut führt uns nur tiefer in die Spaltung“. Bleib du mal bei Deinen Dreisten, Heiko. Dein Platz ist und bleibt im Lager der Ewiggestrigen, der Unbelehrbaren, der mit wehenden roten Fahnen Untergehenden (In Sachsen ist die SPD bereits einstellig) …

♦ Nur die Grünen sind gelassen. Ihr Hausblatt, die grüne „Zeit“ meldet einen rasanten Anstieg des Meeresspiegels. Mit ein bisschen Glück steigt ihre Stimmenzahl dann parallel mit dem Hochwasserpegel …

♦ Wieder einmal wurden die besten Unis der Welt ermittelt – die erste deutsche Hochschule landete auf Platz 49! Schweinerei! Unsere einzigartigen Leistungen auf dem Gebiet der Genderforschung (Was bin ich und wie oft?) wurden eindeutig nicht mitbewertet! Ganz zu schweigen von der neuen Forschungsdisziplin, der „Spaziergangswissenschaft“, die endlich Antworten auf die Frage gibt: Warum geht der Mensch so gern spazieren?

♦ Die Cebit in Hannover wird von der Technikmesse zur Techno-Messe. Digitalisierung im Merkelzeitalter.

♦ Bevor unsere Justiz mit Bewährungen, Sozialstunden oder Freisprüchen die Integration voranbringt, müssen die Verbrecher natürlich erst einmal ermittelt werden. Von Unterstützung durch die Bevölkerung ist allerdings abzuraten, wie wir an einem Fall in Leipzig veranschaulichen wollen. „Wir suchen dringend Zeugen“, heißt es da in einem Fall, bei dem ein Vater und eine Mutter vor ihren kleinen Kindern auf einer Radtour von „vier Südländern“ brutal zusammengeschlagen wurden, weil sie geklingelt hatten. Richtig müsste es nämlich heißen: „Wir suchen dringend Zeugen, die dann ebenfalls für sich selber dringend Zeugen suchen müssen, nachdem die vier Verbrecher ihre Adressen erhalten haben …“

♦ Wie sagte Andy Warhol? Jeder kann für fünf Minuten berühmt werden. Das dachte sich auch wohl Rechtsanwalt Piffke, Paffke, Kabuffke oder so ähnlich, der den Chef der Bundespolizei „wegen Freiheitsberaubung“ des Mörders von Susanna F. anzeigte …

♦ „Flüchtlinge werden in Talkshows oft mit Kriminalität in Verbindung gebracht“, entrüstet sich eine Autorin bei Spiegel-online, was wiederum zu einer negativen Assoziation gegen Flüchtlinge führt. Wahrscheinlich haben auch die Polizisten, die in Köln einen Tunesier wegen Rizin-Besitzes festnahmen zu viele dieser Talkshows geguckt. Der „Flüchtling“ wollte sicher nur ein Experiment für den Integrationskurs vorbereiten …

♦ Ach, übrigens, Scheuer! Es ist nicht hilfreich, dich mit Rückrufaktionen etc. in diesen Tagen, in denen es um die Wurst geht, wichtig zu machen. Obwohl die Messwerte von grünen Euronen ausgewürfelt wurde, die Luft in Europa nie so gut war wie heute, wird anstatt den Unsinn zu beenden, die Autoindustrie weiter kaputtgemacht …

♦ Wir haben es extra nach hinten gestellt, weil wir unsere Geschäftspartner in Öl nicht gleich am Anfang auf die Palme bringen wollten. Aber die Mannschaften von Iran und SA – kam uns im Vergleich mit Spanien/Portugal wie Fußballschnuppern vor – mit Bart.

Liebling der Woche

Am besten hat uns im Vorspiel zur Fußballweltmeisterschaft der Champion mit der Nummer Eins, Williams, gefallen. Mit seinem Stinkefinger für Theresa May, Rebecca Harms und die anderen Spielverderber …