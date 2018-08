Blackbox KW 31 – Einfaltspinsel mit gewohnter Professionalität

In einem alten „Spiegel“ fand sich jener Satz, der bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren hat: „Unermeßlich ist der Fundus an Narretei, aus dem sich die Einfaltspinsel (auch 1998) mit gewohnter Professionalität bedienten.“ Diese Professionalität stellen die derzeit amtierenden Einfaltspinsel gerade wieder unter Beweis. Weil sie in Hamburg unter der Hitze leiden – es ist Sommer! – verkünden sie auf dem Titel, es sei „Der Sommer, der nie endet“. Zur Einstimmung brachte die hauseigene Hartz-IV-Abteilung (spiegel online) schon vorab heißes Material heraus: „Klimawandel. 2017 war drittwärmstes Jahr seit Messbeginn“. Gemessen wird seit 1881.

♦ Wie manche Arten der Familie der Cactaceae treibt auch die grüne Katrin bei Hitze und wenig Regen ihre dollsten Blüten. Zuletzt forderte die grüne Apokalyptikerin Göring-Eckardt Asyl für alle von der „Klimakrise“ Gebeutelten. Da reicht es dann bald als Fluchtgrund anzugeben „Sonnenbrand, Klimakterium, Sonnenstich“.

♦ Natürlich können wir nicht leugnen, dass das Klima einigen ganz schön zu schaffen macht. Wie sonst sollte es zu einer solchen Schlagzeile kommen „Heiko Maas der beliebteste Politiker Deutschlands“? Unser Heiko? Hahaha. Herrlich. Nur, wer hatte da den Sonnenstich? Die Demoskopen? Die, die sie angerufen haben? Oder die Journos, die jeden Blödsinn unhinterfragt drucken?

♦ Haben sie das Foto gesehen vom grönemeyernden Herbert mit der Schwimmweste? Da haben die Aktivisten vom Schlepperhelferschiff „Aquarius“ einen ganz schön dicken PR-Fisch an Land gezogen …

♦ Sommerzeit ist Urlaubszeit! Aber noch immer gibt es keine neuen Bilder der griesgrämigen Kanzlerin auf der Südtiroler Gondel! Bislang ist nur so viel bekannt: Merkel reist von Wagner-Oper (Lohengrin) zu Wagner-Oper (Parsival), Gatte Sauer gondelte zwischendurch ohne sie. Weil sich die Investigativ-Kooperativen unseres Landes leider noch zu fein sind, sich des Themas anzunehmen, bleiben wir mit den Theorien “Ehekrise? Klinik-Aufenthalt? Geheim-Mission?” alleine.

♦ Der 24-jährige Peter Scholze, geboren in Dresden, aufgewachsen in Berlin, jetzt Professor in Bonn, gewinnt die Fields-Medaille, den wichtigsten Mathematikpreis der Welt! Mein Gott, wie konnte das nur passieren? Fragte besorgt Spiegel online. Und prangerte an: „Diese Schule förderte den Hochbegabten!“. Um sogleich nachzuschieben: „Sind solche Eliteschulen noch zeitgemäß?“ Natürlich nicht! bestätigte ein Narrologe von der Uni Münster. Denn Elite ist irgendwie Nazi. Also, Senat: Nivellieren Sie!

♦ Apropos Berlin, da, wo die Dummheit bei Führungspersonen Einstellungsvoraussetzung ist: Etwa 30.000 Wohnungslose meldet die Stadt, davon viele Familien – und die Roma und Sinti sind noch nicht einmal alle mitgezählt. Und was liest man vom Negierenden Bürgermeister? Der bestellt bei den Mittelmeerschleppern sogar noch Nachschub – nur für eine „positive“ Zeitungsnotiz!

♦ Und noch ein – am Ende erfolgloser – Beliebtheitssteigerungstrick: Die Kinderbetreuung in Kitas und bei Tagesmüttern ist in Berlin ab sofort kostenlos!

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, will, dass die Kitas in ganz Deutschland schrittweise beitragsfrei werden. Außer natürlich in Bayern, das dann über den Länderfinanzausgleich nicht nur die kostenlose Berlin-Kita finanzieren müsste, sondern alle anderen Bittsteller obendrauf. Da bliebe dann für die Bayern-Kitas kaum was übrig …

♦ Die deutschen Landwirte fordern Ausgleich wegen der Ernteausfälle durch Hitze, aber nicht mal die grünen Erderwärmerinnen und Erderwärmer wollen zahlen! Selber Schuld, sagt Oberin Annalena, wenn die Bauern „Lebensmittel zu Dumpingpreisen in Massen … produzieren“. Sollen sie doch die Milch für 10 Euro pro Liter verkaufen …

♦ Die Bundesregierung will Elektro-Autos als Dienstwagen mit Milliarden fördern. Also jene Automobile, die sie selbst partout nicht will! Nur 2% des Regierungsfuhrparks sind E-Autos – die Herrschaften wollen sich schließlich nicht nachts auf der Autobahn ohne Strom lächerlich machen!

♦ Wie läuft’s denn so im Homeland NRW, wo der Armin Häuptling ist? Alles Bumba Bumba. Wie sonst. In der neugeschaffenen Zentralen Ausländerbehörde in Essen sollen „die Mitarbeiter geschützt“ werden, mit „128 schuss- und stichsicheren Westen“, lasen wir amüsiert. Haben die da eine Kampfsportabteilung?

♦ Hat sich unser oberster Schlapphut (Verfassungsschutz), Hans-Georg Maaßen, mit Frauke Petry getroffen? Hat er sie aufgefordert, gegen Bernd Höcke vorzugehen? Wollte er, dass sie ihren damaligen Lover und jetzigen Ehemann Pretzell verlässt? War das politisch? Oder fand Hans-Georg die Frauke einfach nur ein bisschen scharf? Fragen über Fragen – Horst, ermitteln Sie!

♦ Aufstehen! Ihr linken Schwätzer und Faulpelze, aufstehen! „Aufstehen!“ so heißt die neue Sozialistische Einheitsdingens Deutschlands von den Lafontaines. Also, nochmal: Aufstehen! Reiht euch ein in die Sammlungsbewegung von Sahra & Oskar! Ja, natürlich, h i n t e r Sahra & Oskar, wo denn sonst?

♦ Emmanuel, der Schöne, hat in Frankreich ein Handyverbot an Schulen eingeführt. Da gibt’s nach den Ferien wohl ordentlich Haue von Toulouse bis Marseille, und in den Banlieues von Paris (oder haben die da schon gar keine Schulen mehr?).