Blackbox KW 42 – „Fortschrittskoalition“, nur ein Stück Papier …

Erleichtert atmeten die Fleißigen auf, als sie lasen, dass Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer unter der „Fortschrittskoalition“ nicht erhöht werden sollen. Die Alten freute die Botschaft, dass es „keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters“ geben wird.

So mögen denn „Aufbruch und Fortschritt“ beginnen und „die Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und gesellschaftlichen Erneuerung“ gestellt werden!

Familienzusammenführung, Asyl und Einwanderung, Klimaschutz, Digitalisierung – keine Ankündigung, die nicht schon in „Angela Merkel. Die großen Reden“ abschließend behandelt worden wäre. Mit „Wahlalter auf 16 herabsetzen“ käme auch Merkels Zerstörung der CDU zu einem erfolgreichen Ende und die größte Oppositionspartei wäre endgültig weg vom Fenster.

♦ Der wackere Lindner konnte noch die Formulierungen „Rückführungen beschleunigen“ (wohin?), „kein Tempolimit auf der Autobahn“ und „Superabschreibungen“ einbringen, weshalb er wohl gar nicht bemerkt hatte, dass der Satz „Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen“ seine Klientel kaum vor der Vermögenssteuer schützen dürfte – die hat längst Gesetzeskraft, wird derzeit nur noch nicht erhoben.

♦ So fassen wir denn auf unsere bekannt optimistische Weise zusammen:

Wachsende Armut, Energiekrise durch „Energiewende“, steigende Kriminalität – hier gilt auch weiterhin der Merkelsche Grundsatz: Tatsachen schafft man dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert.

♦ Noch offen ist allerdings die wichtigste Forderung der FDP an künftige Koalitionspartner: Sie möchte im Bundestag nicht mehr neben der AfD sitzen, schließlich rückt sie ja auch inhaltlich deutlich nach links. Außerdem kommen immer „vulgäre, sexuell anzügliche Kommentare aus den Reihen der AfD“ über die FDP-Hasen, so der stellvertretende FDP-Fraktionschef Stephan Thomae (war der „anzügliche“ Brüderle nicht in der FDP?).

♦ Als habe ein Künstler namens Koch geahnt, dass auch die nächste Regierung eine Merkelregierung (nur ohne Merkel) werden würde, schuf er ein lebensechtes 2,70 Meter großes Reiterstandbild der Gebenedeiten aus Leichtbeton, das im bayerischen Etsdorf enthüllt wurde. Wir sehen eine eher unsportliche Matrone (Laut Wörterbuch „ältere, Gesetztheit und Würde ausstrahlende Frau“) in Hosenanzug und Raute, mehr stehend als sitzend, der der Künstler ein Pferd zwischen die Beine geschoben hat. Die Frisur ist offensichtlich noch die von Udo Waltz. Da Koch das Werk mittels 3D-Drucker erstellte, könnte er solche Standbilder schnell in die ganze Republik liefern.

♦ Neben der Kunst verblasst ein wenig die Politik, aber es soll hier nicht unterschlagen werden, dass Dr. Angela Merkel nun, zusätzlich zu ihren mittlerweile zwanzig Ehrendoktortiteln, auch mit der Ehrung Zhongguo renminde laopengyou (entschuldigen Sie unser Chinesisch) geschmückt wurde: „Alte Freundin des chinesischen Volkes“. Wie Chavez, Castro und andere Kommunisten. Passt. Außerdem: Mit dem deutschen Volk konnte sie sich ja nie anfreunden.

♦ Es gibt allerlei Mahnmale in Berlin, das größte dürfte der Flughafen BER sein, das Mahnmal für die spezialdemokratische Hybris, ein Land regieren zu können. Nun fordert Lufthansa alle Passagiere auf, auch bei Inlandsflügen vier Stunden vor Abflug am Terminal zu sein, die Genossen können nicht schneller abfertigen.

Lachen Sie nicht! Geben Sie der nächsten Bundesregierung nur zwei Jahre Zeit, dann sieht es überall so aus.

♦ Franziska Giffey, SPD, will „nach reiflicher Überlegung“ nun doch die Fortschrittskoalition mit den grünen Kommunisten in Berlin fortsetzen. Auch Manuela Schwesig, SPD, ersetzt die naiven Dödel von der Union durch die strammen Kommis von der SED, denn „Die Linke“ sei ein Partner, „mit dem wir unser Land (MeckPomm) gemeinsam voranbringen können“.

Mit wem wohl Olaf „nach reiflichen Überlegungen“ (von Saskia und Kevin) unser Land (BRD) vorangebracht hätte, wenn die Kommunisten nur etwas mehr als 5% bekommen hätten?

♦ Ab 10 Riesen (monatlich) aufwärts im polit-medialen Komplex ist leicht Ratschläge geben: „Die günstigste Kilowattstunde“, befand die von Partei und Staat üppig gemästete Katharina Barley, z.Z. Brüssel, „ist die, die man nicht verbraucht“. Und der leicht magenkrank dreinschauende WDR-Redakteur Detlef Flintz erklärte den Tagesthemen schauenden unteren Kasten: „Nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff“. Daher sei es „gut so!“, dass der Preisschock an Tanke und Steckdose endlich da ist.

♦ VW-Chef Herbert Diess will 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland streichen, knapp jeden vierten Mitarbeiter feuern. Upps. Angeblich fühlte sich der Aufsichtsrat „überrumpelt“, melden die, die es wissen wollen, wobei das schwer nachzuvollziehen ist. Denn den Herren Al Abdulla und Al Jaber aus Qatar dürften deutsche Arbeitsplätze eher wurscht sein, und Niedersachsens MP Weil, SPD, sowie seinem Minister Althusmann, CDU, sollte nach Glaubensbekenntnissen und Parteistatuten „Klima“ über alles gehen. Da müssen eben Opfer gebracht werden. Und die Gewerkschaften? Die mögen ja wegen des Betriebsklimas ein wenig geschimpft haben, aber der Kampf gegen Rechts und Klimawandel zieht leider Gehirnkapazitäten ab.

♦ Jedenfalls wäre Diess gerne wie dieser Elon Musk, der gerade in Brandenburg eine Autofabrik für 1,1 Milliarden Euro baut: Förderungsbetrag der Genossenregierung: 1,1 Milliarden Euro. Und der Tesla-Profit kommt in erster Linie vom CO2-Zertifikate-Handel. So geht nachhaltiges Business.

♦ Und jetzt ins Religiöse. Kölns Kardinal, der woke Woelki, geht erst mal 30 Tage in Exerzitien (tolle katholische Erfindung, auf deutsch: Nachdenken ohne öffentlich-rechtliche TV-Hilfe) und übergibt die Amtsgeschäfte (u.a. „Besuche in Flutgebieten, Einsatz des gesamten Erzbistums für Flüchtlinge“) an einen gewissen Rolf Steinhäuser, optisch der Typ alter Hippie. Wichtiger Hinweis, Rolf: Freitags nicht die Glocken läuten, da ruft in Köln der Muezzin (andere Kostenstelle!).

♦ Welcher Teufel mag dem alten Bouffier eingeflüstert haben, Konsumenten in Hessen von allen Geschäften (inkl. Lebensmittel) auszuschließen, wenn sie nicht genesen oder (weitgehend uneffektiv) geimpft sind? Dürfen Ungeimpfte bald nicht mehr auf Parkbänken sitzen? Markiert mit durchgestrichener Spritze?

♦ Italienische Hafenarbeiter drohen bei Einführung einer „3G-Pflicht für alle Arbeitnehmer“ mit Streiks und Hafenblockaden. Mögen auch Spaghetti und Trikotagen knapp werden, Dio con voi, compagni!

♦ Gibt es einen deutschen Philosophen, der ähnlich klar wie der Italiener Giorgio Agamben seinen Staat geißelt, „der nicht bereit ist, die Verantwortung für einen Impfstoff zu übernehmen, der seine Testphase noch nicht abgeschlossen hat“? Gleichzeitig aber versucht mit allen Mitteln, die Bürger zur Impfung zu zwingen, indem er sie andernfalls aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließt? Eher nicht, oder?

♦ Der arme Söder hat von seiner Wahlniederlage in Bayern wohl doch mehr Schaden davongetragen, als auf den ersten Blick sichtbar war. „Wir müssen das Bollwerk gegen einen Linksrutsch in Deutschland werden“, soll er gesagt haben. Jetzt weiß er nicht mal mehr, wo rechts und wo links ist ….

