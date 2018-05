Bundesverdienstkreuz für Campino? Besser gleich den Friedensnobelpreis!

Da gibt’s nun einen, der will ernsthaft das Bundestverdienstkreuz am Revers von Tote Hosen-Sänger Campino sehen – unser Rückkehrer Ludger K. sagt: „Für Tage wie diesen wünsch’ ich mir 10 kleine Jägermeister.“

In Folge 1 seines neuen Video-Blogs wagt Kusenberg die Verteidigung des Nicht-Verteidiungsfähigen: Wer versteht Rap-Musik und was darf sie? Was darf ein Comedian überhaupt noch im Land der ernsten Witze?