Leser-Kommentare zur Staatsverwahrlosung

Für die Runderneuerung der maroden Infrastruktur hat der Staat kein Geld und kein Interesse, der Migrationsindustrie stellt er Geld in unbegrenzter Höhe zur Verfügung. Gewollte Staatsverwahrlosung ist wohl die höchste Stufe von politischer Willkür. So lautet die Einleitung zum Beitrag Politisch gewollte Staatsverwahrlosung, die ganz überdurchschnittlich viele Leser-Kommentare auslöste. Die hier dokumentierten können nur eine sehr kleine Auswahl sein.

Randall Flagg: Die Leute bemerken den Verfall schon, sehen aber weg. Versucht man, eine Diskussion anzustoßen, dann leugnen sie, obwohl sie auch wissen, dass es stimmt. Der Grund ist ganz einfach, so blöde das jetzt klingt: Es geht ihnen noch viel zu gut. Der Kühlschrank voll, die Rechnungen halbwegs bezahlbar. Urlaub ist auch ab und an mal drin und es reicht für den Flatscreen, Smartphone und das Bundeliga Abo. Die Leute begehen den kapitalen Fehler zu glauben, wenn sie die Verantwortlichen weiter wählen, dann bleibt das so.

Veränderungen bringen Unsicherheit und das will der Mensch allgemein nicht.

Deswegen wird man solange wegsehen, bis der Lebensstandard erheblich sinkt.

Dann, wenn es zu spät ist, sind das aber jene, die am lautesten schreien.

azaziel: Sie sprechen hier aus, was ich kaum zu denken wagte. Die Anzeichen scheinen gleichwohl untrüglich! Seit langer Zeit frage ich mich, warum alles auf Zerstörung hinausläuft. Für alle sichtbar ist die langfristige Zerstörung der Funktionsfähigkeit des Geldes mit der Euro- und Rettungspolitik, die Beschädigung unserer Energiewirtschaft und die weitgreifende Zerrüttung durch das Immigrationschaos. Weniger sichtbar ist die Verwahrlosung unserer Rechtsstaatlichkeit, Abbau der Meinungsfreiheit, Ausbau staatlicher Überwachung, Unterspülung der Gewaltenteilung.

Ich frage mich seit sehr langer Zeit, warum das so ist. Frau Merkel kann das nicht im Alleingang “schaffen”. Warum schweigen unsere Politiker, unsere Volksvertreter im Parlament, in den Parteien und Fraktionen? Warum schweigen Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur? Warum schweigen insbesondere die Vertreter der Rechtswissenschaft? Sind die alle nur zeitgeistbesoffen oder werden sie von dunklen Mächten gekauft oder bedroht? Es sieht wirklich so aus, als ob diese Zustände ganz bewusst und gewollt herbeigeführt werden. Aber von wem? Und warum?

Beobachter: Ein fulminanter Text, der zusammenfasst, was jeder mit Sehkraft seit Jahren beobachten kann bzw. muss. Grundlage all dessen ist ein gesellschaftlicher Wandel nach ’68, der die „deutschen Tugenden“ in Frage stellte und allmählich untergrub. Allzu viel Ordnung, Sauberkeit, Regelachtung, Eigenverantwortung und Gemeinsinn gelten seitdem als verdächtig und elitär, alles Schöne muss irgendwie gebrochen werden … Dies gilt für den gesamten Westen, doch gibt es augenscheinlich Unterschiede, denn wer aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland kommt, dem fällt die Verwahrlosung oft noch viel stärker auf, als er sie alltäglich bereits wahrnimmt. Dieses Land geht, allemal in den Metropolregionen, vor die Hunde.

