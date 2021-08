Maas auf Migrationsmission: Pakistan will keine Afghanen aufnehmen

Heiko Maas macht noch einmal eine große Auslandsreise. Heute war er in Pakistan, zuvor schon in anderen Nachbarländer Afghanistans. Es geht vor allem um die zu erwartenden zusätzlichen Auswanderer aus dem Taliban-regierten Land. Was Maas da wirklich erreichen will, ist unklar und paradox – wie Deutschlands Außen- und Migrationspolitik seit jeher ist. Einerseits will man, dass noch möglichst viele Afghanen den Herrschaftsbereich der Taliban verlassen können. Aber es sollen dann doch nicht übermäßig viele davon nach Deutschland kommen. Klar, man will wieder vielen Menschen Gutes tun, aber 2015 soll sich eben doch nicht wiederholen. Am besten gerade so viele, damit man sich des guten Werkes rühmen kann, ohne dass es den Wählern am 26. September doch noch irgendwie mulmig wird. Von rund 40000 ist die Rede. Dass von den bisher evakuierten Afghanen nur ein Bruchteil tatsächlich „Ortskräfte“ waren, wird in der Kommunikation der Bundesregierung selbstverständlich kaum erwähnt. Es geht ums „Retten“, wen genau und weshalb, scheint letztlich egal zu sein.

Pakistan ist ein armes, furchtbar korruptes, ganz und gar nicht demokratisches Land, das seit Jahrzehnten ökonomisch auf keinen grünen Zweig kommt, so wie die anderen Nachbarländer der Region auch. Aber wie man verhandelt und eigene Interessen vertritt, weiß dessen Führung – im Gegensatz zur Bundesregierung. Pakistans Botschafter hat gegenüber einer Berliner Tageszeitung schon klargestellt: „Wir werden keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen“. Kein Nachbarland Afghanistan zeigt sich begeistert für die Aufnahme von Migranten, jedenfalls nicht in großer Zahl. Jenseits des politischen Horizonts von Maas und Co ist das ein ganz normales Verhalten: Am Anfang stellt man Maximalforderungen und lässt sich dann jedes Entgegenkommen teuer bezahlen. Zumal man ja weiß, dass die Migranten selbst am liebsten nach Europa, vor allem Deutschland, wollen und die Deutschen nicht viel dagegen haben.

Die deutsche Diplomatie hat schon wenige Tage nach der Machtübernahme der Taliban gezeigt, was „Verhandeln“ für sie bedeutet: 100 Millionen für Soforthilfe hier, 500 Millionen Euro „humanitäre Hilfe“ dort. Maas hat heute in Islamabad schon gesagt, dass Deutschland auch „darüber hinaus“ unterstützen wird. Womöglich wird Pakistan dafür dann beim „Transit“ der Flüchtlinge helfen. Das will auch Erdogan gerne. Den Flughafen Kabul betreiben zum Beispiel, damit die Migranten nicht durch die Türkei durch müssen und dort Kosten verursachen. Letztlich wird Deutschland also wohl einen Teil der Reisekosten der zuwandernden Afghanen übernehmen und hoffen, dass die Migration möglichst ohne beunruhigende Bilder vonstatten geht.

Angesichts der Lage in Afghanistan wird wieder deutlich, dass Deutschland im Staatssystem des frühen 21. Jahrhunderts vor allem in einer Hinsicht Weltspitze ist: Bei der Inszenierung der eigenen Moral statt materieller und Machtinteressen. Moralische Selbstinzsenierung gehört in der (Außen-)Politik immer dazu. Aber so konsequent zum Schaden der eigenen Steuerzahler wie die deutsche praktiziert es wohl keine andere Regierung weltweit. Während die Anrainer Afghanistans und nicht zuletzt auch die Taliban-Machthaber alles tun, um möglichst viel Geld von anderen zu erhalten und möglichst wenig durch Armutsmigration belastet zu werden, hat sich Deutschland sofort als derjenige positioniert, der viel bezahlt und dennoch am Ende einen Großteil der Zuwanderer selbst aufnehmen wird. Kein Wunder, dass nicht nur die Regierenden zwischen Bosporus und Indus daraus ihre Schlüsse ziehen, sondern auch die Migranten selbst. Deutschland wird wie schon bisher ihr bevorzugtes Ziel sein.

Dass es durchaus auch anders ginge, auch als Regierung eines „reichen“, westlichen, humanitär gesinnten Landes, zeigt gleichzeitig Österreich. Sebastian Kurz hat im Gespräch mit Merkel heute wieder klargestellt: Keine Aufnahme von Afghanen. Kurz sagte in der Pressekonferenz in Berlin, man leiste bereits einen „überproportional großen Beitrag“ in der Region. Österreich habe seine Schuldigkeit getan: „Wir haben pro Kopf gerechnet die viertgrößte afghanische Community weltweit“, so Kurz. Und ohnehin sei seine Haltung in der Frage ja „bekannt“. Im Anschluss an das Gespräch forderte Kurz per Twitter erneut, dass die EU ihre Außengrenze „ordentlich sichern“ und illegale Migration bekämpfen müsse. Solche Tweets liest man von der Bundesregierung und erst recht vom Bundesaußenminister nicht.