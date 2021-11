US-Nachrichtendienst vertritt offiziell den Standpunkt, dass Laborunfall in Wuhan der Covid-19-Ursprung ist

Was lange als Verschwörungstheorie galt, ist jetzt ganz offiziell Standpunkt eines US-Nachrichtendienstes: Nämlich, dass die COVID-19-Pandemie durch einen Laborunfall im chinesischen Institut für Virologie in Wuhan (WIV) begann.

Das zeigt der jüngst veröffentlichte Bericht der US-Nachrichtendienste zum Corona-Ursprung. Zwar heißt es, dass mehrere Nachrichtendienste einen natürlichen Ursprung vermuten, allerdings nur „mit geringer Sicherheit“ – mindestens ein US-Geheimdienst geht hingegen mit deutlich mehr Sicherheit davon aus, dass ein Laborunfall die Ursache für den SARS-CoV-2-Ausbruch ist. Die einzelnen Nachrichtendienste werden nicht benannt, der US-Nachrichtendienstgemeinschaft, von der der Bericht stammt, gehören aber alle US-Nachrichtendienste wie etwa CIA, NSA, DIA, FBI, usw. an.

„COVID-19 resultierte höchstwahrscheinlich aus einem laborbedingten Vorfall, an dem WIV-Forscher oder andere Forscher beteiligt waren – entweder durch Aussetzung gegenüber dem Virus während Experimenten oder durch Probenahmen“, heißt es zur Einschätzung des Geheimdienstes im Bericht.

Der Bericht erwähnt auch, dass die nächsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 bei Fledermäusen in der chinesischen Provinz Yunnan identifiziert wurden – mehr als 1.000 km entfernt von Wuhan – und im Zuge der Forschung des WIV an Coronaviren durch Probeentnahme in der Provinz Yunnan ins Labor nach Wuhan gelangten. Außerdem wird auf die niedrigen Sicherheitsstandards des Labors Bezug genommen: „Die Analysten […] legen auch Wert auf Informationen, die darauf hindeuten, dass Forscher in China Biosicherheitspraktiken anwenden, die das Risiko einer Aussetzung gegenüber Viren erhöhen.“

Angemerkt wird auch, dass eine endgültige Bestätigung über den Ursprung nur mit weiteren Untersuchungen in China möglich sei. Dagegen sperrt sich das kommunistische Regime allerdings schon lange. Peking unternahm alles, um die Aufklärung des Ausbruchs zu verhindern, zu Beginn brachte es Ärzte zum Schweigen, löschte online aufrufbare Daten zu vergangener Forschung, verweigerte eine WHO-Untersuchung, die sich mit mehr als nur mit Lippenbekenntnissen der chinesischen Offiziellen befassen wollte, und führt stattdessen einen Propagandakrieg gegen all die Indizien, die für einen Laborunfall als Auslöser der Pandemie sprechen.

Das zum Beginn der Pandemie oft gelobte „Chinesische System“ ist so oder so zu großen Teilen für die Corona-Pandemie verantwortlich – schon allein wegen der Vertuschungsaktionen am Anfang. Es ist höchste Zeit, dass man auch hierzulande erkennt, mit wem man es in Peking zu tun hat, anstatt weiter Jagd auf kritische Stimmen zu machen, die auf diese Zusammenhänge hinweisen.