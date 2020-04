Corona-Deutschland aus Asien gesehen

Mir war klar, sie würden kommen. Dann standen sie plötzlich da, in blaue Einweg-Plastikkleidung gehüllt in meiner Wohnung in Hanoi. Polizisten sicherten den Eingang. So war gewährleistet, dass ich nicht entkommen konnte. Freundlich aber bestimmt: Ausweiskontrolle. Formulare müssen unterschrieben werden. Keine Ahnung, welchen Inhalt sie haben. Das fragt man in einer solchen Situation nicht, zumal die Englischkenntnisse rudimentär sind.

Abstriche. Mit Wattestäbchen wird die Nase hochgefahren, bis es im Gehirn wehtut. Auch der Rachen muss dran glauben, bis zum Brechreiz. Neugierige Nachbarn haben sich vor der Türe aufgestellt. Mit einer Mischung aus Angst und Neugier wird das Schauspiel mit dem gefährlichen Europäer verfolgt. Privatsphäre ist in Asien unbekannt. Auch Zahnärzte praktizieren offen im Ladengeschäft. Alle schauen zu. Keiner hat Scheu vor dem anderen.

Nach drei Tagen das Ergebnis: Kein Corona. Ich muss also nicht die nächsten zwei Wochen in Quarantäne des Militärs verbringen.

Vietnam hat 90 und Deutschland etwa 80 Millionen Einwohner. Für ihren Kampf gegen Corona feiern die Einheits-Medien in Vietnam und die Mainstream-Medien in Deutschland den Erfolg ihrer Politiker und die Politiker feiern sich selbst. Vietnam hatte am 22. April 268 Corona-Infizierte festgestellt! Deutschland fast 150.000! Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass in Deutschland 10 mal mehr Tests durchgeführt wurden und man also in Vietnam 10-15 mal mehr Infizierte annehmen kann, ist man hier immer noch bei 2.000 bis 3.000 zu 150.000 in Deutschland. Und seit einer Woche wurden keine Neuinfizierten registriert. Das Zahlenverhältnis ist eindeutig. Wer hat also Grund zu feiern?

China hat innerhalb von vier bis sechs Wochen die Dimension von Corona erkannt und entsprechend rigide reagiert. Das ist für eine völlig unerwartete Krise sehr schnell. Im Nachhinein kann jeder Besserwisser vor und im TV sagen, er hätte die ersten Anzeichen selbstverständlich erkannt, ihm wäre sofort deren vollständige Relevanz bewusst gewesen und er hätte natürlich China sofort lahmgelegt. Aus China war Mitte Januar alles Wesentliche über Corona bekannt. Deutschland hat Wochen für erste Maßnahmen gebraucht und sich nach drei Monaten zur Teil-Maskenpflicht durchgerungen. Die Begleitmusik der Medien war allerdings in China und Deutschland gleich uniform, die Regierungen wurden gefeiert.

Der Westen als Problem

Deutschland und andere westliche Länder gelten in Asien inzwischen als Gefahr für die Welt. Vor kurzem waren sie noch Vorbild. Die Folgen sind gar nicht negativ genug einzuschätzen. Deutschland wird nicht mehr als Problemlöser sondern als Problemfall wahrgenommen. Die Entwicklung in West-Europa und besonders in Deutschland hat Asien erstaunt. Während die asiatischen Staaten sofort massive Maßnahmen zur sozialen Segregation ergriffen, passierte in Deutschland erstmal NICHTS. Zum Erstaunen Asiens tauchte Merkel unter Billigung der Medien erst mal zwei Wochen ab. Was sich als fataler Fehler herausstellen sollte. Man machte sich sogar über maskentragende Asiaten lustig und behauptete, dass Masken keine Hilfe seien, ja sie sogar schaden würden, da sie eine falsche Sicherheit vermittelten.

Merkel und die Folgen

Merkel machte, was sie immer macht: Sie wartet auf die Meinung der Mainstream-Medien. Nachdem diese die Bevölkerung durch mediales Einheits-Dauerfeuer weichgeklopft haben, setzt Merkel deren Meinung in die Tat um und lässt sich dafür von den Medien als bester Regierungs-Scheff aller Zeiten feiern.

Dies führte nun sogar dazu, dass laut Zahlen des Robert Koch Instituts die Fortsetzung des Lockdowns gar nicht gerechtfertigt war. Die laut Merkel entscheidende Reproduktionszahl war schon vor dem Lockdown unter Eins gefallen und blieb dann konstant. Also war der Lockdown großer Teile der Wirtschaft weder notwendig noch wirksam, aber die Folgekosten werden dramatisch hoch.