Illusionslos: Es ist der Geist der DDR, der durch unser Land wabert, verfallene Schulen, Brücken, Straßen, Verfolgung Andersdenkender und die volle Härte des Gesetzes, gegen die, die schon länger hier leben und dieses Land aufgebaut haben. Nur den noch nicht so lange hier Lebenden darf es an nichts mangeln, Geld ist dafür im Überfluss vorhanden, scheinbar ohne Begrenzung, denn es sollen immer noch mehr kommen, Straftaten sollen möglichst ungeahndet und verschwiegen werden. Die Mütterrente für deutsche Frauen soll etwa 9 Milliarden kosten, ist aber unbezahlbar, weil wir jährlich 55 Milliarden für mehrere Millionen fremde Sozialempfänger brauchen, denn wirkliche Flüchtlinge wären es nur ein paar tausend. Es wäre also möglich, Geld für Flüchtlinge, Geld für Mütter und Geld für marode Infrastruktur bereit zu stellen. 55 Milliarden jährlich geben das her, aber man will es nicht.

Busytraveller: Ich komme beruflich viel rum. Erlebt man die U- und S- Bahnen in Shanghai oder Bangkok, New York oder Tokyo und kommt nach Deutschland, besonders nach Frankfurt, dann ist man nicht mal mehr empört oder angewidert, sondern nur noch deprimiert und verzweifelt … Dreck, Dreck und nochmals Dreck … Was ist anderswo anders, was machen die, was wir nicht tun? Zum einen ist wohl – besonders in Asien – die Identifikation mit dem Eigenen viel größer. Man zerstört nicht, was man aufgebaut hat. Die Gesellschaft hält zusammen … Zum anderen ist die Toleranz der Behörden gegenüber Verfehlungen nahe Null. Die Polizei hat Autorität und greift auch durch, wenn etwas vorfällt … Wir brauchen keinen Polizeistaat, wir brauchen nur einen Staat.

Jedediah: Danke. Der Zerfall von Vertrauen und Kultur findet nach 2015 auch auf der untersten Ebene des gemeinen Bürgers statt. Stets vorsichtig sein, wie offen kann ich wem gegenüber sein? Wie viel können die mit den Obersten verbündeten Google, Facebook und Co über meine wahren Gedanken herausfinden, auch wenn ich mit Äußerungen vorsichtig bin? Welche neuesten Grotesken und Sprachvorschriften zu Migranten, Minderheiten, Diversitäten, Multi-Quoten und sonst noch was gilt es zu beachten, um nicht bei den Tugendwarten aufzufallen? Wobei ich eines aus meiner Perspektive ganz deutlich betonen möchte: diabolisch-kalt-intelligente Rädelsführer gibt es nur ganz wenige. Das Allermeiste ist schlechter Charakter, Charaktergestörtheit, Dummheit, Desinteresse und primitive Gier. Die Frage „wie konnte sie den Nazis folgen, man hätte doch wissen können“ stellt sich für mich nicht mehr. Nein, sie konnten nicht wissen, dazu reicht es weder damals noch heute. Und hier schließe ich alle bis zum Akademiker ein. Deren sogenannte Bildung ist oft nichts weiter als ein Auftürmen von abgelesenem Pseudowissen, dass sie ohne echte Erkenntnis, aber mit dem feisten Grinsen vor sich hertragen.

Beteigeuze: Die politisch gewollte Staatsverwahrlosung ist Folge des kalten Staatstreichs der großen Koalition der Grenzöffner, Willkommensjubler und Abschiebeverweigerer [Grüne, Linke, SPD, CDU/CSU], der zu einer Diktatur dieser Hypermoralisten führt, die aus Deutschland eine orientalisch-arabisch-schwarzafrikanisch-islamisch beherrschte „multikulturalisierte“ Gesellschaft machen wollen, in der die ursprünglich einheimische Bevölkerung systematisch verängstigt wird, um sie besser beherrschen zu können. So funktioniert das Teile und Herrsche. Denn mit dem hypermoralistisch über das Grundgesetz und alle anderen Gesetze gestellten „Asylrecht“, was nunmehr ein Zuzugs-, Versorgungsforderungs- und Selbsteinbürgerungsrecht für illegale Migranten aus den Staaten des Islamgürtels ist, sind faktisch das Grundgesetz und alle anderen Gesetze außer Kraft gesetzt und eine Herrschaft des Unrechts errichtet worden, was wiederum als Voraussetzung anzusehen ist für eine zu retribalisierende und von orientalischen Clans beherrschte Gesellschaft mit dem Unrecht des Stärkeren als neuer Norm. Das ist dann die von Grünen, Linke und SPD [no borders, no nations, refugees welcome] mithergestellte, marktkonforme Gesellschaft der Radikalliberalen, in der es keine sozialen Güter mehr gibt und jeder sich Sicherheit, Unversehrtheit, Bildung und Gesundheit teuer erkaufen oder eben mit Verwahrlosung, Rohheitskriminalität, Armut, Krankheit und Siechtum leben muss.

