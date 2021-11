Blackbox KW 48 – Ampel-Koalition? Ich kaufe ein „H“

Die ganze Welt freut sich auf Annalena Baerbock als neue deutsche Außenministerin, aber noch ist nichts offiziell. Polen bereitet sich schon auf die feministische Außenpolitik der neuen deutschen Regierung vor und gründet ein Forschungsinstitut für Kriegsschäden. Wäre doch gelacht, wenn an Annalena Baerbock nicht noch einiges zu verdienen ist.

♦ Selbst Dr. Angela Merkel hat es gemerkt: „Jetzt beginnt eine neue Zeit.“ Und was könnte diese neue Zeit besser illustrieren als der Kernsatz in Zeile 1.181 des Koalitionspapiers: „Unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten“?

Ersetzen Sie Wolf und Schafe durch „Energiewende“ und Wirtschaft, durch schon länger hier Lebende und Frischlinge, durch Männer, Frauen und Cislinge, es passt einfach immer. Außerdem wird Deutschland jetzt „noch sicherer gemacht“. Zur „sogenannten Clankriminalität wird eine definitorische Erklärung herbeigeführt“, und wenn’s der Islamist mal wieder krachen lässt, will die Koalition wenigstens „den Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und Katastrophen nationaler Tragweite … empathischer und würdiger gestalten“.

♦ Nun will die nächste Regierung, vereint im „Glauben an den Fortschritt“, nicht nur sich selbst, sondern „auch anderen Menschen etwas zumuten“ (Habeck). Die große Transformation. Die bösen Kraftwerke werden abgeschaltet. Bis 2030 soll 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen, was kein Problem sein dürfte, wenn man den Stromverbrauch gelegentlich etwas reduziert.

♦ Aber das Wichtigste zuerst: Auch alle „Flüchtlinge” mit vorübergehendem Schutz können ihre Angehörigen zu sich holen und mit den Eltern auch gleich die Geschwisterkinder dazu. Also im Prinzip kann das ganze Dorf kommen. Außerdem will die neue Regierung mehr legale „Fluchtmöglichkeiten” nach Deutschland schaffen, sowie ein „humanitäres Aufnahmeprogramm für ‘Menschen aus Afghanistan’“.

Deshalb muss es – logischerweise – zusätzlich einen Bauminister geben.

♦ Parteichef Lindner, das liberale Feigenblatt in der rotgrünen Regierung mit gelbem Klecks, erklärt den Seinen die ungebremste Migration übrigens so: „Ja, die Einwanderung von qualifizierten Menschen, fleißigen Händen und klugen Köpfen wird leichter.“ Jetzt müssen nur noch genügend Arbeitsstellen für die vielen neuen fleißigen Hände und klugen Köpfe geschaffen werden, deshalb verspricht Lindner: „Wir werden diesen Staat digitalisieren.“ Auch wenn Kenner noch bezweifeln, dass das ohne Super-Digitaldingens Dorothee jemals funktionieren kann.

♦ Erwartungsgemäß dürfte der eine oder andere Bundesbürger wegen der steigenden Kosten, Inflation, Fremdheit im eigenen Land, Corona-Polizeimaßnahmen, Straßenkriminalität, Steuererhöhungen, usw. langsam die Nerven verlieren – deshalb wird demnächst in lizensierten Geschäften Cannabis zu Beruhigungszwecken verkauft. Alles easy peasy!

♦ In keiner Partei ergänzen sich Quote und Qualität so überzeugend wie bei den Grünen, was sich am Beispiel Claudia Roth wunderbar aufzeigen lässt. Claudia studierte zwei Semester Geschichte, Germanistik und Theaterwissenschaft und wurde, nachdem sie in den zwei Semestern genug gelernt hatte, sofort eine erfolgreiche Regieassistentin an Kleinkunstbühnen. Und danach Managerin einer Popkapelle, bis die pleite war – womit sie im Grunde sogar überqualifiziert ist als Kulturstaatsministerin.

♦ Die grünen Männer sind das Problem! Natürlich wäre Anton Hofreiter die Idealbesetzung eines Landwirtschaftsministers – er isst gern und kann sehr schön gefährdete Pflanzen malen –, aber so wie er aussieht, wird er kaum einen Migranten in seiner Ahnentafel vorweisen können. Deshalb kriegt Cem Özdemir den Job, der hat außerdem persönliche Erfahrung im Pflanzenanbau, wenn auch nur für den Eigenbedarf.

