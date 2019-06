Der Kampf ums Feuer

Auf der anderen Seite gibt es Feuerenthusiasten. Grillen, Holzöfen, Feuerstellen, Feuerwaffen und Autos mit großen Verbrennungsmotoren sind beliebter denn je. Sie wollen das Feuer brennen lassen. Bis in die höchsten politischen Kreise findet ein Kampf zwischen den Anti-Feuer-Leuten und den Feuer-Leuten statt.

Was unterscheidet Menschen von Tieren? Unser Gehirn hat es uns als einzige Spezies auf der Erde ermöglicht, das Feuer zu kontrollieren. Infolgedessen haben wir vor mehr als 400.000 Jahren eine Energiequelle außerhalb unserer Muskelkraft erschlossen. Die Energie, die uns zur Verfügung stand, gab uns die Gelegenheit, unser Roaming-Dasein aufzugeben und an einem festen Ort Landwirtschaft zu betreiben. Von dort wuchsen Dörfer, Städte und Reiche. Feuer brachte die Möglichkeit, zusätzlich zur Erfüllung unserer Grundbedürfnisse, Zeit für Erkundungen, Philosophie und Fußball zu sparen.

Prometheus

Die griechische mythologische Figur Prometheus kannte die Bedeutung des Feuers bereits. Er stahl es den olympischen Göttern zum Wohle des Mannes in seinen Augen. Dank des Feuers konnte der Fortschritt der Menschheit beginnen. Im Prometheus-Logo der Technischen Universität Delft brennt die Flamme weiter.

Das alte Rom liebte Feuer. Es gab ein Kollegium von Vestalinnen aus sechs (später sieben) Priesterinnen, die für das ewige Feuer im Tempel der Vesta sorgten. Der christliche Kaiser Theodosius I. setzte dieser heidnischen Praxis 381 n. Chr. ein Ende. Aber auch Christen nahmen das Feuer an, obwohl sie ambivalenter waren. Feuer wurde nicht nur ein geschätzter Begleiter, sondern auch ein Synonym für die Hölle, in der Sünder für immer brennen, ein Konzept, das Christen von griechischen Philosophen kopierten.

Im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen, wollen die Nachgriechen, Römer und Christen der EU, Greenpeace und viele Politiker auch an etwas glauben. Aber wo? Sie haben ihre Religion gefunden: das Feuer löschen.

Feuer ist falsch, weil es nicht gut für Menschen ist, sondern eher schlecht, so lässt sich der Glaube der Anti-Feuer-Leute zusammenfassen. Holzöfen beeinträchtigen die Luftqualität, Tabakrauch führt zu Krebs, Autos mit Verbrennungsmotoren und Häuser mit Gasheizung erwärmen die Erde und Feuerwerkskörper sowie öffentliche Feuer und Schusswaffen führen zu Verletzungen oder zum Tod. Die Nutzung des Feuers muss beendet werden.

Anti-Feuer-Leute

Die Anti-Feuer-Leute glauben, dass Menschen erst heilig werden, wenn das Feuer gelöscht ist. Schließlich bedeutet das Löschen des Feuers den endgültigen Sieg des Menschen über das Feuer. Vom unkontrollierbaren Flammenmeer über die Kontrolle des Feuers bis zum Löschen des Feuers. Laut Anti-Feuer-Leuten ist das der unausweichliche Weg der Zivilisation. Sie sind so fanatisch in ihrem Glauben, dass sie versuchen, alle in ihre Anti-Feuer-Kampagne zu zwingen. Und wer gegen sie ist, ist ein Sünder, ein Klimaleugner, ein Brandstifter.

Mindestens 400.000 Jahre Feuerbekämpfung, -förderung und -verehrung können jedoch nicht am Klimatisch durch staatliche Maßnahmen ausgelöscht werden.

Die Menschen haben ein Vertrauensverhältnis zum Feuer. Es ist ein Begleiter, der Komfort, Komfort und Wärme garantiert. Ohne Kontrolle über das Feuer hatten wir es zu kalt und waren zu hungrig in einer Höhle. Dank des Feuers arbeiten wir in gas- und kohlebeheizten Büros und Fabriken, in denen wir bequem mit einem benzinbetriebenen Auto nach Hause fahren, um nach einem Arbeitstag, an dem der Gasherd oder der Grill kocht, zurückzukehren. Uns ans Feuer setzen, nachdem man gute Dinge wie ein Glas Whiskey und eine Zigarre genossen hat.

Wer dies für ein unweigerlich verschwindendes Zeitbild hält und wem die technisch mögliche Feuerlosigkeit der Zukunft vorschwebt, unterschätzt vielleicht, wie sehr wir dem Feuer verpflichtet sind. Wir sehen das überall um uns herum. Autos mit großen Verbrennungsmotoren bleiben beliebt. Kamine, Feuerstellen und Grills gibt es in immer mehr Familien. Eine kleine Cateringfirma hat eine Terrasse mit Gas- oder Holzfeuern, signalisiert den Leuten: Hier ist die Hitze, hier muss man sein.

Das Buch „Der Mann und der Wald“ (2011) des norwegischen Autors Lars Mytting wurde in der westlichen Welt mehr als eine halbe Million mal verkauft. Das bestgesehene Fernsehprogramm im norwegischen Fernsehen wurde 2013 sogar von dem Buch inspiriert. Während des zwölfstündigen Programms war nur ein brennendes Holzfeuer acht Stunden lang sichtbar, während fast jedes norwegische Haus einen Holzofen hat und Holz der Hauptbrennstoff ist.

Gut Holz

In vielen Teilen Europas ist Holz in vielen Haushalten der primäre Heizstoff. Kohle und Braunkohle sind auch in niederländischen Haushalten auf dem Rückzug – vor allem, weil die Anti-Feuer-Leute die Steuern auf Gas ständig erhöhen. Und eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von heute, der Sport, ist immer von Feuer umgeben. Wo nur der Gewinner mit einem Feuerwerk belohnt wird, weil der Mächtigste, der Stärkste das Feuer kontrolliert.

Sogar das Rauchen scheint auf einer vorsichtigen Rückkehr zu sein. Pfeifenrauchen erfreut sich im gesamten Westen wachsender Beliebtheit. Österreich hatte sogar eine Pro-Fire-Regierung, die das Rauchen in Restaurants und Cafés weiterhin erlaubt. Dieses Rauchen braucht etwas mehr Aufmerksamkeit. Raucher werden manchmal von Anti-Feuer-Leuten bekriegt, weil Rauchen nikotinsüchtig macht. Das ist falsch. In ungefähr vier Tagen kann man sich von Nikotin befreien. Was Raucher lieben ist Rauch und das vorhergehende Feuer. Raucher und ehemalige Raucher sind zutiefst Feuerwehrleute, sie kontrollieren das Feuer. Rauchen ist nicht umsonst gleichbedeutend mit Frieden. Auch wenn Anti-Fire-Leute anders denken. Sie möchten dem friedlichen Raucher beibiegen, dass Rauchen ungesund ist. Da droht der Blutdruck des Rauchers tatsächlich in gefährliche Höhen zu steigen.

Der Kampf zwischen den Anti-Feuer-Leuten und den Feuer-Leuten führt immer zu großer Emotion. Es kontrolliert sogar die Politik im Westen. Donald Trumps Wähler lieben Feuer. Sie sind mit Kohleminen, Stahlwerken und Kleintransportern verbunden. Die Nicht-Feuer-Leute umgeben sich mit Elektrizität: Tesla, Apple und Sonnenkollektoren. Die Gelben Westen in Frankreich und anderswo sind ebenfalls Feuerwehrleute und rauchen Diesel, die ihre Beschwerden verstärken, indem sie Feuer in Eisenfässern brennen, um ihre Botschaft mit Rauchsignalen zu übermitteln.

Es ist ein atemberaubender Kampf zwischen den Feuerleuten und den Anti-Feuerleuten. Man kann nicht sagen, wer gewinnen wird. Die Bindung an das Feuer ist so groß, dass der Kampf ewig dauern kann.