Söder auf der Suche nach der „Glücksformel“ für Corona

Merkur.de berichtete dem Verlauf der „Ministerpräsidentenkonferenz (MPK)“ entlang, die es in der Rechtsordnung der Bundesrepublik nicht gibt, was diese Merkel’sche Tafelrunde der deutschen Politikritter nicht daran hindert, die schon länger und kürzer in Deutschland Lebenden mit Lockdown und anderen „Maßnahmen“ der Freude ihres Lebens zu berauben und manche darüber hinaus in ihrer Existenz zu gefährden.

Auf merkur.de fielen mir ein paar Passagen auf, die ich mit Ihnen teilen möchte. Erst einmal notierte merkur.de gestern um 17:37:

Eine Antwort auf die Frage, ob ein andere Wert als die Inzidenz künftig Ausschluss über das Corona-Geschehen geben soll, wurde auf der MPK heute nicht gefunden. Söder betont: „Das ist die kniffligste Frage von allen. Ohne Inzidenz geht es nicht. Ohne Inzidenz kann keiner offen reden.“ Doch wie man das in die richtige Relation bringe, „also wenn wir ganz ehrlich sind, hier ist noch keine Glücksformel gefunden“, stellt Söder klar. „Da muss man noch dran arbeiten.“

Bevor ich zu deuten versuche, was das heißt, „… noch keine Glücksformel gefunden und: Ohne Inzidenz kann keiner offen reden …”, will ich Sie noch auf anderes zu dem Orakel namens Söder aufmerksam machen.



Für Söder ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis eine Diskussion über 2-G (Genesene und Geimpfte) folgt. Schon jetzt gebe es in vielen Einrichtungen, die nur noch für Geimpfte öffnen. Söder stellt klar: „Das ist die Realität. Das wird auch noch stärker werden“ – insbesondere jetzt, wenn überall die Corona-Zahlen wieder in die Höhe schießen. „2G wird so oder so ab einem bestimmen Zeitpunkt kommen. Mir wäre es lieber jetzt ehrlich darüber zu reden, als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl.“

Ob irgendwann eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht kommt oder nicht, spielt keine Rolle mehr, wenn ausreichend viele private und öffentliche Einrichtungen den Nachweis von 2G verlangen. Doch Söder sagt auch etwas, wo mir in die Nase steigt, dass die Impfpflicht doch vor der Tür steht:

„Wer auf Dauer wirklich Normalität wieder will, der muss sich impfen lassen.“ Ausschließlich mit Tests „werden wir die 4. Welle nicht lösen können, denn wir wollen ja eigentlich unsere Freiheit zurück“.

„Wer auf Dauer wirklich Normalität wieder will, der muss sich impfen lassen.“ Was Söder da von sich gibt, heißt, Schluss mit 2G, nur noch 1G: Geimpft – denn Genesene verwandeln sich ja nach sechs Monaten in Ungeimpfte. Eine Frage stellt Söder nicht oder will sie nicht stellen: Was wenn wie in anderen Ländern praktisch alle geimpft sind, das Infektionsgeschehen aber bleibt?

Oder ist die nächste Passage schon die Antwort darauf?

Konkret spricht der bayerische Ministerpräsidenten hier von einem „Ergebnis auf Sicht“. Im Blick auf die nun geltende 3-G-Regelung erklärt er sich dies etwa mit der Tatsache, dass „der eine oder andere in Sorge ist, dass man vor der Bundestagswahl nichts Abschließendes entscheiden will“.

Ich halte fest, Söder teilt mit, dass die aktuellen Knebelmaßnahmen der MPK nur der matte Anfang sind, nur das, was die Mehrheit der dort versammelten sich traute, den Leuten VOR der Bundestagswahl zuzumuten, um NACH der Wahl eine Steigerungsstufe nach der anderen zu verhängen, je nachdem, wie sie es aus Gründen wollen, die mit Corona nichts oder wenig zu tun haben.

Nach der Bundestagswahl kennt die Herrschaftsklasse keine Deutschen und keine hier länger und kürzer Lebenden mehr, sondern nur noch Geimpfte. Und zu den Geimpften wird nur gehören, wer auch den dritten, vierten und fünften Booster absolviert.

Zurück zum Anfang: „… noch keine Glücksformel gefunden und: Ohne Inzidenz kann keiner offen reden …”.

Aber, aber Herr Söder, das ist doch Ihre Glücksformel: „Ohne Inzidenz kann keiner offen reden …”. Wozu soll noch jemand „offen reden”, wenn alle geimpft sein müssen. Ich will von Ihnen und Ihresgleichen nur noch hören: Ab welchem Alter soll Ihre Impfpflicht für Neugeborene gelten? Bevor sie in die Kita dürfen? Oder gleich nach Geburt – sozusagen als „Taufe”?

Übrigens: Nur weil Laschet Kanzlerkandidat heißt, bedeutet nicht, dass nach der Wahl nicht jemand ganz anderer aus der Union zum Kanzler gewählt werden kann. Derjenige muss nicht einmal dem Bundestag angehören.