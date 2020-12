Entschuldigung, aber das war – Sitzenbleiben, Gefeuertwerden, Trennungen inbegriffen – das besch… Jahr meines Lebens. Das nur mal als grobe Bilanz vorweg. Bisher galt: Es ist noch immer gut gegangen (sagt man ja nicht bloß im Rheinland). Davon bin ich nicht mehr überzeugt. Auch Familienmitglieder, Freunde sind es nicht mehr. 2020 hat fast alles und alle verdüstert. Da ist etwas gebrochen: das Grundvertrauen, die Zuversicht in die Zukunft und in die grundsätzliche Vernunft dieser Gesellschaft. Wer noch einigermaßen bei Verstand geblieben ist, ist zum Pessimisten mutiert. Nicht nur das Virus mutiert.

I.

Die Deutschen sonnten sich 2020 erst in der Illusion, sie bekämen die Pandemie besser in den Griff als andere (am deutschen Wesen …, Sie wissen schon) – mit mehr Geld, mehr Ordnung, mehr Staat. Dann aber versagte der Staat. Und am Ende schreibt die große Gleichmacherei – Deutschlands geheime Staatsideologie – vor, dass alle gleich leiden müssen, unabhängig davon, dass keineswegs alle gleich gefährdet sind und gleichermaßen gefährden. Die Deutschen werden sich selbst, das ist die finstere Prognose, am längsten quälen mit ihrem Glauben an jedwede Obrigkeit. Dabei spielen sie Kranke gegen Kranke aus, Tote gegen Tote. Auf die, die sterben müssen, weil sie am Falschen leiden und deshalb gerade nicht behandelt werden, oder aus Sorge und Verzweiflung krank werden, körperlich und seelisch, wird keine Rücksicht genommen. Sie werden noch nicht einmal richtig gezählt. Hauptsache der Mensch stirbt nicht an Covid19, für diese Prämisse dürfen Existenzen und Menschenleben vernichtet werden.

II.

Und ist es nicht Starrsinn, inmitten dieser Pandemie auch noch die Klimamaßnahmen zu verschärfen, weil man es schon vorher beschlossen hat? Jetzt erst recht. Trotz Rekordverschuldung, denen Massenarbeitslosigkeit und Pleitewelle folgen werden, stoppt Deutschlands Juste Milieu nicht die eingeleitete Deindustrialisierung. Statt Energie für neues Wachstum frei zu setzen, wird Energie verknappt und verteuert – ohne damit dem Klima wirklich zu helfen. Es wird in großem Maße nicht hierzulande belastet. Ja, wir brauchen eine globale Energiewende. Aber doch nicht ohne Maß und Sinn. Hierzulande aber wird Innovation wie Ideologie geschrieben, nicht bloß bei den Grünen und ihrer Gefolgschaft, sondern beispielsweise auch bei VW, wo Wasserstoff ignoriert wird. Warum setzt etwa niemand auf die erneuerbare Energiequelle Kernkraft? Den enormen Fortschritt auf diesem Feld nimmt kaum jemand zur Kenntnis. Kernenergie könnte sicher sein und auch das Endlagerproblem lösen, der Atommüll ließe sich verwenden. Aber nicht einer der drei bis sieben potentiellen Kanzlerkandidatenkandidaten rührt auch nur am Dogma des Ausstiegs. So wie hier, steht sich diese Gesellschaft immer wieder selbst im Weg.

III.

Das Virus dramatisiert und verstärkt Fehlentwicklungen, die seit Jahren nicht zu übersehen sind. Die Bundeswehr verkommt, die Bildung erst recht. Mich entsetzt besonders, wie leichtfertig und unverhältnismäßig im angeblichen Kulturstaat die Kultur abgeräumt wird. All die Blut-Schweiß-und-Tränen-Tiraden der Merkels und Söders intonieren 2020 einen systematischen Vernichtungsfeldzug. Nicht unsere Freizeitbeschäftigung, nein das Wertvollste, was Deutsche jemals geschaffen haben, steht auf dem Spiel. Berlin ist mit Blindheit geschlagen und auch noch stolz darauf. Aus dem ersten Lockdown wurde nichts gelernt und kein Versäumnis gut gemacht. Die Politik verachtet nicht nur Kultur, sie besitzt noch nicht einmal Fehlerkultur. Sturheit, Besserwisserei und falsche Beratung verdichten sich zu Realitätsverleugnung. Damit wird sich die Mentalität dieser Gesellschaft ändern. Mehr Materialismus, weniger Wohlstand der Massen, noch mehr Staat, noch weniger Freiheit.

IV.

Die selbst ernannten Hüter einer vermeintlich unanfechtbaren Moral verschanzen sich nicht erst 2020 hinter „Wissenschaft“, deren zugelassene Vertreter ihre wissenschaftliche Reputation dem Talkshowpopulismus geopfert haben. Sie suhlen sich in Rechthaberei. Wer nicht folgt, wird ausgesondert, dafür gab es jeden Tag neue Beispiele. Die Medien verraten ihren Auftrag, die Parlamente ohnehin.

V.

Die Bevölkerung, schockiert, verängstigt und hysterisch, lässt sich entmündigen. Weder das blanke Leben noch der Lebenssinn ist so zu retten. Dieses Land ist vom Virus bedroht, ja, aber heruntergewirtschaftet hat es sich selbst. So träumen die Deutschen 2020 in ihrem „Luftreich des Traumes“ (Heinrich Heine) von einer neuen Normalität und vom Systemwandel. Dagegen hilft keine Impfung. Dieser Erreger sitzt in den Köpfen und frisst die Vernunft. Aber der Bundespräsident schwadroniert vom besten Deutschland, das es je gab, und die Kanzlerin ist so beliebt wie nie zuvor.