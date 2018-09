Hohl-Spiegel: Jemanden Gefährder nennen, ist kein Spaß

Die Koalition zwischen Union und SPD leidet an vielem, am Siechtum der Sozial- demokratie, an der Apathie der späten Merkel, aber niemand verkörpert die Krise dieser Regierung so wie Seehofer, der erkennbar eine Fehlbesetzung für das Innenministerium ist.

Hier wurde er zum Gefährder: für die Koalition, für die Stimmung im Land, sogar für sich selbst. Es geht ihm nicht gut, und das bekommt Deutschland zu spüren.

Aus dem reißerischem Titel Gefährder wird ein ganz gewöhnlich langweiliges Porträt. Der SPIEGEL braucht dringend ein neues Wort für tatsächliche Gefährder. Sein Sinn für Semantik ist arg gefährdet.