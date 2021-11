Falsche Versprechen: Zum Versagen des neuartigen Impfstoffes gegen Covid-19

„Jeder, der in einen Innenraum geht, muss mit einem Impfdurchbruch rechnen“, so Karl Lauterbach Anfang letzter Woche, als er vor Karnevalsveranstaltungen in Innenräumen warnte. Das RKI meldet inzwischen über 175.000 „wahrscheinliche Impfdurchbrüche“ seit der fünften Kalenderwoche 2021, davon mehr als 90.400 in den letzten vier Wochen (Stand 10.11.2021). Auf der Bundespressekonferenz vom 12. November sagte RKI-Präsident Lothar Wieler, die Impfeffektivität betrage derzeit noch etwa 60 Prozent, sechs von zehn Geimpften sind also vor einer Infektion geschützt.

Erkrankt ein Geimpfter trotzdem an Corona, muss ein schuldiger Ungeimpfter her. Und wenn keiner zur Hand ist?

Dem positiv Getesteten, obwohl doppelt Geimpften geht es gut, aber er kann andere angesteckt haben.

Broder hat sich an alle Regeln und Empfehlungen gehalten – einschließlich doppelte Impfung, er ist trotzdem erkrankt.

Rezo hat es auch erwischt.

Jon Bon Jovi erging es nicht besser als Broder und Rezo …

… Sarah Connor auch nicht.

Tony Marshall blieb selbst die Intensivstation mit Beatmung nicht erspart.

Patricia Kelly musste nach bereits erfolgter Infektion und Genesung, späterer Impfung und erneuter Infektion mit einem schwereren Verlauf ins Krankenhaus.

Die Tochter von Ralph Siegel Giulia kämpft trotz Impfung mit einem schweren Verlauf.

Der Kölner Prinz ist positiv getestet trotz Impfung, Quarantäne, keine Symptome. Aber die G2-Jecken feierten fröhlich. Mal sehen, was zehn Tage später aus Köln vermeldet wird – oder auch nicht.

Der Trainer hat trotz Impfung Corona, leichte Symptome, seine Spieler wurden negativ getestet. Es gibt wohl keine Variante, die es nicht gibt.

Der nächste geimpfte Spieler ist positiv getestet, hat keine Symptome und ist in Quarantäne.

Die positiv getestete, geimpfte Polizeipräsidentin gibt es auch.

Nach Bon Jovi auch Bryan Adams im Club der geimpften Infizierten.

Bidens Pressespecherin Psaki musste ebenfalls einen Impfdurchbruch erfahren; nach einem milden Verlauf ist sie bereits wieder im Dienst.

Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell war doppelt geimpft, schwer vorerkrankt, erlag dann einer erneuten Corona-Infektion im Alter von 84 Jahren.

Und das ist die erste Ausgabe der Sammlung von real existierenden Fällen, bei denen die Impf-Versprechen der Herrschaftsklasse nicht hielten.

Fortsetzung folgt.