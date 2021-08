„Das ist nicht Saigon“ sagte US-Außenminister Blinken noch am Sonntag als Kabul fiel. Heute erreichen uns nun die ersten Bilder, die zeigen, wie aussichtslos die Lage für viele am Kabuler Flughafen ist. Afghanen, die panisch versuchen den Taliban zu entkommen, rennen auf dem Rollfeld umher, während US-Militärtransporter abheben.

Die Szenen aus dem wohl letzten noch Taliban-freien Ort in Kabul sind unglaublich. Einige verzweifelte Afghanen klammern sich an startenden Flugzeugen außen fest, stürzen in den Tod.

US-Soldaten haben derweil mehr oder weniger die Kontrolle über den Flughafen übernommen und ihn zum Teil abgeriegelt. Am Flughafen gab es Schüsse, fünf Menschen starben. Ob sie in der Panik überrannt oder erschossen wurden, ist unklar. Soldaten gaben wohl auch mehrfach Warnschüsse in die Luft ab, in dem Versuch die panische Menge aus tausenden Menschen von den Startbahnen fernzuhalten.

Währenddessen patrouillieren die Taliban auf Kabuls Straßen und feiern ihren Sieg gegen die afghanische Regierung. Mit der Kapitulation der afghanischen Truppen fiel auch hochmoderne US-Waffentechnik in ihre Hände, darunter Blackhawk-Helikopter, dutzende Humvees, US-Drohnen und unzählige Handfeuerwaffen. Das Gerät ist nicht nur für terroristische Zwecke geeignet, manches könnte auch für Chinesen oder Russen interessant sein.