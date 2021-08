1G – Die Zweiklassengesellschaft Geimpfte und Ungeimpfte kommt. Die Frage ist nur, warum?

Alle Gesunden und Genesenen vom öffentlichen Leben ausschließen. Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker, SPÖ, ist vorgeprescht, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Grüne, kann sich´s ab Oktober vorstellen.

Wer nicht doppelt geimpft ist, darf weder zu Konzerten noch ins Schwimmbad, schon gar nicht in eine Bar. Damit hoffen Hacker und Mückstein die „Impfmotivation“ zu verbessern. Früher nannte man so was Erpressung.

Die Frage ist, WARUM soll wirklich jeder Österreicher geimpft werden? Da der „Grüne Pass“ nur neun Monate gültig ist, übrigens jährlich, lebenslang. Sind Gesunde gefährlich für ihre Mitmenschen? Schützt die Impfung vor der Weitergabe des Corona-Virus?

Also habe ich den Herren Hacker, Mückstein und – weil in Deutschland ähnlicher Irrsinn abläuft – dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn Informationsansuchen gesendet.

„Ich ersuche um Vorlage der Fälle einer belegten Covid 19 Infektion durch einen asymptomatisch Infizierten“ (= Neusprech für Gesunde).

„Ich ersuche um Vorlage der Garantien der Impfstoffhersteller, dass von gegen Covid 19 Geimpften keine Infektionsgefahr für Dritte ausgeht. Ergänzend ersuche ich um Vorlage der Studien, die bestätigen, dass gegen Covid 19 Geimpfte keine Dritten anstecken können.“

Wie immer erhielt ich trotz Nachfragens keine Antwort.

Es könnte daran liegen, dass die WHO am 2. April 2020 veröffentlicht hat, es gibt keinen einzigen Fall einer dokumentierten asymptomatischen Ansteckung. Keinen. Nicht einen. Null. Gesunde stecken keine Menschen an. Weil sie gesund sind. Das war bis jetzt eigentlich Allgemeinwissen. Niemals zuvor wurden Gesunde als Bedrohung verteufelt oder massengetestet.

Natürlich gibt es seitdem „Studien“, die von der Ansteckung durch „Asymptomatische“ sprechen.

Aber diese Studien beruhen nur auf den derzeit so beliebten „Modellierungen“. Die bisher immer falsch lagen. In keiner Studie habe ich dokumentierte Fälle gefunden.

Die Impfstoffhersteller andererseits garantieren gar nichts. In den Verträgen der EU mit Biontech/Pfizer steht drin, die EU (also wir) erkennt an, dass aufgrund der raschen Entwicklungszeit der Impfung Wirkung, unerwünschte Nebenwirkungen sowie Langzeitfolgen unbekannt sind.

Die Biontech/Pfizer Zulassungsstudie zeigt eine absolute persönliche Risikoreduktion eines schweren Covid Verlaufes von 0,036%. Das war’s. Vom Schutz vor Weitergabe steht kein Wort drin.

Ich habe übrigens sowohl Pfizer als auch Biontech um die Herausgabe der Verträge ersucht.

Mehrmals.

Biontech schweigt eisern. Von Pfizer erhielt ich folgende Antwort:

„Ich darf Ihnen dazu unser offizielles Statement schicken:

Pfizer and BioNTech worked with the European Commission to publish the Purchase Agreements in the interests of transparency. As is typical with agreements of this nature, the documents are necessarily redacted in places, including the commercial details, to respect business sensitivities relevant to all parties.

Other specifics regarding the third advance supply agreement (announced May 2021) between the companies and EC can be found on the EC website and Pfizer.com.

Bitte um Verständnis, dass wir keine weitere Auskunft zu dieser Angelegenheit geben können.“

Da musste ich natürlich nachhaken und erhielt die Antwort, ich möge mich an die EU wenden.

Also ersuchte ich um Bestätigung, dass Pfizer den Vertrag freigibt, wenn die EU keinen Einspruch erhebt.

Wenn Wahrheit stirbt Medizinischer Leichtsinn pur: Corona-»Impfung« im Supermarkt

Ich weise nochmals darauf hin, die Öffentlichkeit bezahlt den Vertrag und die Öffentlichkeit soll den Vertragsgegenstand an sich anwenden.

Größeres öffentliches Interesse ist nicht vorstellbar und ich sehe keinen Grund, die Öffentlichkeit über Wirkungen, Nebenwirkungen und Haftungen im Unklaren zu lassen.

Sollten Sie (Pfizer) dies anders sehen, ersuche ich um Darlegung der Gründe.“

Daraufhin erhielt ich als Antwort, die Pressesprecherin befinde sich in Karenz. Seitdem auch seitens Pfizer: dröhnendes Schweigen.

Fassen wir kurz zusammen. Laut den mir vorliegenden bzw. verweigerten Informationen und Bestätigungen gibt es keine Ansteckung durch Gesunde. Die Impfung gewährt keinen Schutz vor Weitergabe der Infektion.

Zuletzt hat die CDC (US Seuchenschutzbehörde) anhand eines Ausbruchs in Massachusetts festgestellt, der Anteil der Geimpften an den tatsächlich (symptomatisch) Erkrankten liegt bei 74%. Bei einer Durchimpfungsrate von 69% der impfbaren Bevölkerung. Das deckt sich mit den Zahlen aus anderen Ländern, unter anderem Israel und Island, die zeigen, die Impfung schützt weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe.

Und Hospital Healthcare Europe veröffentlichte am 5. August einen Artikel mit der Schlagzeile „Die Viruslast der Delta Variante ist ident in Geimpften und Ungeimpften“. Geimpfte und Ungeimpfte sind also gleich ansteckend. Wer nicht ansteckend ist, sind Gesunde.

Dafür hat der Virologe Alexander Kekule davor gewarnt, der Biontech Impfstoff reduziert die Abwehrbereitschaft des Körpers gegen andere Erkrankungen.

„Es ist wohl so, dass durch die Impfung Abwehrmechanismen gegen bestimmte Viren und Bakterien gebremst werden. Das heißt, ich impfe gegen Sars-Cov-2 und es gibt eine Aktivierung der Antwort auf das neue Virus. Parallel aber wird die Antwort auf andere Viren gebremst. Gegen diese andere Viren ist man dann weniger gut immun.“

Die Impfung schützt also nicht nur nicht vor Covid, sie steigert die Anfälligkeit für andere Viren.

Es ist auch möglich, dass Geimpfte empfänglicher für kommende Corona Varianten sind.

Es wird dringend notwendig sein, in Zukunft genau hinzusehen, warum ein Mensch gestorben ist.

Die bisher übliche Praxis, jeder Tote mit „positivem“ Test ist ungeachtet von Alter und Vorerkrankungen ein Opfer der „Pandemie“, aber Todesfälle nach einer Impfung sind auf Grunderkrankungen der Opfer zurück zu führen, ist nicht zu akzeptieren. Ebenso müssen die Effekte der übrigen Covid „Maßnahmen“ genau beobachtet werden. Wie viele Krebstote infolge mangelnder Vorsorge hatten die lockdowns zur Folge? Wie viele Tote starben aufgrund der Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation? Die „Maßnahmen“ waren nie gratis, sie kosten Menschenleben.

Aber kehren wir zurück zur 1G Regel, der Impfapartheid. Warum soll diese eingeführt werden ?

Medizinische Gründe gibt es keine, wie wir gesehen haben. Zur Erinnerung, auch die Intensivstationen waren nie in Gefahr, überlastet zu werden.

Es gibt natürlich die machtpolitische Variante. Gib einem Menschen Macht und du erkennst seinen Charakter. Das Resultat ist nicht schmeichelhaft für unsere Regierungen. Offensichtlich ist das handelnde Personal berauscht von seiner absoluten Macht über unser Leben und denkt nicht im Geringsten daran, jemals etwas von dieser Macht wieder abzugeben. Immer neue „Mutanten“ werden die ewige „Pandemie“ am Köcheln halten, mit tatkräftiger Unterstützung der Regierungsmedien (da zähle ich die durch Werbegeld folgsam gemachten dazu).

Um eine andere mögliche Motivation zur Steigerung der „Impfbereitschaft“, also zur Impferpressung, auszuschließen, habe ich den Gesundheitsministern Mückstein und Spahn zwei Anfragen gesendet.

„Ich ersuche um Ihre eidesstattliche Erklärung, dass weder Sie noch Freunde & Verwandte direkt oder indirekt an den Covid Maßnahmen finanziell profitieren (Impfungen, Masken, Tests) oder Zuwendungen durch die Pharmaindustrie erhalten haben.“

„Ich ersuche um Auskunft, welche Mitglieder des Covid 19 Beraterstabs. bzw. deren Verwandte und Freunde, direkt oder indirekt an den Covid Maßnahmen finanziell profitieren (Impfungen, Masken, Tests) oder Zuwendungen durch die Pharmaindustrie erhalten haben.“

Die Antwort: Schweigen. Stille. Auf italienisch würde man das wohl „Omertá“ nennen.

Dafür ist bekannt geworden, dass Biontech den langjährigen Büroleiter Jens Spahns, Mike Schuster, zum Cheflobbyisten ernannt hat („Associate Director Public Affairs“).

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir bereitet diese Mischung aus Machtgeilheit, Grundrechtsentzug, märchenhaften Reichtümern, schamlosem Lobbyismus und Informationsverweigerung zusehends Unbehagen. Ich glaube nicht, dass hier in unserem besten Interesse gehandelt wird.

Wenn die Regierungen das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen wollen, wäre als erste Maßnahme die Veröffentlichung der Verträge mit den Impfstoffherstellern angebracht.

Im Übrigen führt an der Wiederherstellung von Rechtsstaat und Grundrechten kein Weg vorbei. Grundrechte sind nicht etwas, das die Regierung nach Gutsherrenart gewährt. Sie stehen jedem Bürger zu. Geimpften, Ungeimpften, sogar Erkrankten. Ein Blick in die Geschichte zeigt, auf die eine oder andere Weise werden die Corona Regimes fallen.

Was tun unsere Staatsanwälte und Verfassungsrichter eigentlich im Moment so beruflich?

Chris Veber, Ex-Philosoph, Ex-Grüner, Unternehmer, freier Journalist, Innsbruck