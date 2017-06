Kanzler der Europäer. KdE. Anmerkungen zu einem Staatsakt.

Die Kanonisierung nimmt ihren Lauf. Wieder bestätigt sich, dass die beeindruckendsten Fake-News in Nachrufen und Todesanzeigen zu finden sind. Am Ende glauben die Leute alles, was im Angesicht des Todes gelogen wird.

I.

Beispiel: „Helmut Kohl hat als Bundeskanzler Deutschland durch seine kluge Politik in vielen Bereichen reformiert und zu neuer wirtschaftlicher Stärke geführt“ (Traueranzeige der Bundesregierung). Bei all seinen Verdiensten: Das war mir neu. Ich erinnere mich an nachhaltige Erschütterungen des Sozialstaats und an den ökonomischen Kahlschlag in der ehemaligen DDR als Folge der Kohlschen Tempokratie.

II.

Aber Schwamm drüber. KdE ist gar kein deutscher Trauerfall mehr. Kein Staatsakt in Berlin. Der große Tote wird nie mehr rechtsrheinisches Gebiet berühren. Außer Landes wird er geschafft zum ersten Europäischen Staatsakt. Macht KdEs Tod Europa zu einem Staat? Das ist die Idee. Ist ihm am Ende Europas Einheit wichtiger gewesen ist als die „Einheit“ des „Vaterlandes“, an die er so wenig geglaubt hatte wie alle Nachfolger Konrad Adenauers? Gorbatschow hatte seine insolvente und reformrenitente Filiale preiswert verscherbelt, und KdE hatte sich für das Schnäppchen bedankt. Wer schlägt schon das Angebot aus, als zweiter Bismarck besungen zu werden? Der Vergleich greift zu kurz. KdE wird posthum zum Kanzler der Europäer befördert.

III.

Wenn KdE nicht als KdE betrauert wird, sondern als Präzeptor Europae, als erster europäischer Überkanzler neben Kaisern des heiligen Römischen Reichs deutscher Nation beerdigt wird, dann ist das mehr als eine Ehre, mehr als ein Symbol. Die Deutschen sollen sich durch ihren KdE wieder als erste und beste Europäer fühlen, also verdammt noch mal KdEs Andenken nicht mir ihrer Skepsis beschmutzen. Junckers Staatsakt ist vor allem eine propagandistische Großtat. Damit hat er auch Merkel überrollt. Sie kann jetzt nur so tun, als spiele sie vollen Herzens mit.

Ursprünglich, ist zu hören, sollte sie nicht einmal sprechen dürfen. Vielleicht kriegt sie ja auch einmal eine Straßburger Leichenfeier. In allen autoritären Regimen ist der Leiter der Beisetzungsfeierlichkeiten der starke Mann. Hat sich vielleicht auch Juncker gedacht. Brüssel übertrumpft Berlin. Aber ohne die Witwe hätte er das nicht durchgesetzt.

IV.

So wie KdE nicht mehr wirklich Deutschland gehört, gehört er auch nicht mehr seiner Familie. Und seine Familie schon lange nicht mehr zu ihm. Zu eng für ihn das Familiengrab. Störenfriede die Söhne. Familie: Das ist jetzt nur noch Mythen-Maike. Sie hütet den Mythos wie Zerberus der Eingang zur Unterwelt. Und wie groß muss ihr Wut sein gegen die, die einst Kohls schmählichen Sturz vom Podest anführte. Berlin ist Merkel. KdE ist Europa.

IV.

Was hat KdE mit KdE gemeinsam? Es ist der Primat der Politik über die ökonomische Vernunft. Der Euro darf allein deshalb nicht in Frage gestellt werden, weil niemand das Axiom antasten will, das mit KdE verbunden ist. Es gehört zum Mythos. Der lautet: Alles folgt dem Bimbes. Auf die ökonomischen Vorraussetzungen der Währungsunion komme es nicht an. Bimbes solle alles richten – als Waffe der Politik. Bimbes war das Säurebad, indem sich die DDR auflöste. Bimbes zwang die Eurozone zusammen. Auf Gedeih und Verderb. Die nächste Finanzkrise steht bevor. Das Haus Europas wankt. Eine statische Fehlkonstruktion. Nun soll es ein Glaube retten. Einer seiner Baumeister dient als Reliquie.

V.

Doch genau damit verfallen die Junckers in den alten Fehler. Die EU präsentiert sich abermals als Elitenprojekt. Sie halten ihresgleichen und ihr Werk für unsterblich. Das ist es – leider – nicht. Sie haben einen toten KdE, aber kein schlüssiges Konzept, wie das Europa der Nationalstaaten sich allmählich transformieren könnte in eine Verteidigungs-, Kultur- und Wirtschaftsnation weitgehend autonomer Regionen. Die EU bleibt Projekt unverbesserlicher Nationalstaaten. KdE und KdE passen nicht zusammen. KdE steht also für die Lebenslüge Europas. Der europäische Staatsakt soll davon ablenken. Aber wir stehen auch am Grab der Illusionen, die KdE teilte.