Die Herrschaftsklasse kennt keine Gesunden und Genesenen mehr, nur noch Geimpfte

Die Herrschaftsklasse lässt die Zeitgeistmedien Positiv Getestete als Infizierte vulgo Corona-Fälle ausgeben. Dabei sind nicht mehr als 10 Prozent der Positiv Getesteten angesteckt oder ansteckend (wie Negativ Getestete umgekehrt nicht garantiert keine Virusträger sind).

Die Herrschaftsklasse hat die Zeitgeistmedien dazu gebracht, Geimpfte Vollständig Immunisierte zu nennen, obwohl die Berichte über Vollständig Geimpfte, die an Covid19 erkranken, zahlreich sind. Die Begründung der Herrschaftsklasse, ja, das passiere nur bei neuen Virus-Varianten wie Delta, trägt nicht, denn dass Viren immerfort mutieren, ist Allgemeinwissen.

Fachkundige Mediziner sagen, dass Genesene über eine wirksamere Immunisierung verfügen als Geimpfte und dass Geimpfte oft gar nicht immunisiert und nicht einmal vor schweren Verläufen bei tatsächlicher Erkrankung geschützt sind. Aber die Herrschaftsklasse setzt die Immunisierungswirkung bei Genesenen nach sechs Monaten behördlich außer Kraft.

Kann die Herrschaftsklasse ihren falschen Weg fortsetzen, ist die nächste Stufe: Alle müssen sich alle sechs Monate eine Spritze geben lassen, die Impfung genannt wird. Dass sich dadurch an der Weiterverbreitung des Virus nichts ändern wird, davon gehen alle „meine“ Mediziner aus. Was aber die neuen Impf-Seren an mittel- und langfristigen Folgen bei wie vielen Menschen haben werden, können auch die besten Experten naturgemäß erst mittel- und langfristig wissen. Nur die Herrschaftsklasse weiß es schon heute und sagt daher: alles ungefährlich, alles beherrschbar.

Dass die Zeitgeistmedien jegliche Kritikfähigkeit verloren haben, beweist allein die Tatsache, dass sie von der Herrschaftsklasse keinerlei Rechenschaft verlangen, weshalb immerzu vom „Impfen“ die Rede ist, aber nie vom Behandeln, warum die Zeitgeistmedien nie die Frage stellen, wo die breite Kampagne für alte und neue Medikamente gegen Covid19 ist – und warum konventionelle Impfungen, die in anderen Ländern im Einsatz sind, keine Zulassung in der EU kriegen.

Ob die Herrschaftsklasse den Agenturen UNO und EU der Konzerne folgt, hier jener der Unterabteilung Pharmazie, oder sich in die eigene Politiksackgasse verrannt hat, oder einfach an der unbegrenzten Macht über das Volk verführerischen Gefallen gefunden hat, oder von allem etwas, interessiert mich nicht.

Dass diese Herrschaftsklasse dringend aus der Macht entfernt werden muss, stand auch schon vor Corona für jeden fest, der sich vom inhaltsleeren Parteienstreit nicht ablenken und irreführen lässt, den die Zeitgeistmedien inszenieren wie Brot und Spiele früher in der Arena. Aber die Coronapolitik sollte ebenso wie die durch das Afghanistan-Desaster wieder aus der Versenkung von Politik und Zeitgeistmedien geholte bedingungslose Asyleinwanderung jedem klarmachen, der es noch nicht begriffen hatte oder nicht wahrhaben wollte: Diese Herrschaftsklasse muss dringend aus der Macht entfernt werden.