Blackbox KW 3 – Klarer Merkel-Sieg bei CDU-Wahl

Zu einer modernen politischen Wahl scheint zu gehören, dass erstens der Sieger vorher feststeht, dass zweitens eine Mehrheit sich betrogen fühlt, und drittens, dass finstere Mächte aus dem Ausland versuchen, sich einzumischen. Alles andere ist Dschungelcamp.

♦ Auch der erste Digital-Parteitag der CDU ist zum Ziel zahlreicher Hackerangriffe aus dem Ausland geworden, aber die Angriffe, so Paul Ziemiak, dieser engagierte, junge Mann der CDU, konnten abgewehrt werden. Hm. Welcher ausländische Potentat könnte ein Interesse daran gehabt haben, Armin Laschet zu verhindern? Russlands Putin? Polens Morawiecki? Ungarns Orban? Und warum? Für die bleibt eh alles bei der Alten. Moment. Was ist mit Österreich? Anders als bei uns sind in Österreich Wetten auf politische Ereignisse erlaubt, und Norbert Röttgen hätte als Wahlsieger eine feine Quote gebracht …

♦ Müssen wir uns Sorgen um Friedrich Merz machen? Schon vor der Wahl blinkte der Leuchtturm von Brilon mal nach links, mal ins grüne Feld hinein. Nach der verlorenen Chef-Wahl nahm er sogleich auch Abstand von einem Platz im Partei-Präsidium („Ich habe mich deshalb entschlossen, zugunsten der Frauen auf eine Kandidatur zu verzichten“). Stattdessen machte er dem neuen Chef das großzügige Angebot „in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen“. Mensch, Fritz! Als könne Armin entscheiden, wer unter Merkel Minister wird.

♦ Gesundheitsminister, das hätte sich der Armin ja vielleicht noch gefallen lassen, dafür hätte er sich bei seiner Chefin womöglich ins Zeug gelegt, weil doch der amtierende sich als recht wankelmütig erwies und sich viel zu spät und dann auch noch fragwürdig für ihn engagierte. Außerdem hätte Armin gleich mal zeigen können, dass, auch wenn ein Integrator hobelt, Spä(h)ne fallen.

♦ So souverän wie Dr. Angela Merkel wählen lässt, kann der Bodo Ramelow das nicht, obwohl er in der Partei ist, die die demokratische Republik überhaupt erst erfunden hat. Deshalb lässt der Rote Bodo die versprochenen Landtagswahlen in Thüringen lieber verschieben. Stellen Sie sich mal vor, die Wähler würden den Merkel-Mauschlern, die den Roten Bodo ins Amt des Ministerpräsidenten hievten, am 25. April zeigen, was sie von solchen Schiebereien halten? Nicht auszudenken! Die CDU im Keller, wo schon SPD und Grüne bei Kerzenschein hocken, die FDP auf der Straße. Deshalb „haben sich Linke, SPD, Grüne und die CDU auf eine Verschiebung der geplanten Neuwahl des Thüringer Landtages verständigt“. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen natürlich. Weswegen sonst?

♦ Ja, Corona. Merkel zittert vor einer neuen Kurve, die diesmal bis Ostern reicht. Die Polizei sprengt eine Kindergeburtstagsparty in Hameln. Im Homeland NRW dürfen (neben Fußballspielern und Politikern) wenigstens noch die Hunde frisiert werden. Und, Erfolg! Erfolg!, viele Impflinge wurden schon gespritzt, „die meisten aus beruflichen Gründen“. „Möglich, dass sich die Lage noch verschlimmert“, stöhnt der Bundestierarzt Dr. Wieler vom RKI. Auch möglich, dass nicht.

♦ Viele Studien wie die soeben im „European Journal of Clinical Investigation“ veröffentlichte Untersuchung der Stanford University kommen zu dem Schluss, dass „Stay at home-Pflicht und Geschäftsschließungen keinen signifikanten Effekt auf den Anstieg der Infektionszahlen haben“. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Gassen, erklärte der Bundesregierung sogar auf deutsch: „Der Lockdown, der jetzt seit Anfang November anhält, hat quasi nichts gebracht.“

♦ Natürlich weiß Markus Söder, der GröCoZ (Größter Corona-Zündler aller Zeiten), dass die Spahnschen Masken nichts taugen. Deshalb gilt in Bayern ab morgen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Und wieder stehen sie in Schlangen vor den Apotheken, nur um (selbst in München) zu hören: FFP2-Masken sind aus. Und selbst, wenn nicht: 100 von 150 FFP2-Masken sind bei Behördentests als unbrauchbar durchgefallen …

♦ Wer bei Markus Söder den Eindruck haben mag, hier handele es sich um das Drama des hyperbegabten Kindes, dem das Ritalin ausgegangen ist, der täusche sich nicht! Der Maggus setzt bis zu seiner Wahl als Kanzler auf das Stockholm-Syndrom. Und die Umfragen belegen die Zuneigung der Corona-Maßnahmen-Opfer zum Täter…

♦ Das ruft natürlich Trittbrettfahrer auf den Plan. Schon feiern Medien „#ZeroCovid“, eine Initiative „von Wissenschaftlern, Aktivisten und Gesundheitspersonal“, die europaweit die ganze Wirtschaft stilllegen will. Bezahlt werden soll das Ganze „mit Abgaben auf hohe Einkommen und Vermögen“. Die Grundversorgung während des totalen Lockdowns übernehmen währenddessen sicherlich Kobolde. Die „Wissenschaftler und Aktivisten“ sind übrigens dieselben, die allen Ernstes behaupten, sie hätten das Heilige Thermostat gefunden, mit dem sich die Erdtemperatur gradgenau einstellen lässt.

♦ Ach, und wenn dank solcher „Wissenschaftler und Aktivisten“ die Lichter ausgehen, müssen sie dennoch nicht aufs Hummeressen verzichten. Die Beamten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) „empfehlen prinzipiell, im Rahmen der persönlichen Notfallvorsorge eine einsatzfähige, stromunabhängige Kochgelegenheit vorzuhalten“.

♦ Jeder andere muss Opfer bringen, da sind sich Klimawissenschaftler und Aktivisten völlig einig. Inzwischen fürchten aber die ersten Gewerkschafter wegen der kommenden Erdabkühlung um ihre warmen Plätzchen. Die deutschen Autobauer reduzieren die Belegschaft in Deutschland, da werden dann auch weniger Funktionäre gebraucht. Nun jammert auch die IG-Metall Leer-Papenburg, weil der Kreuzfahrtschiffbauer „Meyer Werft“ Arbeitsplätze abbaut. Zum Regentanz gehen, aber keinen Schirm mitnehmen – sind Gewerkschafter besonders dumme Menschen?

♦ America’s Next Topmodel? Für „Vogue“ eindeutig Kamala Harris. Schick wie einst Joschka Fischer in Straßenklamotten inszeniert, strahlt Joe Bidens bessere Hälfte vom Cover der neuesten Ausgabe – und schon maulen Aktivisten und Journalisten. Zu salopp und zu viel weiß sei die Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin dargestellt.

♦ Komisch, immer mehr Aktivisten, die „das Kapitol stürmten“ (Weltpresse) sind eingetragene Demokraten!

♦ Das hätten wir uns auch nicht träumen lassen, dass wir mal bei all dem täglichen Irrsinn auf die SPD völlig verzichten könnten. Irgendwann wird „SPD“ noch das Unwort des Jahres wie „Rückführungspatenschaften“ oder „Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ …

Lesen Sie Stephan Paetow auch auf

https://www.spaet-nachrichten.de/