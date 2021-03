Hundertmal wurde hier immer wieder dasselbe geschrieben, in allen dafür zur Verfügung stehenden Tonarten: Zynisch, verzweifelt, sarkastisch, wütend und manchmal sogar halbwegs gelassen. Nichts hat sich geändert. Nach wie vor haben die Regierenden alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Noch immer übertrifft sich die deutsche Bürokratie selbst. Da fällt es echt schwer, gedanklich mitzuhalten.

I.

Die Deutschen können alles reglementieren, sogar den Tod. Doch, wirklich. Prinzipiell hat zwar jeder die Freiheit zu sterben, aber nicht mit oder durch Corona. Das bleibt zurecht verboten. Zu diesem Zweck war das Leben immer wieder ganz geschlossen, zwischenzeitlich auf Probe vorsichtig ermöglicht. Dazu wurde der Begriff Termin-Living geprägt. Man muss einfach nur vorher den Behörden melden, wann man zu leben gedenkt und notfalls wieviel. Bei Einhaltung der Distanzregeln steht dem dann so gut wie nichts mehr im Wege. Außer das Leben selbst. Bis zum nächsten finalen Rettungsschuss gegen das, was der Mensch früher Leben nannte, nicht nur im biologischen Sinne.

II.

Es gibt Bürger, die glauben, die Grundrechte wären auch in der Vergangenheit nur eine rote Pappnase auf dem bleichen Gesicht der real existierenden Demokratie gewesen. Leider passt auf den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht einmal mehr eine Pappnase. Deshalb hat sich Verfassungsschutzpräsident Haldenwang jetzt selbst zur Pappnase, beziehungsweise zum Verdachtsfall erklärt. Der Gärtner als Bock. Er beabsichtigt, V-Leute bei den Bundestagswahlen kandidieren zu lassen. Auf der Liste der AfD.

III.

Von Stimmungsumschwung ist jetzt viel die Rede. Dafür stehen jetzt überall Schnelltests zur Verfügung. Die Reproduktionsquote beträgt derzeit knapp über eins. Jeder Demokrat steckt im Durchschnitt etwas mehr als einen verängstigten Merkel_Gutfinder an. Die heran rollende Welle der Redemokratisierung ist bereits „leicht exponentiell“, wie Professor Lauterbach zurecht unkt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei knapp hundert Demokraten pro 100.000 Gutbürger. Leider fehlt es an Fachpersonal. Gegen die Hausärzte spricht der in ihren Kreisen weit verbreitete gesunde Menschenverstand. Die neuen Selbsttests sind leider nicht sehr zuverlässig. Es hilft also nur eine Schutzimpfung gegen demokratische Umtriebe wie die berüchtigte Gedanken_Freiheit. Beim gegenwärtigen Impftempo kann vor der Bundestagswahl nicht mehr mit einer Eindämmung der Demo-21-Pandemie gerechnet werden. Aber die Regierenden bemühen sich sehr, das Impfangebot zu steigern, notfalls mit Hilfe russischer und chinesischer Fuckzine.

IV.

Sind Sie auch schon hirntot? Bei mir ist es bald so weit. Ich merke es daran, dass Nachrichtensendungen und Talkshows in mir keinerlei Abwehrverhalten mehr auslösen. Ging ich noch vor wenigen Wochen regelmäßig an die Luft (trotz Ausgangssperre), strömen sie nun durch mich einfach nur hindurch. Ich schalte das dystopische Hintergrundrauschen nicht einmal mehr aus. Mir ist es inzwischen sogar egal, ob sich die Regierung das Virus hält oder das Virus die Regierung. Auch kann ich verhältnismäßig einfache Wörter nicht mehr unterscheiden. Zum Beispiel Resilienz und Renitenz.

V.

Dagegen muss dringend etwas unternommen werden. Natürlich auch sprachlich. Die Silbe frei zum Beispiel ist nicht mehr frei verwendbar. Es ist in diesem Land gar nichts mehr frei, allenfalls umsonst. Im doppelten Sinn: Kostenlos ist nichts, doch alles vergeblich. Zum Beispiel geht das Wort Frei_Sinn gar nicht mehr. Der Begriff wäre ja auch in der Realität völlig sinn_frei. Wer das F-Wort benutzt, und sei es auch nur, um auf die verheerende Wirkung der Freiheits_Liebe aufmerksam zu machen, wird ausgeschlossen. Auch die Verwendung des Wortes „F-Wort“ wurde bereits untersagt.

VI.

Ich fürchte, ich bin verrückt geworden, und Sie haben es gerade bemerkt. Denn ich benutze den Lockdown neuerdings zum Üben des Glottisschlags. Meine Stimmritze lässt sich bei einfachen Wörtern wie Regelungs_Dichte oder Bundes_Kanzler_Amt bereits mühelos kurzfristig schließen. Bei Arsch_Loch kriege ich allerdings nicht bloß die Stimmritze nicht mehr zu. Schwierig ist es immer bei zusammengesetzten Haupt_Wort_Monstern, für die das Deutsche so beliebt ist, besonders im Jargon der Bürokratie. Bitte sprechen Sie mir nach:

Sommer_Fest_Spiel_Absagen_Verlängerungs_Kommissions_Vorsitzender_In. Oder: Inzidenz_Zunahme_Not_Bremsen-Verordnung. Sehen Sie! Es ist gar nicht so schwer. Bleiben wenigstens Sie gesund!