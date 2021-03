Wo ist der „gesunde Menschenverstand“?

Die aktuelle Printausgabe von Tichys-Einblick (4/2021) „ziert“ ein Foto von Frau Merkel mit dem Titel: „Wie im Irrenhaus. Politik gegen den gesunden Menschenverstand“. Doch wie steht es eigentlich um den Begriff des „gesunden Menschenverstandes“? Ist er tauglich für die politische Debatte? Ist nicht jeder von sich selbst überzeugt, dass die eigene Meinung der wahre gesunde Menschenverstand ist?

Haben die Menschen im Mittelalter nicht allzu sicher behauptet: „Die Erde ist eine Scheibe, das sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand?“

Habe ich nicht als Schüler lernen müssen, dass mir bei einer Chemieklausur mein gesunder Menschenverstand nicht weitergeholfen hat, wenn ich schlecht vorbereitet war?

Und könnte der gesunde Menschenverstand sich auf den christlichen Glauben einlassen, der bekennt, dass der ewige Gott uns Menschen ausgerechnet in Jesus Christus den tiefsten Blick in sein Herz schenkt?

Kurz: Sagt einem nicht schon der gesunde Menschenverstand, dass das mit dem gesunden Menschenverstand höchst problematisch ist?

Doch so schwammig dieser Begriff theoretisch sein mag, der Sache nach drängt er sich praktisch immer wieder auf: Der gesunde Menschenverstand fasst sich an den Kopf, wenn in Deutschland bestens funktionierende Atomkraftwerke in Grund und Boden gesprengt werden, um dann bei Dunkelflaute Strom von ausländischen Atomkraftwerken für viel Geld importieren zu müssen.

Der gesunde Menschenverstand kommt da einfach nicht mit, wenn Organisationen „Nicht-Regierungs-Organisationen“ genannt werden, obwohl sie finanziell und ideologisch am Tropf der Regierung hängen.

Es reicht ein Zipfel an gesundem Menschenverstand, um einzusehen, dass die Meinungsfreiheit (Art 5 GG) mit Füßen getreten wird, wenn der Staat im „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ unter Strafandrohung private Konzerne zur Zensur von politischen Inhalten auffordert; Konzerne, die dem juristisch und demokratisch in keinster Weise gewachsen sind.

Dem gesunden Menschenverstand läuft ein Schauer über den Rücken, wenn er miterleben muss, wie der Verfassungsschutz jetzt wieder parteipolitisch missbraucht wurde, um die „Schwefel-Partei“ vor wichtigen Wahlen rechtswidrig an den Medienpranger zu stellen; die Partei mit einem Parteiprogramm, das in der Europapolitik, in der Migrationspolitik, in der Genderpolitik, in der Volksabstimmungspolitik und in der Klima- und Energiepolitik wirklich alternativ zu anderen im Bundestag vertretenen Parteiprogrammen ist und das darum dem demokratischen Pluralismus gut tut – egal wie man persönlich inhaltlich dazu stehen mag.

Und mein gesunder Menschenverstand sieht auch nicht ein, warum meine Frau und ich ein ganzes Jahr lang Steuern zahlen müssen, damit das Elektro-Auto meines Nachbarn, der reicher ist als wir, mit 10.000 Euro subventioniert werden kann.

Es gibt wohl Politik, die so krank ist, dass selbst ein solch problematischer Begriff wie der „gesunde Menschenverstand“ neue Strahlkraft gewinnt. Zumindest scheinen das auch die Freien Wähler zu sehen, die sich selbst als „bürgerliche Kraft mit gesundem Menschenverstand“ bezeichnen. Eigentlich eine banale Selbstverständlichkeit, aber in Zeiten wie diesen fast schon eine revolutionäre Kampfansage.

Natürlich reicht der gesunde Menschenverstand nicht aus, um politische Inhalte in einer komplexen Welt erarbeiten zu können. Aber der gesunde Menschenverstand ist gesund genug, um politischen Widersinn, Wahnsinn und Unsinn aufzudecken:

die Verstiegenheit in Ideologie und Moralismus und Bürokratismus, allesamt gut gemeint, aber in der Realität mit absurdesten Resultaten

die einseitige Fixierung auf die staatliche Verteilung des Kuchens, die die Kindergartenweisheit vergisst, dass der Kuchen erst einmal gebacken werden muss

das schamlose Ausspielen politischer und medialer Macht im Kampf gegen Rechts, wobei „Rechts“ nicht klar definiert wird und diese absurde Unschärfe noch nicht einmal die CDU/CSU zu stören scheint

das luftabschneidende Korsett einer politischen Korrektheit, die keinerlei Neugier auf eine andere Sicht hat, als ob das Gendersternchen das ultimative Ende der Geschichte wäre.

Ja, es gibt Politik, die so krank ist, dass selbst solch ein problematischer Begriff wie der „gesunde Menschenverstand“ neue Strahlkraft gewinnt.

Die Bibel in Sprüche Salomos 8,1-6: „Ruft nicht die Weisheit, und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen. Sie ruft an den Toren am Ausgang der Stadt und sie ruft am Eingang der Pforte: Ihr Menschenkinder, euch rufe ich und erhebe meine Stimme. Nehmt Verstand an, ihr Dummköpfe! Merkt auf Klugheit, ihr Unverständigen! Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist.“

Anscheinend musste der gesunde Menschenverstand schon vor 3000 Jahren ziemlich laut und penetrant rufen, um wahrgenommen zu werden.