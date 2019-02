Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Immer schneller, immer früher: Während Frank Elstner in den 80ern seinen Jahresrückblick (wie sich das gehört) erst zu Beginn des neuen Jahres übern Sender schickte, gibt’s heutzutage im TV die ersten schon ab Ende November. Da ist Lanz & Co zuletzt aber so manches durch die Lappen gegangen, denn die dicksten Klopper kamen kurz vor Schluss:

Spiegel-Eule Claas Relotius, die Tränen von Mutter Beimer… Zum Glück hat TE-Autor Ludger K. mit dem Sinnieren über (= Sezieren von) 2018 erst begonnen, als die Silvester-Böller verklungen waren – und ließ es dafür am umso heftiger krachen: Von Aaaah wie Chemnitz bis Zzzzs wie Relotius – alles drin in seinem etwas anderen Rückblick! Und Steffen Seibert kriegt den „Golden Dope“ – wofür? Das sehen Sie hier – in einem Ausschnitt aus der dreistündigen (!) Solo-Show „Böst of“ von Ludger K. am 18.1.2019 in der Stadthalle Verden an der Aller.

Tipp: Ludger K. ist live zu sehen am 4.5.2019 in der Stadthalle Borken (Karten über Eventim.de)