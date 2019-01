ZDF entschuldigt sich für Bildauswahl

Die Frage ist nur: warum setzt sich das ZDF für solche Gruppen ein und warum werden Berfürworter inszeniert? Für Bands, die offen verfassungsfeindlich agieren? Diese Frage stellten wir kürzlich.

In Min 0,28 und 1:32 seht man einen Kameramann mit einer szenetypischen Antifakleidung der autonomen Szenepunkband Slime. Sorry, ausnahmsweise Wikipedia, dessen linksaktivistische Autoren sonst wegen ihrer Einseitigkeit nicht geschätzt werden, aber hier ausnahmsweise als Quelle.

Bekannt wurde die Band u.a. durch folgenden Titel: “Bullenschweine”, “A.C.A.B.”, „Deutschland muss sterben“. (https://www.slime.de/tag/bullenschweine/)

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass „das Abspielen des Liedes bei einer Versammlung die Bundesrepublik Deutschland beschimpft und böswillig verächtlich“ mache, nachdem die Band und ihre Mitglieder schon durch eine vorhergehende Instanz wegen „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“, verurteilt worden waren.

Nach unserem Beitrag sah sich das ZDF angesichts der Klagen zu einer Stellungnahme genötigt. Zwar sei mit dem Fanshirt „kein politisches Statement verbunden“, ließ das ZDF via Twitter verbreiten, „dennoch bedauern wir, dass der Aufdruck übersehen wurde“, meldete der Stern online.

Vorher hatte sich der Blog danisch.de die Sendung nach unserem Beitrag genau angesehen und die ZDF-Rechtfertigung aufgelöst:

„Allein in dem 1:28 langen Einspieler Schäuble will nicht dramatisieren ist der Mann dreimal, jeweils ostentativ und plakativ, schön ruhig zu sehen,

von 0:10 bis 0:13 ganzkörpermäßig

von 0:58 bis 1:00 sogar in Großaufnahme des Rückens

und nochmal von 1:20 bis 1:25 voll statisch ohne Bewegung.

Und nicht einfach nur so aus Versehen mal erwischt, wie das bei Studiosendungen in der Bewegung eben mal vorkommen kann. Und die sind sich ja auch auch nicht versehentlich und unvermeidlich durchs Bild gelaufen. Man hat ja ganz bewusst eine dritte Kamera hinter den beiden Kameraleuten aufgebaut, und die so gefilmt, dass Schäuble nur Nebensache war, und der eine oder beide Kameraleute ganz gezielt und bewusst als Bildinhalt gezeigt wurden.“

Und nun also nach einigem Gewürge die „Entschuldigung” des ZDF.

Keine große Sache. Geht doch.