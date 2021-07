Blackbox KW 28 – 10 Dinge, an denen die SPD schuld ist

Der neueste Corona-Schrei ist zweifellos die „Lambda-Variante“, die unsere Firma Curevac – „wir“, um mit Merkel zu sprechen, sind da zu 23% beteiligt – in Lateinamerika entdeckte. Dann haben Forscher noch Eta, Zeta und Epsilon im Angebot, ein Rummel wie bei Krypto-Währungen.

♦ Leider gibt es nur einen Dr. Drosten auf der Welt, so dass viele Scharlatane ihr Unwesen treiben. In Mumbai wurde Impfwilligen Salzwasser injiziert, was allerdings nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben soll. In den USA will man nach mehreren hundert Fällen einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern nach der Impfung nicht ganz ausschließen.

♦ Aber keine Sorge, wir sind da bestens aufgestellt. Nirgendwo gibt es eine solche Expertendichte wie in Merkels Buntland: Männer, die „versuchen, immer sehr eng am Inhalt zu segeln“ (Lauterbach-Eigenlob bei Illner), Mahner, die wissen „Impfen ist das einzige Mittel, das wir haben, um die Pandemie in die Knie zu zwingen“ (Großväterchen Kretschmann aus Stuttgart) und Macher, die beherzt an den Knöpfen spielen: Unser Heiko hat soeben den Portugal-Bann gelockert, dafür Spanien-Alarm ausgelöst.

Außerdem ist Corona intensivmedizinisch „im Grunde eine Grippe“, sagt Gernot Marx, Präsident der DIVI-Intensivmediziner, aber nur wenn sich alle schön impfen lassen, gelle, fügt er hinzu. Das muss er hinzufügen, sonst könnte er sich gleich einen neuen Job suchen.

♦ Hat Annalena 40.000 Euro Promotionshilfe ergaunert (oder die grüne Parteikasse erleichtert), weil sie jeweils angab, für das eine wie das andere mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit einzusetzen? Das will die grüne Böll-Stiftung noch mal einmal in aller Ruhe nachsehen (blätter, blätter, raschel, raschel). Hat doch keiner ahnen können, dass sich jemand für solche Details interessiert.

♦ Jedenfalls sind die Vorgänge um Baerbocks Buch, ihren Lebenslauf und ihre Nebeneinkünfte „für alle überraschend“ gewesen, sagt Annalenas Quotenmann Robert, der sie doch eigentlich besser kennen müsste. Aber wenn die Grünen jetzt meinen, er, Robert, würde nun die Kanzlerkandidatenrolle übernehmen, um zu retten, was zu retten ist, da kann er nur sagen: „Kokolores!“ Versöhnungsphilosophisch sagt er: „Wir haben Annalena gerade auf unserem Parteitag mit nahezu hundert Prozent zu unserer Kanzlerkandidatin gewählt.“ Verhöhnungsphilosophisch heißt das: Ihr habt sie gewählt, selber schuld.

♦ Die einzigen, die professionellen Wahlkampf beherrschen, sind seit Alters her die Spezialdemokraten („Frauen wählt Sozialdemokraten“ hieß es in den 30er Jahren)! Immer schon schwebt in der SPD über allem das alte Thema Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit macht auch vor der öffentlichen Bedürfnisanstalt nicht halt! Deshalb fordert die sächsische SPD, dass sofort auf allen öffentlichen Toilettenkabinen in Sachsen Mülleimer aufgestellt werden, damit „menstruierende Männer und menstruierende nicht-binäre Personen“ bei „der Entsorgung von Hygieneprodukten“ nicht diskriminiert werden. Was wollen Sie wissen, verehrte Leser? Was ein menstruierender Mann sein soll? Da wissen wir leider nicht Bescheid, fragen Sie bitte beim Bundesverband menstruierender Männer nach oder in einem SPD-Büro Ihres Vertrauens.

♦ Seit mit Dr. Angela Merkel der Frohsinn, die Heiterkeit, die Ironie, ja, der Sarkasmus Einzug ins politische Leben gehalten hat, kann sich auch die SPD der modernen Zeit nicht länger verschließen, und plant eine Kampagne voller Witz und Humor, um die neuen Wählerschichten zu erreichen (für die alten Brummköppe reichen Saskia Esken und ihr Norbert völlig aus).

