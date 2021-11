Covid: Es gilt das gebrochene Wort

Wer sich ein mRNA-Mittel verabreichen lässt – irreführende Politikerformel: Impfung – sollte „frei“ sein, lautete das Versprechen. War er nicht. Dann sollte es für zweimal mRNA die Freiheit „zurück“ geben. Gab es nicht. Nun heißt die Losung „Booster“, also mRNA dreifach. Dass es bei drei mal mRNA nicht bleiben wird, klingt bereits durch …

„Booster“ ist als „Auffrischungsimpfung“ eine erneute Verabreichung des schon eingesetzten mRNA-Stoffes und nicht eines etwa an eine Mutation von Covid19 angepassten Mittels; dazu bei www.infektionsschutz.de:

Das „Impf“-Versprechen wurde aber nicht nur dem Einzelnen gegenüber gebrochen, sondern der ganzen Gesellschaft. Details zu schildern, lohnt nicht mehr: Was auch immer die Classe Politique in welcher Weltgegend – unter dem Druck der Einheitsmedien ebenso wie mit ihrer Propagandahilfe – an Zwangsmaßnahmen ergriffen und weitgehend durchgesetzt hat, die Unterschiede in den Ergebnissen bestätigen Wirkungen der Maßnahmen nicht.

In der Öffentlichkeit mit Argumenten durchzudringen, scheitert bei Corona ebenso wie beim Klima. Wer zur Herrschaftsmehrheit gehört, kann seine Position jederzeit unbegründet und ungestraft ändern. Wer nicht mit der Herrschaftsmehrheit geht, wird in die von der Herrschaftsmehrheit und ihren Medien geschaffene Welt der „Leugner“ gesperrt und diffamiert.

Dass der Herrschaftsmehrheit die Beherrschten völlig egal sind, haben sie in diesen Tagen rund um G20 und der COP26 UN Climate Change Conference, die deutsche Medien unzutreffend mit Weltklimakonferenz übersetzen, unübersehbar bewiesen. Wenn Russland und China zur sogenannten Klimaneutralität die Jahreszahl 2060 nennen und Indien 2070, ist jede Zusammenkunft dazu obsolet, weil gemessen an den eigenen Zielen der COP26 zwangsläufig wirkungslos.

Gib den Menschen Macht über Menschen und sie werden sie missbrauchen. Gib ihnen absolute Macht und sie missbrauchen sie absolut. Die globale Herrschaftsklasse missbraucht ihre Macht bei Corona wie beim Klima, um ihre Herrschaft zu behalten und auszubauen. Andere Motive kann ich nicht mehr erkennen, wenn ich mal von der klassischen Begleiterscheinung jeder Macht einen Moment absehe: Korruption.

Erst sollte einmal mRNA „frei machen“, dann sollten das zweimal mRNA, nun dreimal mRNA und selbstverständlich wird das auch nach vier und fünf mRNA-Verabreichungen nicht der Fall sein – wenn bis dahin die Mehrheitsherrschaft nicht aufgeben muss, weil am Ende der Clintonspruch immer stimmt: It’s the economy, stupid.

Ich habe es hier schon ein paar mal geschrieben und wiederhole es: Innerhalb des deutschen Parteiensystems ist keine Abkehr vom grünroten Zeitgeist möglich. Der Zeitgeist kann nur dort drehen, wo er her kommt, nämlich in den USA. Tut er das, dreht er ein wenig später auch in Europa. Die Vorzeichen jenseits des Atlantiks werden begleitet von Teilen Europas, in denen der Wokeismus nicht so Fuß gefasst hat wie in Westeuropa. Noch ist Polen nicht verloren und ganz Europa mit auch noch nicht.