Zum Versagen des neuartigen „Impfstoffes“ – Teil 3

„Impfdurchbruch“ suggeriert, dass das Corona-Virus so stark ist, dass es sogar den durch die Impfung aufgebauten Schutzwall durchbricht. Dabei ist der neuartige Impfstoff nicht so wirkungsvoll wie erwartet – weder beim Selbstschutz noch beim Fremdschutz. Man muss es also beim Namen nennen und von „Impfversagen“ sprechen: Der Impfstoff hat versagt – zumindest in der Erfüllung der Erwartung von millionenfach Geimpften, die sich voller Vertrauen und im Glauben daran, sich und andere dadurch zu schützen, die Injektion haben verabreichen lassen. Der Virologe Alexander Kekulé sagte nun: „Geimpfte und Genesene glauben, sie wären sicher, weil man ihnen das bis vor Kurzem so gesagt hat.“ Die Geimpften wurden „falsch informiert“. Sogar das Robert-Koch-Institut habe das noch bis vor Kurzem auf seiner Website falsch dargestellt. „Diese Kommunikation ist schlecht gelaufen“, so Kekulé.

Die Spiegel-Redakteurin Heike Klovert, die sich trotz zweifacher Impfung infiziert hat und deshalb in unserer Sammlung unten aufgenommen wurde, bringt nun einen neuen Begriff ins Spiel: Sie möchte lieber von einem „Impftriumph“ sprechen. Sie hatte einen milden Krankheitsverlauf und ist überzeugt, dass sie das Virus mithilfe der Impfung erfolgreich abgewehrt hat – das letzte übrig gebliebene Argument, das noch für eine Impfung spricht?

— DER SPIEGEL (@derspiegel) November 17, 2021