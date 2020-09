António Guterres instrumentalisiert Covid19 für seine UN-Ambitionen

Wer noch nicht wusste, zu welchen Mitteln der öffentlichen Verdummung und Verhetzung zugleich der „oberste“ Mandarin der selbsternannten Weltregierung United Nations (UN) ohne jeden Skrupel greift, weiß es nach diesem Tweet des portugiesischen Sozialisten António Manuel de Oliveira Guterres, Generalskretär der UN seit 2017:

„The #COVID19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.“

Die Covid19-Pandemie zeigt, was wir alle wissen: Jahrtausende Patriarchat führten zu einer Männer-dominierten Welt mit einer Männer-dominierten Kultur, die jedem schadet – Frauen, Männer, Mädchen & Jungs.

Douglas Murray rückte denn auch das Social Justice Narrativ gleich in den richtigen Zusammenhang: Dieses korrumpiere nicht nur die Universitäten, sondern alles.

Nicht nur von diesem Obermandarin, sondern auch seinen Untermandarinen muss man danach nur noch den folgenden Beitrag von Tomas Spahn lesen: