Trunken vor Glück: SIE und WIR. Ein romantischer Moment.

Ausnahmsweise heute einmal ein ernstes Problem. Wie mache ich richtig Urlaub? Urlaub vom Kleinmut. Wie schicke ich meinen verstockten Skeptizismus in Erholung? Lässt sich der blaue Himmel über Deutschland gemütspolitisch nutzen? Im Schatten einer Kastanie sitzen, die Innereien mit zwei Maß Bier wässern – und alles wäre nur noch schön. Bloß die Kolumne fiele aus. Na und! Gerade noch rechtzeitig fällt mir ein Satz von Martin Walser ein. Ein gelungener Text lasse die Welt schöner sein, als sie ist. Na also. Jetzt weiß ich, erstens, weshalb Walser SIE rühmt, sogar auch wegen ihres Gesichts. Und zweitens fehlt mir jetzt nur noch ein Text.

I.

Wer schon nicht IHR selber glauben mag, glaube wenigstens ihren Bewunderern. Deutschland: Headquarters and Homebase of the Leader of the Free World. Derzeit simply the best under the sun. Nicht bloß aus der Perspektive der trumpgeschädigten US-Qualitätspresse ist SIE unübertrefflich. SIE ist toll. Und wer hat sie gewählt und wird sie wieder wählen? WIR. Also sind auch WIR toll. Täten wir´s nicht, wären wir tollkühn. Das ist gottlob das letzte, was das deutsche Wahlvolk über sich hören wollte. Es soll jetzt alles so bleiben wie es ist. Auf immer und ewig. Wir frieren die Geschichte im Augenblick ihrer schönsten Blüte einfach ein. Das aber kann nur SIE. Im Einfrieren ist sie unschlagbar. Wenn wir sie nur lassen.

II.

SIE macht ihren Job so gut, dass sie keine Wahlkampagne mehr nötig hat. Es wird deshalb erwogen, den Wahlkampf einzustellen, und SIE per Akklamation im Amt zu bestätigen. Die für den „Wahlkampf“ nicht benötigten Mittel werden der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt. Wahlforscher sind auf einen seltsamen Widerspruch gestoßen. Je offener sich andere Parteien (SPD/GRÜNE) zu IHR bekennen, desto beliebter sind sie selbst. Da diese Parteien ohnehin über keine guten Wahlaussichten verfügen, ist das besser als nichts. WIR Deutschen verfügen über das weltweit einzige nichtautokratische System, das auf Opposition verzichten kann. Denn SIE tut alles, was die Konkurrenzparteien fordern. Um nicht als ganz untätig dazustehen, bekämpfen diese gemeinsam mit IHR die wenigen verbliebenen Opponenten, die unser demokratische Wunderwerk nicht verstehen und deshalb auch nicht mehr als „demokratisch“ bezeichnet werden können. So liegt ein Segen auf diesem friedfertigen, heiteren, klimaverwöhnten Gemeinwesen. Es ist frei von politischem Streit, in der die uneingeschränkte Gewissensfreiheit der Volksvertreter für Harmonie sorgt. Vor allem dann, wenn sie der grenzenlosen Liebe eine Gasse bahnt. Es ist schlicht ein Traum, der hier und jetzt in diesem unserem Lande wahr wurde.

III.

Es geht UNS so gut, dass wir besser gewappnet sind für all die Umwälzungen, in die die Welt geraten ist, als die übrige Menschheit. Ob künstliche Intelligenz oder Gentechnik: Nur wir haben das Sozialsystem, das alle Härten auffängt und alle Ängste beruhigt. Die Rente ist sicher. So sicher wie das Amen in der Moschee. Unser Bildungssystem ist einmalig. Wir fördern aus leeren Köpfen den Rohstoff der Zukunft. Stickoxydneutral. Um unsere Konsensgesellschaft beneiden uns alle.

Mehr noch. Uns geht es so gut, dass WIR uns auch noch um den Rest der Welt kümmern. Einfach so, weil WIR sonst nicht ausgelastet wären mit unserem Glück. WIR geben unser Bestes hin zur Erlösung der Menschheit von allem Übel. Den Verbrennungsmotor zum Beispiel. Und die lächerlichen 600.000 Arbeitsplätze, die von ihm abhängen. Was zählen die gegen den Anstieg des Meeresspiegels! UNSER Kuss der ganzen Welt!

IV.

So beliebt ist SIE, dass sie natürlich auch aus der ganzen Welt Hilfe erfährt. Alle machen mit, jeder so, wie er es am besten kann. Erdogan lässt SIE plötzlich robust aussehen, Theresa May vernünftig, dank Macron wirkt SIE ganz und gar nicht mehr allein zuhause in Europa. IHR begnadetster Unterstützer aber ist Donald Trump. SIE hat diesem Mann schon so viel zu verdanken. Er unterlässt nichts, SIE im hellstem Licht erscheinen zu lassen. Wird er für irr gehalten, gilt SIE als unbeirrbar. Tut er irgend etwas, schüttelt sich die Welt vor Heiterkeit und Empörung. Tut SIE nichts, sagt man, SIE habe alles im Griff.

V.

Wenn WIR etwas tun, dann ganz und gar. Wir lieben UNSEREN Extremismus, denn es ist ein Extremismus der Güte. Wir geben dem Sinnlosen Sinn. Wir haben noch nie eine Revolution nötig gehabt. Und wenn, ist es eine friedliche Revolution gewesen. Selbst Diktaturen kommen hierzulande nur im demokratischen Gewand an die Macht. Wir sind zum Gutsein verdammt. Darum geht es uns so verdammt gut. Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit. Wo wir uns finden wohl unter Linden …

VI.

Echt ein schöner Text. Ein Text, der die Welt schöner aussehen lässt als sie ist. Bloß die Linden stimmen nicht. Zugegeben: Es ist eine Kastanie.