Gezeigt werden Plakate und Anzeigen, auf denen groß geschrieben steht: „10 Dinge, an denen die SPD schuld ist“. Ja Potztausend! Was einem da sogleich alles einfällt!

*unbegrenzter Zuzug von Migranten ohne Asylchancen

*unbegrenzter Zuzug von Migranten ohne jegliche Qualifikation (SPD-Wählern als Facharbeiter verkauft)

*Karl Lauterbach

*höchste Energiepreise in der Welt

*die höchsten Steuern in Europa (gelegentlich Platz 2 hinter Belgien)

*zerrüttetes Justizsystem

*Spaltung des Landes

*Frank-Walter Steinmeier

*Zunahme der politischen Gewalt durch Unterstützung der Antifa

… ergänzen Sie, verehrte Leser, ergänzen Sie!

Aber so weit geht der Humor bei den sauertöpfischen Genossen natürlich nicht. Sie wollten nur gewitzt hinweisen auf ihre Leistungen wie Mieterschutz (unvergessen Heikos Mietpreisbremse, nach der die Mieten regelrecht explodierten) oder grünen Mumpitz wie Kohleausstieg (nie heizten wir teurer als heute). Und als Krönung schreiben die Genossen tatsächlich „aktive Bekämpfung von Steuerhinterziehung“ – dabei hätten sie vorher besser gugeln sollen: „Olaf Scholz, Warburg Bank, cum ex.“ Tja, Ironie ist eine schwierige Sache …

♦ Wo guter Wille und edle Absichten sich die Hand reichen, da fällt sofort der Name Ursula von der Leyen. Eine Kerosinsteuer soll Urlaubsreisen deutlich verteuern, plant die Kommissionsdingens, und dabei geht es darum, „eine bessere, stärkere Welt zu schaffen“. Die Steuer gilt natürlich nicht für Privatjets, die auch Ursel und ihre Freunde privat bevorzugen.

Moment, sagen da Airliner, die es wissen müssen: Dadurch würden „CO2-Emissionen nicht reduziert, sondern lediglich Zubringerverkehre einseitig verteuert und an die Wettbewerber aus Dubai, Doha, Istanbul und London verschoben“.

Moment! Wir haben von gutem Willen und edlen Absichten gesprochen, nicht von Sachverstand.

♦ Die Ursula-Kommission verweigert Ungarn die EU-Corona-Hilfen. Wegen „nicht ausreichender Garantien und Vorkehrungen gegen eine missbräuchliche Verwendung der Gelder“ (hust, hust.) Schließlich müsse sichergestellt werden, dass die Hilfsgelder nicht in dunkle Kanäle fließen (Hustenanfall). Seit wann sitzt die Mafia in Ungarn und nicht in Italien?

Die Zeit weiß, es geht in Wahrheit um ein ungarisches Gesetz zu Einschränkungen von Informationen über Homosexualität und Transsexualität. Nicht um Coronahilfen. Die bösartige Frau führt die Kommission wie eine Kita.

♦ Dr. Angela Merkel, die die unfassbar unfähige Ursula nach Brüssel befördert hatte, gehen die Folgen ihres Tuns nichts mehr an. Sie macht nur noch Kaffeeklatsch. So empfing sie König Pilsje der Niederlande und seine Maxima in Berlin. Unsere Bundes-Pommeranze wie immer im modisch gewagten Zweiteiler (diesmal schwarz-blau).

♦ Wenn der Oskar Lafontaine nicht von der SPD zur SED gewechselt wäre, würden wir seine Einschätzung zum unlauteren Karl Lauterbach als „Heulboje“ im Dienst der Pharmaindustrie gebührend würdigen. Aber so …

♦ Und sonst so? Großbritannien plant lebenslange Haftstrafen für Menschenschmuggler sowie Auffangzentren für Migranten in Übersee, weil alleine im Juni 2.000 Illegale eingereist seien. Zum Vergleich: Bei uns haben im Juni 10.000 Asyl beantragt. Von der Schwarzen Union Deutschlands sind Überlegungen wie in GB nicht zu erwarten, es sind überhaupt keine Überlegungen zu erwarten. Schließlich ist die Schwarze Union laut einem gewissen Ziemiak „nicht die Partei des Entweder-oder, sondern die Partei des Sowohl-als-auch“. Hä? Ach ja, der Scheuer Andi würde gerne Minister bleiben. Schönen Sonntag.

