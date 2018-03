Essener Tafel: Notfalls mit Gewalt zurück auf Kurs

Lange Jahre war es Schullektüre. Fast jeder kennt wohl A. Paul Webers „Das Gerücht“, eine der bekanntesten Grafiken überhaupt. Entstanden 1943, illustrierte es ursprünglich so etwas, wie die Leichtgläubigkeit der Massen. Heute kommt das Bild zu neuen Ehren, wenn es sinnbildlich steht für eine opportunistische Gefolgschaft, für eine lange Reihe einflussreicher gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen, wenn es darum geht, Kritik an der Zuwanderungspolitik der Merkel-Regierung zu diskreditieren, gemeinschaftlich den Nazi-Vorwurf zu erheben gegen jeden, der sich quer stellt oder nur eine unbequeme Wahrheit zu laut und zu deutlich ausspricht.

Diese Entwicklung beschleunigt sich zunehmend, eskaliert, wird immer unverschämter, agressiver und aufdringlicher: Selten konnte man das bisher so gut beobachten, so exakt beschreiben, wie am Fall der Essener Tafel, die vorübergehend weitere Ausländer nicht mehr in ihre Kartei aufnimmt, weil bereits 75 Prozent der Kunden Ausländer sind und beispielsweise ältere deutsche Kunden nicht mehr kommen, die dennoch bedürftig sind. Im Übrigen werden alle Kunden reglementiert, es gibt Wartelisten, immer müssen Kunden abgewiesen werden, unabhängig ihrer Herkunft.

Der Aufschrei kam schnell, die Maschine ratterte los. Die Kampagne begann.

Gipfelnd bisher in einer maximal unanständigen Headline des Focus, die in ihrer Abgeschmacktheit, in ihrer Maßlosigkeit die religiös-ideologischen Züge der Maschine („Das Gerücht“ illustriert das perfekt) allerdings optimal dechiffriert: „Essener Tafel-Chef zeigt keine Reue – Aufnahmestopp für Ausländer“.

Aufnahmestopp für Ausländer – Essener Tafel-Chef zeigt keine Reue https://t.co/6yAszJT2nT — FOCUS Online (@focusonline) February 23, 2018

Der Spiegel fährt innerhalb kürzester Zeit gleich drei Artikel gegen die Maßnahmen der Essener Tafel hoch, fast so, als befürchte man dort, die Stimmung der Bürger könnte sich zugunsten der Entscheidungen der privaten Helfer aus dem Ruhrpott richten. Hier soll es die Masse der Artikel richten, man schreibt und schreibt und schreibt, bis noch der hinterwäldlerische Abschreiber genug Material für sein faules wie willfähriges Copy & Paste zur Verfügung hat. Der Spiegel als linksideologische Nachrichtenagentur.

Und er erhält Schützenhilfe quasi aus allen gesellschaftlich relevanten Bereichen bis hin zum Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, der sich doch tatsächlich bemüßigt fühlt, als weithin wahrnehmbare Solostimme in den Chor der Kritiker der Tafelentscheidung „mutig“ einzustimmen. Möglicherweise will er sich sogar an die Spitze der Protestbewegung stellen, will der Kopf des schmierigen Wurms sein. Dass es auch die unter seiner Regierung wachsenden prekären Verhältnisse sind, die solche privaten Tafeln überhaupt nötig gemacht haben – für ihn völlig uninteressant. Oder nein, seine Einmischung dient ja sogar allererst der Abwehr solcher maximal unbequemer Wahrheiten.

Soziale Medien, Zeitungen, Gewerkschaften, Kirchen, Politiker, Parlamentarier, Parteimitglieder, Regierungsmitglieder, Künstler, NGO’s, die Wohlfahrtsverbände – die Front der Gutmeinenden steht in atemberaubender Geschwindigkeit, gipfelt in der Ansage linksradikaler – womöglich wie Antifa staatlich quersubventionierter Kräfte – der Tafel mal eine Besuch abstatten zu wollen. Was das heißt, wissen inzwischen immer mehr Bürger, die es nur wagen, öffentlich Kritik an der Bundeskanzlerin zu üben. Notfalls wird also der Focus-Spiegel-Artikel ebenso wie die Minsterpräsidentenhaltung mit Gewalt in die Fresse der aufständischen Tafelhelfer geprügelt.

Aber der 61-Jährige Tafelleiter aus Essen widersetzt sich trotzdem. Und er macht das mit einem bewundernswerten rheinischen Humor, mit einer Widerspenstigkeit, die die Maschine immer nur noch schneller und aggressiver laufen lässt. Die Maschine steht jetzt nackt da. Ihre obszöne Hässlichkeit in einer Focus-Schlagzeile zusammengefasst. Diejenigen, die Löschungen auf Twitter und Facebook, die das Maas’sche NetzDG mit dem privat-unternehmerischen Hintergrund der Sozialen Medien verteidigen, sehen das bei der privaten Hilfsorganisation Tafel nun allerdings völlig anders.

