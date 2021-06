Biden und seine Pannen bei der Europa-Reise

Mit 78 Jahren ist er der älteste US-Präsident, den die USA je hatten. Sein Alter und die Frage, ob er geistig fit genug für sein Amt ist, wurden immer wieder diskutiert. Sein Auftritt beim G7-Treffen dürfte Kritikern neue Angriffsfläche bieten, denn Biden lieferte einige peinliche Momenten: So schien er etwa orientierungslos auf einer Café-Terrasse herumzuwandern.

Eine Reporterin fragte den Präsidenten: „Wie laufen ihre Treffen in Cornwall?“ Worauf der nur knapp „sehr gut“ antwortete, bevor seine Frau Jill Biden ihn mit den Worten „Nein, nein, komm her“ an der Hand nahm und weg von Journalisten zog.

Bei einem Treffen mit Gastländern der G7 bestand Biden zunächst darauf, den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vorzustellen, bis Großbritanniens Premier Johnson ihm zum Gelächter der Runde versicherte, dass er ihn doch schon vorgestellt hatte.

Bei einer G7-Pressekonferenz leistete er sich auch einen Patzer, als ein Journalist über europäische Verbündete fragen wollte, worauf Biden zunächst lachend antwortete „Ich werde Ärger mit meinen Mitarbeitern bekommen. Ja, mach weiter. Aber tu so, als hätte ich dir nicht geantwortet.“ Das war wohl eine Anspielung darauf, dass er von seinem Team auf solche Fragen nicht vorbereitet wurde. Und tatsächlich gab er auf die eigentliche Frage des Reporters zu Gesprächen über Sanktionen keine Antwort, sondern unterbrach den Reporter und murmelte stattdessen ins Mikrofon: „120 Tage. Gib mir eine Pause. Brauche Zeit“, bevor er vom Podium verschwand.

Später auf einer NATO-Pressekonferenz gefragt, ob Russlands Machthaber Putin ein „Killer“ ist, antwortete Biden ebenfalls unverständlich: „Nun, sehen Sie, ich meine, er hat klargestellt, dass [sehr lange Pause] Die Antwort lautet: Ich glaube, er hat in der Vergangenheit im Wesentlichen zugegeben, dass er es war – es gab bestimmte Dinge, die er tun oder tun würde.“

An einer früheren Stelle des G7-Treffens verwechselte Biden außerdem Syrien dreimal mit Libyen. Planloses Umherwandern, unverständliche Antworten und verwechselte Länder, man mag von all dem halten was man will. Aber man kann sich auch vorstellen, wie solche Geschichten bei seinem Vorgänger die Titelseiten gefüllt hätten. For sure.

advertisement-block provider=“Newsletter“ location=“posts“]