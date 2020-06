Blackbox KW 25 – Nachrichten aus der Provinz

Nehmen wir mal an, die Firma „Augustus Intelligence“ sei ganz weit vorne bei der Künstlichen Intelligenz, von der die Kanzlerin immer so viel und hoffnungsvoll spricht. Wäre es da nicht die Pflicht des jungen Abgeordneten Philipp Amthor gewesen, sofort einen Brief an Peter Altmaier aufzusetzen, mit dem Hinweis, sich den Laden mal genauer anzuschauen und gegebenenfalls ein paar Milliarden, die doch eh gerade ziellos herumschwirren, in das „amerikanische Start-up“ (der Jasper von der FAZ) zu investieren? Außerdem: Beim Andi Scheuer (CSU-Maut-Minister) war man doch auch bereits vorstellig.

Was hätte den Abgeordneten Amthor stutzig machen müssen? Dass der Schlawiner und falsche Doktor Karl-Theodor-von-und-zu-auf-und-davon Guttenberg einen Führungsposten hatte? Dass die Firma weder Kunden noch Umsätze verzeichnete? Die „Geschäftsreisen“ (Amthor) nach Korsika und St. Moritz, wo manches blüht, aber keine künstliche Intelligenz?

♦ Trotz „überragender Zustimmung“ will sich Amthor nun nicht für das Amt des CDU-Landesvorsitzenden zur Verfügung stellen. Das freut besonders die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die bislang ungestört Verwandtschaft und Freunde großzügig mit Posten versorgen konnte, aber gegen einen Kandidaten Amthor keine Chance gehabt hätte. Vielleicht ist das vorübergehende Unsichtbarmachen ja auch nur ein Zaubertrick vom Harry Potter der CDU …

♦ Merkelburg-Vorpommern, da wo das Internet noch langsam ist, hat andere Sorgen als die, wer Ministerpräsident wird. Denn „durch das Auftauchen der AfD“ hat sich die Situation für die Frau an sich dramatisch verschlechtert (SPD-Kampfblatt Vorwärts). Die Rechts-Vertreter nutzten vordergründig eine Konfektionsfrage („Na, das Kleid ist aber ganz schön knapp“), um Nadine Julitz, eine propere Maid der SPD, „als Politikerin zu erniedrigen und einzuschüchtern“. Erst nach einem Foto-Shooting der Bild-Zeitung konnte sich das ganze Wahlvolk eine eigene Meinung bilden: Camping-Fähnchen? Oder passend zum Dresscode des Landtags? (Wir halten uns da raus.)

♦ Wer Provinz sagt, denkt sofort an Frank-Walter Steinmeier, auch wenn der gerade als Genosse Präsident im Schloss wohnt. Mit einiger Verspätung – die Jung-Genossen randalierten schon auf der Straße – sagte auch Frank-Walter, was ihm zu „Rassismus“ einfiel, und das war, wie erwartet, ein Satz fürs Geschichtenbuch. „Es reicht nicht aus“, so der Genosse Präsident, „kein Rassist zu sein“, man müsse auch Antirassist sein. Und „Antirassismus muss gelernt und geübt werden“.

Weil der Präsident aber niemanden kennt, den er versehentlich beleidigen könnte, hat er sofort den Fußballspieler Gerald Asamoah, die Lehrerin Gloria Boateng, die Schülerin Vanessa Tadala Chabvunga und den „Bildungsaktivisten“ Daniel Gyamerah ins Schloss Bellevue eingeladen, um schon mal zu üben.

♦ Sicherlich hat sich der ein oder andere beruhigt zurückgelehnt wegen des Rassismus-Skandals um Uncle Bens Reis – nur gut, dass wir diesmal nichts damit zu tun haben! Tja, Pech gehabt, denn Ihnen sagt wohl der Name Erich Huzenlaub nichts. Der hat doch das dem Produkt zugrunde liegende „Parboiling“-Verfahren überhaupt erst erfunden! Nun wird ein neuer Name gesucht. Erichs Reis wäre perfekt.

♦ Übrigens: So wie es keine Rassen gibt, gibt es auch keine Antifa (SPD-Grundgesetz Artikel Drei). Denn, so erklärt keiner so schön wie der SPD-Abgeordnete und Polizeibeamte Grötsch aus der Oberpfalz: „Alle Antifaschisten sind automatisch Demokraten, weil sie gegen den Faschismus kämpfen.“ Da haben diese Demokraten seine Polizistenkollegen in den letzten Jahren aber ganz schön verhauen. Warum, weiß der SPD-Polizist wohl auch nicht.

♦ Die SPD* muss weg, rufen die Demokraten von der Antifa in Seattle. (*SPD = Seattle Police Department)

♦ Der CDU-Arbeitsminister im Homeland NRW, ein gewisser Laumann, hat die Beanstandungen bei Unterkünften für Hilfsarbeiter in der Fleischindustrie sogar schriftlich vorliegen – fehlende einfache Hygienemaßnahmen in Kombination mit Überbelegungen, Schimmelpilzbefall, Einsturzgefahr, undichte Dächer, katastrophale Sanitäreinrichtungen, Rattenbefall und Brandschutzmängel – aber er gründet erst mal einen Arbeitskreis. Die jahrzehntelang im Homeland regierende SPD stellt sich dabei – wie gewohnt – strunzdumm und tut so, als sei sie gerade erst zugereist …

♦ Ach, und übrigens, Herbert Reul, Innenminister vom Homeland NRW, könntest Du Dich zu der E-Mail (Akteneingang 22. Mai) an das Polizeipräsidium Duisburg noch mal abschließend äußern?

„Betreff Allahu Akbar, Duisburg-Marxloh ist unser Stadtteil. (…) Wir verbieten allen Ungläubigen, unseren Stadtteil zu betreten. Alle Polizisten, Journalisten und auch andere Ungläubige werden wir mit Waffengewalt vertreiben oder töten. Bei uns gilt nur die radikale Scharia. Wir haben uns 2.000 Stück AK-47 Sturmgewehre mit genügend Munition aus der Türkei und Russland beschafft. Allahu Akbar, tötet alle Ungläubigen.“

Sollen wir den Bereich großräumig umfahren? Oder hast du die Sache im Griff? Du weißt schon, dass Spuckschutz gegen 2.000 AK-47 nicht wirklich hilft …

♦ Gerade erst haben die SPD-Mitglieder Saskia Esken („58 und Antifa“) zur Parteichefin gewählt, nun finden sie sie schon wieder doof. 88% der Genossen sind mit ihrer Arbeit (SPD-Euphemismus) unzufrieden und Kanzlerkandidatin – geh mir bloß wech!

Nein, der Olaf soll es sein! Der Olaf Scholz, der bei den Wahlen zum Parteichef noch als GroKo-Waschlappen geschmäht wurde.

Fühlt sich der Genosse per se im falschen Partei-Körper? Das wäre doch nun wirklich mal ein Thema für einen Psychologenkongress!

♦ Satire – Substantiv, feminin [die] – darf bekanntlich alles, gell Frank-Walter, sie ist sogar eine Kunstform, mit der Personen, Ereignisse oder Zustände kritisiert, verspottet oder angeprangert werden. Dabei ist Satire eine Kritik von unten gegen oben, das Imperium, die schwarzrotgrüne Macht.

Hengameh Yaghoobifarah – äh… (der, die das) – darf bei der taz auch alles. Zum Beispiel empfehlen, alle Polizisten auf Müllhalden zu verbannen, weil die sich „von Abfall umgeben … unter ihresgleichen bestimmt auch selber am wohlsten fühlen“.

Selbst die taz erkennt nach zahlreichen Abo-Kündigungen, dass HY keine Satirikerin ist. Nur der Spiegel bleibt bei seiner Einschätzung und lacht immer noch über den Text vom taz-Humorbolzen.

♦ Kann man sich selber für dumm verkaufen? Doch, das geht, sagt die Junge Union. Und sie lässt auf Plakaten eine Thuy Wegmaier fragen:

Arbeite ich

A. im Nagelstudio oder

B. in der CSU Parteizentrale?

Was ist der Unterschied, höhöhö? Der war gut, Horst. Das warst doch du?

♦ Und noch ein Witz: 68 Millionen Euro für eine Corona-App, die zum großen Teil auf Open Source Software basiert und der „nur“ ein hübsches Frontend draufgepackt wurde …

♦ Hat Merkel tatsächlich gesagt, dass nun auch die letzten deutschen Spargroschen in den großen EU-Topf versenkt werden? Ja, hat sie. Mit ihren ganz speziellen eigenen Worten natürlich:

„Aus der Pandemie heraus“ soll „der Wandel gestärkt und beschleunigt werden. Europa braucht uns, so wie wir Europa brauchen.“ Amen.