Den Chef der Essener Tafel Jörg Sator ficht das rein äußerlich kaum an. Während eines einzigen Gesprächs mit einem Journalisten klingeln bereits über ein dutzend weitere. Die wenigsten meinen es gut mit ihm, die meisten wollen sich nur an die Spitze des Wurms schreiben, immer noch mehr Schmieröl in die verdreckte Maschine kippen. Und dieser Sator liefert ab: „Von mir aus kann die Angela mich anrufen. Ich würde der das so sagen, wie es ist.“ Unter den Syrern und Russlanddeutschen gebe es „ein Nehmer-Gen“, so Sartor. Einige würden drängeln und schubsen, es fehle an „einer Anstellkultur“. „Wenn wir hier um 9 Uhr die Tür aufmachen, dann wird die Oma, die seit 7 Uhr da steht, weggeschubst“.

Als nächstes sind die Hilfsorganisationen dran, die Aufnahmepause für Ausländer bei der Essener Tafel zu kritisieren.

Die Wohlfahrtsverbände sind ebenfalls schnell dabei. So kritisiert der Wohlfahrtsverband Der Paritätische, dass die Essener Tafel mit ihrer Entscheidung rechten Parteien in die Hände spiele. „Natürlich kann ich nachvollziehen, dass Tafeln unter großem Druck stehen und ihre Ressourcen im Blick haben müssen“, sagte NRW-Landesgeschäftsführer Christian Woltering. Aber Maßnahmen wie ein Aufnahmestopp seien Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten.

Na klar, denn genau darum geht es ja eigentlich, nicht um Bedürftige und nicht Bedürftige. Nur hier steht ein ehrlicher Ruhrpottler im Wege, dem es völlig egal ist, wer außerhalb der Karnevalssaison die Jecken tanzen lassen will. Wer seine Helfer zu Jecken machen will.

Und der Bundesverband der Tafeln, denn auch so einen gibt es, befürchtet noch etwas ganz anders, wenn Sator berichtet: „Im Moment macht mir Berlin die Hölle heiß, der Bundesverband. Ich soll das zurücknehmen, wegen der Sponsoren und so.“ Na klar, die lebensmittelspendenden Sponsoren sind das nächste Angriffsziel der Drecksmaschine. Der Verband befürchtet es zu Recht: Denn die Maschine ist lernfähig. Das Prinzip hat sogar schon die erste Proberunde hinter sich, als man Unternehmen gegen kritische Medien aufbringen wollte, als man über eine Werbeagentur mit großem Ministerium- und Parteiaufträgen als Versuchballon startete.

Denn logisch, es geht den Beteiligten dieses gigantischen Shitstorms gegen Sator nicht um die Leute, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, es ihnen geht um die Verteidigung einer immer hässlicher agierenden Refugees-Welcome-Ideologie der sich in einem verhängnisvollen Automatismus Gruppen und Organisationen immer schneller anschließen, nur um nicht von der Maschine „satoriert“ zu werden. Mitläufer und Dummschwätzer vorneweg.

Und um Ihnen das ganze Ausmaß der Idiotie zu verdeutlichen hier eine nicht chronologische Aufbereitung der Kommentare lautesten Schreihalse in dieser maschinistischen Kackophonie:

Essener Tafel überzeugt nicht. Hunger ist für jeden gleich. Schade, Ausländerhass sogar bei d Ärmsten angekommen https://t.co/bX9Sd22Ost — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 23, 2018

Weil sie keine Ausländer mehr als Neukunden aufnimmt, schlägt der Essener Tafel viel Kritik entgegen. Auch Sozialministerin Barley stellte sich jetzt gegen die Entscheidung. Mehr dazu: https://t.co/5dwKnwyuqo pic.twitter.com/2Ig9ohG2ID — ZDF heute (@ZDFheute) February 23, 2018

Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Essen nur für Deutsche. Migranten ausgeschlossen. https://t.co/mO9RdWhKgL — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) February 22, 2018

Die #Tafel in Essen nimmt vorerst nur deutsche Bedürftige auf, was die NRW-Landesregierung im @DerSPIEGEL kritisiert. Dem Leiter des Vereins sind Reaktionen der Politik egal – er behauptet ua, unter Syrern und Russlanddeutschen gebe es "ein Nehmer-Gen".https://t.co/xc5tpm488k — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) February 23, 2018

Entscheidend kann nur die Bedürftigkeit, nicht die Herkunft sein, so Minister @JoachimStamp zum Vorrang für Deutsche bei der #EssenerTafel https://t.co/DLtyZxv3E9 via @SPIEGELONLINE #nrw — Chancen NRW (@ChancenNRW) February 23, 2018

"Eine ganze Gruppe auszuschließen, ist falsch" https://t.co/gGkcOERHYc — WELT News (@WELTnews) February 23, 2018

Die Essener #Tafel nimmt derzeit nur noch Deutsche auf. Für #ProAsyl ein diskriminierendes Vorgehen. Der Verein äußert aber auch Verständnis.https://t.co/pQJfGyouEj — WAZ (@WAZ_Redaktion) February 22, 2018

