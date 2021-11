Migration – Orbáns Botschaft an den Westen: „Wenn ihr sie braucht, nehmt sie“

In Ungarn gibt es anders als in Deutschland kein unbegründetes Asyl. Wenn der Westen es will, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán aktuell dem ungarischen Rundfunk, bietet er Flüchtlingen und Migranten einen Korridor durch sein Land an: „Wenn ihr sie braucht, nehmt sie.“

Flüchtlinge und Migranten, die trotz des Metallzauns zu Serbien in Ungarn aufgegriffen werden, werden ohne weiteres Verfahren nach Serbien als sicheres Herkunftsland zurückgeschoben.