Cd: Dieselbe Verwahrlosung künftig – geistig, moralisch und real im Land – genau wie in der DDR – da braucht es genauso Denunziantentum wie damals. Glaubt die globale Industrie, in einem heruntergekommenen Land mit sinkenden Bildungsstandards hier künftig weiter oder mehr Gewinne machen zu können – die Industrie hat die Geister doch gerufen – oder wer sonst? Nun – so schön global, wie es ja zugeht, werden die großen Konzerne dann weiterziehen in Länder dieses Planeten mit intakter Infrastruktur, mit hohem Bildungsniveau, guter Motivation der Bevölkerung und intaktem Ordnungsrahmen. Danach werden wir dumm aus der Wäsche gucken, die wir hier alle immer so verständnisvoll und politisch korrekt waren …

Jan: Der Wille dazu ist Machterhalt. Es ist einfacher, die Dinge laufen zu lassen, als dagegen wirksam vorzugehen. Man müsste ja sonst harte Methoden anwenden und würde damit diverse Parteien, mit denen man teilweise koaliert und weite Teile der Medien und meinungsbildender NGOs gegen sich aufbringen. Erinnern Sie sich: als Merkel einmal konsequent war und in der Fernsehsendung die Wahrheit zu dem Flüchtlingsmädchen sagte: „Es können doch nicht alle bleiben“, da gab’s gleich den bösen Spiegel-Titel „Die Eiskönigin“. Ein dauerhaftes Image von Merkel als Eiskönigin würde jedoch einen wesentlichen Teil ihrer Machtbasis wegschmelzen lassen. Für einen harten Hund als Kanzler, der die Probleme merklich beseitigt, ist dieses Land leider nicht bereit.

Nordlicht1312: Das Vorgehen der Politik muss gewollt sein. Eine andere Erklärung gibt es m.E. nicht. Was sollen wir, die mitten im Arbeitsleben stehen, denn tun? Auf die Straße gehen, Arbeitsstelle, schlimmstenfalls Leib und Leben riskieren? Den Ruf riskieren, bei auch wenn noch so berechtigten Demos mitzulaufen und von den Medien „zerpflückt“ zu werden? Ja, es braucht Mut. Es tun sich aber auch sehr viele praktische Fragen auf. Sehr viele haben der FDP, AfD light, vertraut und werden vermutlich durch die noch zu findende Linie enttäuscht werden. Ich habe große Sorge um meine Kinder und Enkelkinder. Die meisten Deutschen haben ihre Chance auf Veränderung an der Wahlurne am 24.9.2017 vertan. Die Angst geht um, einerseits vor den vermeintlichen NeuN…. und andererseits vor den sich verschlimmernden Lebensumständen – die ja eigentlich niemand mehr anzweifelt. Aber die Bedenken vor den anderen sind derzeit noch deutlich größer. Die alte Keule wirkt halt. Mit den Etablierten ist sicherlich keine positive Kurskorrektur zu erwarten. Es muss wohl so sein, dass es erst noch deutlich schlimmer kommen muss, bevor es besser werden kann. Ich bezweifle sogar, dass im Falle von Neuwahlen in naher Zukunft das Ruder herumgerissen wird …