♦ Unser Jens Spahn gibt sich keinen Illusionen mehr hin. Am Ende dieses Winters ist wahrscheinlich jeder in Deutschland „geimpft, genesen oder gestorben“, so der Gesundheitsminister. Also höchstwahrscheinlich. Übrigens sei er irgendwie falsch verstanden worden, als er sagte, Biontech sei aus, und erst mal müsse nun Moderna weg. Und dass nun aus Protest gegen Spahns Biontech-Lieferbegrenzung Ärzte im Saarland nicht mehr impfen wollen, ist eine Sauerei. Schließlich ist Biontech der Mercedes, aber „Moderna ist der Rolls-Royce“. Wenn da die Impflinge in Stuttgart pikiert sind, okay, aber im Saarland? Da gibt’s doch nur Ford.

♦ Mit Corona-B.1.1.529 aus Südafrika kommt jetzt richtig Musik rein. 10 Mutationen soll das Biest schon entwickelt haben, Delta nur 2. Gott, ob wir das überleben?

♦ Dr. Markus Söder, für viele Corona-Kanzler der Herzen, hat in Bayern alle Weihnachtsmärkte abgesagt, nicht aus medizinischen Gründen natürlich, der Mann ist schließlich Jurist. Wissenschaftlich ist die Absage Blödsinn, denn, so Gerhard Scheuch, früher Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosolmedizin in der Welt: „Aus aerosolphysikalischer Sicht macht ein Verbot von Weihnachtsmärkten absolut keinen Sinn. Im Freien finden nur sehr wenige Ansteckungen statt.“ Aber Söder muss was tun, um die „Operation Kleeblatt“ – das offenbar nicht so gut vorbereitete Bayern lässt Corona-Patienten ins Homeland NRW ausfliegen – zu verschleiern.

♦ Zwar haben viele Querdenker linke Wurzeln, aber dem wackeren Thomas, Merkels Haldenwang, kann niemand etwas vormachen. Der total geheime Staatspolizist hat gleich erkannt, dass da vor allem (rechte) „Demokratiefeinde“ am Werk sind, die „in der vierten Corona-Welle starken Zulauf bekommen könnten.“ Aber keine Sorge, alle bekannt und erfasst.

♦ Jetzt, wo die Gattin am Ende ihrer Amtstage angekommen ist, will auch Joachim Sauer mal was sagen zu diesem Corona. Der Physik-Professor findet, es liegt zum Teil an „einer gewissen Faulheit und Bequemlichkeit der Deutschen“, dass so viele sich nicht impfen lassen, ließ er die italienische Repubblica wissen. Hm. Faulheit und Bequemlichkeit hat den Deutschen schon lange keiner mehr vorgeworfen. Schließlich legen die sich seit Jahren krumm für die gesamte EU und ihre Gäste.

♦ Hier ist mal ein echtes Krankenhausproblem, das von der Corona-Presse bislang stark vernachlässigt wurde, obwohl es sich um die Charité-Klinik handelt, der wir doch den Dr. Drosten verdanken: Allein in diesem Jahr musste die Polizei zu 258 Einsätzen an das Benjamin-Franklin-Klinikum ausrücken. „Inzwischen stehen Wachschutz-Teams an allen Eingängen, Security-Mitarbeiter kontrollieren sensible Bereiche wie Zufahrten und Zutrittstüren zur Rettungsstelle“, schreibt Bild. Laut Charité ist „Pandemie-Schutz“ der Grund für Sicherheitsmaßnahmen und Einsätze, und Spezialdemokraten werden das bestimmt auch glauben. Bild spricht hingegen von anderen Ursachen, etwa Angehörigen von Großfamilien, die sich auf dem Campus versammelten.

♦ Im Kanzleramt werden sie wohl so langsam mit dem Schreddern von Papieren und dem Löschen von Handy-Daten beginnen, das Bundeswehr-Orchester probt derweil die Lieder, die sich Dr. Angela Merkel zum ihre Amtszeit abschließenden Großen Zapfenstreich gewünscht hat.

Begonnen wird mit „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, und vielleicht bewerfen Zeremonienassistent Helge Braun und Blumen-Suse von der SED die Herrin ja tatsächlich mit roten Rosen, aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Es folgt „Großer Gott, wir loben dich“ – nach Expertenmeinung aller christlichen Religionsgemeinschaften ist mit „Gott“ auch gleichzeitig „Göttin“ gemeint, beziehungsweise er ist wahlweise divers.

In Erinnerung an die Zeit, als es noch keine Smartphones gab, hat sich Dr. Angela Merkel noch den DDR-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ gewünscht. Nach 20 Minuten ist alles vorbei, und es gibt Schnittchen und Schlückchen.

Lesen Sie Stephan Paetow täglich auf