Merkel hat in ihrer Regierungszeit bereits für unglaubliche Kosten gesorgt, die der Bürger zu tragen hat. Energiewende und millionenfache illegale Asyl-Einwanderung seien genannt. Nun hat sie aber durch den Lockdown des ganzen Landes entgegen ihrer eigenen Logik Entscheidungen getroffen, die allem eine Krone aufsetzen.

Dazu die ungeheuren Kosten an Leid, Menschenleben alles, was das Darniederliegen einer Volkswirtschaft auslöst, wird mit Schulden weggekauft. Und was bisher kaum zur Sprache kommt: Das Leid der 3. Welt, die plötzlich keine Absatzmärkte im Westen mehr hat. Hier gibt es kein Kurzarbeitergeld, hier klopft sofort der Hunger an die Tür. Und Merkel wird in DDR-Manier als Lichtgestalt, als Heilige der vorletzten Tage gefeiert. Wäre sie Katholikin, ihre Heiligsprechung wäre nur eine Frage von Stunden.

Das alles ist in Asien nicht mehr nachvollziehbar. Es scheint hier, als habe der vollkommene Irrsinn die Macht ergriffen. Vietnam hat nicht wie Deutschland erst einmal Wochen mit Untätigkeit verstreichen lassen. Die ostasiatischen Länder haben mit Erfolg sofort reagiert. China, Südkorea und Vietnam funktionieren wieder normal.

Die Sache mit den Masken

Man fragt sich in Asien, warum in Deutschland das Tragen von Masken zuerst als sinnlos angesehen wurde und jetzt zur Teil-Pflicht gemacht wird. Es ist doch vollkommen klar, dass Infizierte mit einer Maske andere schützen. In Asien tragen seit dem Ausbruch von Corona auf der Straße alle Masken. Heute werden sie auch im TV von Korrespondenten, Interviewern und Parlamentariern in den Parlamenten getragen.

Die Vorstellung, alle Asiaten trügen schon immer Masken und seien deshalb daran gewöhnt, stimmt einfach nicht. Deutlich weniger als die Hälfte der Fußgänger in den Großstädten Asiens trugen vor Corona wegen der Luftverschmutzung Masken. Auf dem Lande praktisch niemand.

Heute ist das anders. Um andere nicht anzustecken, tragen alle Masken. In Deutschland trägt im Fernsehen niemand eine Maske. Maskenpflicht ist für den Pöbel bei Aldi, aber nicht für die „Eliten“ im Gernsehen. Glaubhaft wird dies aber erst, wenn Merkel und Kleber und die Promis damit anfangen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen.

Trump in Asien und im Westen

Im Gegensatz zu südostasiatischen Medien ist in den deutschen Einheitsmedien neben Corona Trump DIE Gefahr für die Welt. Trump ist der einzige Politiker, der laut deutschen Medien zu 100% falsche Entscheidungen trifft. Dies erinnert stark an die Berichterstattung von DDR-Medien über westdeutsche Politiker. (Man fragt sich natürlich dann, warum die Amerikaner Trump als Präsidenten gewählt haben.) In den südasiatischen Medien wird dagegen sehr sachlich über Trump informiert. Erst wenn die unterschwellige Häme in der Berichterstattung fehlt, merkt man, wie diese in Deutschland wirkt.

Trump wird in Asien außer China nach Obama eher als Chance denn als Nachteil gesehen. Er biedert sich China nicht an und zeigt klare Kante, was den Interessen der Nachbarn Chinas deutlich entgegenkommt. Obama dagegen ist in den westlichen Medien ein Heiliger, ein Moralist, obwohl er für hunderttausende Tote verantwortlich ist. Libyen (gäbe es nur Gaddafi noch), Afghanistan, Syrien, die Flüchtlingskatastrophen sind letztlich auch eine Folge der Obama Politik.

Was dem einen sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall. Trump als Sündenbock, der ALLES Falschmacher allüberall in den westlichen Medien. Merkel und Trump. Die Heilige und das Biest. Seltsam ist die Verabsolutierung der eigenen schwarz-weiß Meinung in den Medien.

Es zeugt schon von einer gewaltigen Scheinheiligkeit, Trump dafür zu verdammen, dass die USA auf den Virus nicht vorbereitet waren, selbst aber Wochen untätig verstreichen zu lassen. Scheinheilig ist es, wider besseren Wissens zu erzählen, Masken brächten nichts, nur weil die Regierung es versäumt hat, für diese zu sorgen. Jena, die Stadt mit Maskenpflicht hat wie Vietnam (Maskenpflicht) seit zwei Wochen keine Neuinfektionen! Während in Deutschland Maskenmangel herrscht, gibt es in Asien Masken in Hülle und Fülle.

Schöne Grüße aus Hanoi.