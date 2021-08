Corona-Armageddon: Die ewige Prognose lebt weiter

Mit Prognosen sollte man bekanntlich vorsichtig sein, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Andererseits kann man mit Prognosen auch nicht viel falsch machen, weil sie in der Zukunft ohnehin keiner überprüft. Das beweist Corona eindrucksvoll. Ob Lauterbach bei Lanz nun Prophet oder Kaffeesatzleser war, dass interessiert nachträglich kaum einen. Die Bilanz wäre eindeutig. Egal ob es die Kinder als „Treiber“ der Pandemie sind oder die Prognosen über die Inzidenzen, Hospitalisierungen oder Toten: Die Bundesregierung lag eigentlich in jeder erdenklichen Weise falsch, wenn es die Zukunft betraf. Das RKI modellierte uns schon die letzte Welle, als die schlimmste jemals da gewesene – sie wurde die harmloseste.

Aber wenn man die Frage nach der letzten Prognose stellt, ziehen die Gesundheitsbeamten einfach die nächste aus dem Ärmel. Überraschung: Die vierte Welle soll wieder einmal schlimmer werden als alle vorherigen. Dass es auch anders geht zeigt Großbritannien. Der bekannte britische Epidemiologe Neil Ferguson prognostizierte 100.000 Corona-Fälle pro Tag, die auf die im Vereinigten Königreich vollzogene Abschaffung nahezu aller Corona-Maßnahmen folgen sollten. Lauterbach griff das damals auf. Es kam bekanntlich anders: Wenige Tage nach dem „Freedom Day“ fiel die Zahl der Neuansteckungen regelrecht in sich zusammen. Das hat Ferguson nun eingestanden: Seine Prognose sei falsch gewesen, ein weiterer Lockdown sei wahrscheinlich nicht notwendig um die Pandemie im Vereinigten Königreich in Zukunft zu kontrollieren.

Auf derartige Entschuldigungen wartet man in Deutschland vergeblich. Stattdessen steht der nächste Lockdown schon in den Startlöchern – zumindest für die nicht-geimpften Teile der Bevölkerung. Das Bundesgesundheitsministerium legte vergangene Woche ein Papier vor, in dem beschrieben wird, wie man sich den Herbst vorstellt. Lockdown-Maßnahmen für Nicht-Geimpfte sind darin schon fix. Zur Begründung ist vor allem ein Absatz enthalten: