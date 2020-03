Norditalien: Erschütternde Bilder und Nachrichten aus Bergamo

Die offiziellen Bilder und Nachrichten aus Norditalien zur Corona-Epidemie machen einen sprachlos. Dramatisch steigen die Fall- und Todeszahlen jeden Tag weiter an, seit gestern verzeichnet Italien eine Zunahme bei den Infektionen um 4.207 Personen auf nunmehr 35.713. Binnen eines einzigen Tages verstarben 475 Menschen, insgesamt sind in Italien damit 2.978 seit Ausbruch/Erfassung gestorben (Quelle: Johns Hopkins).

„Das Krematorium der Stadt, das seit einer Woche rund um die Uhr in Betrieb ist, ist nicht mehr in der Lage, den Notfall zu bewältigen. Am Mittwochabend brachten Armeefahrzeuge Dutzende von Särgen – etwa sechzig – nach Berichten der Stadt laut Ansa Agentur – vom Friedhof in Bergamo in Krematorien in anderen Regionen, wo es Gemeinden gibt, die sich zur Verfügung gestellt haben“, schreibt die Zeitung Corriere della sera.

Was sind das für unendlich tragische Zeiten, in denen ganze Lastwagenkolonnen der italienischen Armee als Bestattungsfahrzeuge fungieren, und Särge mit Verstorbenen in Krematorien transportieren, auch außerhalb der Stadt Bergamo, um die Verstorbenen einzuäschern?

„Das Krematorium von Bergamo, das 24 Stunden am Tag voll ausgelastet ist, kann 25 Tote einäschern“, sagt die Gemeinde. „Es ist klar, dass es den Zahlen der letzten Tage nicht standhalten konnte.“ Sogar die Bestattungsunternehmen konnten den Dienst nicht mehr verwalten: Einige sind geschlossen, weil die Mitarbeiter krank sind.“ so Corriere della Sera weiter.

Der Tod, die Bestattungen haben in dieser Pandemie ein ganz neues, tragisches Antlitz: der Mensch geht in großer Einsamkeit. Ärzte und Pfleger hinter dicker Schutzkleidung, um sich so gut wie möglich vor einer Ansteckung selbst zu schützen, sind diejenigen, die den Notfallpatienten am nächsten stehen in den letzten Stunden.

Die Angehörigen selbst werden, manchmal nur wenige Meter entfernt vor der Klinik wartend oder von Zuhause aus – so denn irgend Zeit bleibt – auf dem Tablet oder Smartphone kontaktiert, es wird quasi per Telefonie und Videobotschaft Abschied genommen – wie gesagt: sofern dies bei der unfassbaren Überbelastung überhaupt noch möglich ist.

Allein am Mittwoch gab es nach offiziellen Angaben in Bergamo 93 Todesfälle. Und so wie sich Bergamos Bürgermeister Giorgio Gori anhört, muss die Zählung jedoch als nur „annähernd“ gelten, da auch viele Menschen mit Symptomen sterben, die zwar mit denen von Covid-19 absolut vergleichbar sind, jedoch bevor von ihnen Abstriche genommen werden konnten.

Die Lombardei und besonders das Epizentrum der Epidemie mit Bergamo aber auch Cremona, sind an ihren Grenzen angelangt (deshalb sollten auch deutsche Experten und Wissenschaftler ein bisschen Zurückhaltung üben, ständig zu behaupten, man sei in Deutschland besser aufgestellt – denn diese Masse an Patienten in kurzer Zeit stellt jedes Klinikzentrum, wenn man dazu noch auf Gerätschaften wartet, vor nie gekannte Herausforderungen).

Es sind sichtbar veränderte Zeiten, wenn die Armee Behandlungszelte aufbaut, für ein Aufnahmelazarett sorgt, um schon vorab, je nach Schweregrad der Symptome, nach Priorität einzuteilen. Nicht nur die abgestellten Soldaten, die die Särge abholen, sind schwer beschäftigt, auch das städtische Krematorium reicht nicht mehr aus.

Seit gut einer Woche ist das Krematorium rund um die Uhr im Einsatz, allein, es kann die Notlage nicht mehr bewältigen. Bürgermeister Gori hat sich mit einem Brief an all seine Kollegen der verschiedenen Regionen bedankt. Alles ist durchgetaktet, in dieser schweren Zeit, wo jeder versucht, ein Stück Würde zu bewahren, selbst wenn der nächste Einsatz ruft.

In ganz Italien stellen sich unterdessen große Regionalkliniken zügig um, damit sie vor einem Patientenansturm möglichst gewappnet sind. Die Mediziner im Lande beobachten die Geschehnisse in der Lombardei mit allergrößter Sorge, treffen aber Vorkehrungen, gestalten Operationssäle extra für eine Corona-Intensivbehandlung um, und bereiten Notfallpläne vor, wie der leitende Anesthäsist, Marco Vergano, vom Klinikum in Turin erzählt. Vergano meint, die Krise habe die Spitze, den Peak, noch nicht erreicht, die Prognosen sind nicht gut, aber, so der Doktor, man bereite sich eben jetzt so gründlich wie möglich vor.

Eine Abteilung sei komplett für mögliche Covid19-Patienten vorbereitet.

Und, er fügt hinzu, und es klingt wie eine Warnung, wer die Zeit sinnvoll nutzen will, solle die Vorbereitungen jetzt, so schnell es geht, noch treffen.