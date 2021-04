Die Chefärztin hält Entmündigung für eine Therapie

Die Freiheit geht, das Virus bleibt. Ein Land wandelt sich zur kollektiven Anstalt. Der Zustand der Anstalt ist die eigentliche Katastrophe

I.

Dienstag, Hauptbahnhof Berlin. Der ICE nach München hat nicht nur siebzig Minuten Verspätung, er ist auch gestopft voll. Die Leute sitzen auf den Gängen und zwischen den Türen auf dem Boden, essen, trinken ohne Mundschutz, quatschen, telefonieren, Kinder schreien. Ein Fest für Aerosole. Niemand protestiert, niemand verhindert es. Einzige Maßnahme: Das Bordbistro gibt keinen Alkohol aus. Die Bundesseuchenbekämpfer haben das Bundesunternehmen Bahn offenbar nicht auf dem Schirm. Es ist auch kein ZDF-Team auf der Suche nach rechtsradikalen Covidioten auf dem Bahnsteig zu sehen, geschweige denn Polizei, die einschreitet. Aber Kinos, Restaurants, Theater, Sportvereine und -studios haben zu. Alternativlos. Obwohl bewährte Hygienekonzepte Ansteckung sicher verhindern würden. Irrsinn ist das eine wie das andere.

II.

In einem Berliner Supermarkt. Er ist fast leer. Ein jüngerer Mann Mann an der Kasse hält nicht nur den vorgeschriebenen Abstand zum Vordermann ein, sondern lässt noch zusätzlich zwei auf dem Boden markierte Felder frei. Er dreht sich um und faucht in panischer Angst um sein Leben den vorschriftsmäßig hinter ihm wartenden Kunden an: „Können Sie nicht Abstand halten!“ Dieser etwas ältere Mann reagiert völlig normal. Er fragt zurück: „Wer hat denn Ihnen ins Gehirn geschissen?“ Der Jüngere schreit empört nach der Polizei. „Aus Ihnen wäre ein prächtiger Nazi geworden“, sagt der ältere Mann. Der Marktleiter übt sein Hausrecht aus und verweist den Älteren, nur ihn, unerschrocken des Ladens.

III.

In Friedrich Dürrenmatts Erfolgsstück „Die Physiker“ leben drei Physiker in einer geschlossenen Anstalt. Sie behaupten Einstein, Newton und König Salomon zu sein. In Wahrheit geben sie sich nur als Geisteskranke aus, um die Menschheit vor einer Formel zu bewahren, mit deren Hilfe die Weltherrschaft ergriffen werden könnte. Die einzig wahre Irre ist jedoch Chefärztin Mathilde von Zahnd. Sie hält sich wirklich für König Salomon. Sie hat die Formel längst entwendet. Aber weil die drei Physiker das nicht kapieren, nicht gegen die Ärztin rebellieren, sondern lieber Krankenschwestern umbringen, um die Welt zu retten, werden allein sie für geisteskrank gehalten. Das Stück ließe sich mühelos aktualisieren. Die Leiterin des Irrenhauses trägt heute einen anderen Namen und gibt sich als Physikerin aus.

IV.

In ihrem Irrenhaus sind etwa 83 Millionen Insassen eingesperrt. Die Mehrheit von ihnen glaubt tatsächlich an Rettung durch Schweigen und Zusperren. Sie hält die Internierung für moralisch geboten. Wünscht Härte und nochmals Härte und dann wieder Härte. Lässt sich in die Angsthysterie treiben. Ist am Leben irr geworden. Lieber in der Psychiatrie sitzen, als draußen vernünftig mit den Risiken umzugehen. Der Zustand der Anstalt ist die eigentliche Katastrophe, der, so Dürrenmatt, „schlimmstmögliche“ Ausgang dieser grotesken Tragödie, an der das Land gerade zugrunde geht. Entmündigung ist keine Therapie. Aber zwei Drittel der Bevölkerung sind für’s noch schärfere Einlochen. Und die Hälfte hält die Chefärztin für die wissenschaftlich bestens geeignete Anstaltsleiterin. Der favorisierte Nachfolger will sich nicht einmal wählen, sondern von der irren Ärztin berufen lassen. Der andere Kandidat schließt sich freiwillig ihren Maßnahmen an. Beide wollen nicht wahrhaben, dass genau dies ins Verderben führt. Alle Heilanstalten des Landes sollen einheitlich geführt werden, so wie es das Fräulein wünscht. Das Virus (im Stück die Formel) dient nicht der Erkenntnis, sondern allein der Herrschaft.

V.

Wäre dieses Land halbwegs gesund, marschierten an diesem Wochenende Hunderttausende zum Kanzleramt, wo die Chefärztin ordiniert, und begehrten auf gegen die Herrschaft des Irrsinns.