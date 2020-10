Blackbox KW 42 – Das Merkel-Paradoxon

Da steht sie nun, die letzte Führerin der freien Welt, aber eigentlich hält sich Dr. Angela Merkel nur noch am Mast des schlingernden Schiffes fest, das sie zu steuern vorgibt. Allein Markus Coronus Söderus hält Kurs und geht sogar mit weiß-blauer Maske zu Bett, denn die Maske ist für ihn längst „ein Symbol der Freiheit“.

♦ An der Debatte, ob das Virus nun nach 22 Uhr oder doch erst eine Stunde später nachtaktiv wird, können wir uns wegen fehlender Fachkompetenz nicht beteiligen, wollen aber auf eine Einschätzung des Berliner Verwaltungsgerichtes verweisen, demzufolge ein Infektionsrisiko nach 23 Uhr nicht nachgewiesen werden kann.

♦ Überhaupt übernehmen dankenswerterweise die Gerichte die Arbeit, die das Parlament beharrlich verweigert, und kippen eine Regierungsmaßnahme nach der anderen.

♦ Wer hat‘s gesagt? Wer ist dieser Merkel-Leugner? „Seit Monaten formulieren Verwaltungsgerichte bundesweit in ihren Beschlüssen Bedenken gegenüber dem bislang weitgehend exekutiven Regelungsregime der Corona-Verordnungen.“ Der Wendler? Falsch, der Brocker wars! Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Lars Brocker.

♦ Wenigstens auf die Demoskopen kann sich Dr. Angela Merkel noch verlassen. Nach der dauerhaften Medien-Panikmache haben inzwischen 43 Prozent der Menschen in Deutschland „sehr große“ oder „eher große Angst“. Außerdem darf zufrieden festgestellt werden, dass 72 Prozent glauben, dass die Corona-Lage in Deutschland derzeit schlimmer wird. Geht doch.

♦ Nun hat Angela Merkel nicht nur die Verantwortung für Allemannja, sondern als mächtigste Frau Europas (Forbes-Magazin) für die ganze EU. Ein geordneter Brexit, eine neue „Rechtsstaatlichkeit“, die widersinnige Polen und Ungarn an die Kandare nimmt, die Klimaziele der Klimakinder und dieses Corona wollte sie auf einem Gipfel abhaken, doch – wie die Welt frech schrieb – „erreicht wurde fast nichts“. Die Grünen sind empört, aber das hilft auch nicht weiter. Am Ende ordnete Merkel an, dass sich die Regierungen jetzt einmal in der Woche über die Lage austauschen müssen. Strafe muss sein!

♦ Schließlich bekam sogar Erdolf, der Schreckliche, Angelas ziemlich bester türkischer Freund, von Wien eins auf den Tarbusch (osmanische Kopfbedeckung), weil der Rüpel (türkisch für Flegel) Nachbarländer überfällt und auf EU-Gebiet Erdgas suchen lässt. Bleibt zu hoffen, dass nicht gilt: Deutsche Steuerzahler haften für ihre Merkel.

♦ Heiko, Sie verstehen doch was von Fußball (Maas war immerhin Kapitän der „roten Hosen“ im Saarland!) – wie erklären Sie den Satz von Mesut Özil unter einer türkischen und aserbaidschanischen Flagge: „Eine Nation, zwei Staaten“?

♦ Na wenigstens ist SPD-Genossin Christine Lambrecht konsequent und macht aus dem Justizministerium endgültig einen Komödiantinnenstadl. Gesetze schreibt sie in Zukunft nur noch für Schuldnerinnen, Gläubigerinnen und Geschäftsleiterinnen. Wahrscheinlich hat die Zahl der Straftäterinnen exorbitant zugenommen.

♦ Konsequent geht auch die Hamburger Polizei (rot-grün regiert) gegen toxische Männlichkeit vor und stellt nur noch Wallache für den Polizeidienst ein. „Wallache lassen sich in einer Herde besser integrieren als Stuten oder Hengste“, weiß man in Hamburg aus langjähriger politischer Erfahrung.

♦ Mit allen Tricks versuchen die US-Spezialdemokraten die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Enthüllungen über Basement-Joe Biden werden von Parteigängern in den Sozialen Netzwerken gelöscht, das ganze Land wird mit unverlangt eingesendeten Briefwahlunterlagen zugeschüttet. Was sagen Sie, ARD-Faktenfinder Gensing? Für letztere Behauptung gibt es „keine seriöse Quellen“? Dann fragen Sie doch mal Stefan Niemann, Leiter des ARD-Studios in Washington. Der schrieb auf Twitter: „Das von Trump beklagte Chaos bei Zustellung Briefwahlunterlagen gibt es.“ Er selber habe gleich dreimal Unterlagen für die US-Präsidentschaftswahl zugeschickt bekommen, obwohl er gar nicht wählen darf.

♦ Der Spiegel berichtet begeistert, Greta von Schölefrö empfiehlt Joe Biden. Hat sie ihre Wahlunterlagen auch schon erhalten?

♦ Anscheinend geht es bei der ARD gerade drunter und drüber. So sagte Kai Gniffke, bis vor kurzem „Erster Chefredakteur“ von Tagesschau und Tagesthemen, und wegen treuer Dienste zum Intendanten des SWR befördert, man müsse auch die Teufelskerle der AfD in die Talkshows einladen. „Was macht man denn“, rief Gniffke aus, „sollte Höcke thüringischer Ministerpräsident werden?“ Moment mal, hören wir Bodo Ramelows empörten Einspruch. Er, Bodo, ist schließlich von Merkel zum Chef gemacht worden und das gilt alternativlos für jetzt und für alle Zeiten!

♦ Nachdem Elon Musk bei Twitter verbreitete, „Schweden lag richtig“ mit der Corona-Politik, wurde ihm gleich mal das Wasser für seine Tesla-Fabrik in Brandenburg abgestellt. Vorgeschoben wurde das Argument, Tesla habe die Rechnung nicht gezahlt.

♦ Sind Sie auch drauf reingefallen? Und haben gedacht, das sei ernst gemeint von OB-Kandidatin Verena Schulz, dass Karlsruhe jetzt Karlasruhe heißen soll? Wir auch, bis wir merkten, dass Verena für die Komikertruppe „Die Partei“ antritt. Sie sieht aber auch diesen Grünen- und SPD-Frauen zum Verwechseln ähnlich…

♦ Wo bleibt das Positive? Hier: Ursula von der Leyen bekommt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, weil sie die Bundeswehr nachhaltig abgerüstet, das Ansehen Deutschlands nachhaltig ruiniert und die deutschen Finanzen nachhaltig zerrüttet hat, obwohl sie nicht mal Finanzministerin war …

♦ Lange haben wir überlegt, ob wir das Thema mit Rücksicht auf empfindsamere Seelen hier überhaupt ansprechen sollen, aber, leider, die Chronistenpflicht erfordert es zwingend. Der Asteroid „Bennu“ befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde! Die NASA hat bereits eine Raumsonde ins All geschickt, um einen Einschlag zu verhindern. Die Bundesregierung empfiehlt zur Vorsicht und auch wegen eines möglichen Fallouts immer und überall Masken zu tragen.

