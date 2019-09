Österreich: Kurz siegt klar, aber …

Der aktuelle Hochrechnungsstand, der sich im Detail permanent ändert dem Auszählungsstand entsprechend, sagt Volkspartei 37,1; SPÖ 21,8; FPÖ 16,0; Grüne 14,0; Neos 7,8. In dieser Hochrechnung sind ein Viertel der Wiener Wahlsprengel enthalten. Die Briefwahl wird ab Montag ausgezählt, das Endergebnis wird es Donnerstag geben. Aber so viel kann wohl schon jetzt gesagt werden.

Die FPÖ hat sich selbst aus dem Rennen genommen. Das ist ein klares Ergebnis der Nationalratswahl in Österreich. Die bisher geltende Regel, dass sich Skandale in den letzten Tagen nicht mehr auswirken, gilt nicht mehr. Die FPÖ hat massiv verloren. In der FPÖ werden die Turbulenzen nach diesem Ergebnis zunehmen, nicht ab. Aber auch die SPÖ dürfte vor einer inneren Zerreissprobe stehen.

Sebastian Kurz ist Wahlsieger, aber für eine Fortsetzung seiner Politik bietet sich keine Koalitionskonstellation wirklich von vornherein an. Das werden spannende Wochen von Gesprächen und dann Verhandlungen.