"Hier werden Arme gegen Arme ausgespielt", so @UlrichSchneider Das fördere Rechtspopulismus, lenke aber von dem eigentlichen Problem ab. https://t.co/KXUWcT3YPh #EssenerTafel #Armut — Der Paritätische (@Paritaet) February 24, 2018

Die Essener #Tafel nimmt bis auf Weiteres nur noch Bedürftige mit deutschem Pass als neue Kunden auf. Bundessozialministerin #Barley hat die Entscheidung kritisiert https://t.co/eRyL5hRy7L pic.twitter.com/Et4FupXRX3 — tagesschau (@tagesschau) February 23, 2018

Bedürftigkeit kennt keine Herkunft oder Religion! Danke, liebe @BerlinerTafel, für diese klare Haltung! https://t.co/XNJlRgj6hB — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) February 22, 2018

Klare Haltung der @BerlinerTafel: "Für die Berliner Tafel gibt es keine Bedürftigen erster oder zweiter Klasse. Wir orientieren unser Handeln an der Mitmenschlichkeit und spielen die Bedürftigkeit der vielen Menschen in Berlin nicht gegeneinander aus." @SawsanChebli https://t.co/xAuUwkCqrU — Senatskanzlei Berlin (@Senatskanzlei_B) February 22, 2018

Um mal aus den Grundsätzen der Tafel zu zitieren: "Die Tafeln helfen allen Menschen, die der Hilfe bedürfen." Klar kommen zu LAIB und SEELE auch mehr Flüchtlinge als früher. Aber unsere Leitlinien klar: keine Bedürtigen erster + zweiter Klasse. @BerlinerTafel #Tafel #Essen — Friederike Sittler (@fsittler) February 22, 2018

Die Essener Tafel nimmt vorübergehend keine Ausländer mehr an. Eine umstrittene Entscheidung: 🔊https://t.co/zOjmjEAZaI — WDR 5 (@wdr5) February 23, 2018

Die Essener Tafel nimmt nur noch Bedürftige mit deutschem Pass auf. B.Z.-Chefredakteurin @MKrekel_BILDde hält das für falsch. https://t.co/sGczGmKS9k — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) February 22, 2018

Liebe @MKrekel_BILDde Danke für die klaren Worte: „Hunger kennt keine Nationalität, wir dürfen Betroffene nicht in zwei Klassen teilen. Das schürt Hass. Es sollte in diesem Land eigentlich gar keinen Hunger geben.“ via @bzhttps://t.co/DZrkwXSxWI?amp=1 @BerlinerTafel — Özcan Mutlu (@OezcanMutlu) February 22, 2018

Kritik an Entscheidung der #Tafel #Essen: "Die Not steht im Vordergrund, auf keinen Fall die Herkunft" https://t.co/i3LacFFxLH — Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) February 23, 2018

Essener Tafel nimmt nur Deutsche auf: Breite Kritik am Aufnahmestopp https://t.co/uI30zxzA0l — taz.de: Schlagzeilen (@taz_news) February 23, 2018

Die #Tafel in #Essen nimmt nur noch Deutsche auf – und so haben die Menschen reagiert, die heute in der Schlange vorm Laden standen: pic.twitter.com/p8icL5lHeK — ZDF heuteplus (@heuteplus) February 23, 2018

Der Aufnahmestopp für Ausländer bei einer #EssenerTafel wird von vielen Seiten kritisiert. "Bedürftigkeit muss das Maß sein, nicht der Pass", sagt #SPD-Familienministerin Katarina #Barley.https://t.co/xUk3KFxZAj — Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) February 23, 2018

Die Aufnahmepolitik der #Tafel in #Essen verstößt gegen das #AGG. Sie ist nicht nur moralisch falsch, sondern auch rechtlich unzulässig. https://t.co/Z1r7l1ooIt — Jasper Prigge (@JasperPrigge) February 23, 2018

Die Essener Tafel will keine weiteren Menschen mit nicht-deutschen Pass aufnehmen. Was wir hier erleben ist ein… https://t.co/QsAWzjOZph — Niema Movassat (@NiemaMovassat) February 22, 2018

Die Begründung der #Tafel in Essen ist wirklich abenteuerlich, weil die deutschen Armen weggeblieben sind, gibt es jetzt eine Art Ariernachweispflicht light um Zugang zur Tafel zu bekommen – Die #AfD wird erst zufrieden sein, wenn das light wegfällt #TafelEssen — Daniel Martienssen (@danielm2601) February 23, 2018

Aber sieh einer an, wo viel Schatten, ist auch ein wenig Licht. Ralf Becker vom WDR mahnt Alternativen an statt die Verdammung der Aufrechten von der Essener Tafel: „Die Schlaumeier, die sich jetzt von allen Seiten aus Politik und Verbänden zu Wort melden und meinen, sie müssten mit Ausländerfeindlichkeit und Menschenverachtung argumentieren, frage ich: Wisst Ihr überhaupt, wovon Ihr redet? Was für ein Blödsinn!”