Das Positive sehen: Langsamer Mobilfunk

Das Mobilfunknetz ist nicht schlecht, wie es in vielen Zeitungsmeldungen zu lesen stand. Deutschland lässt nur vielen anderen europäischen Ländern den Vortritt in der Rangliste der Staaten mit schnellem Mobilfunk und tritt etwas zurück.

Den Grünen ist zwischen nicht fahrenden Zügen, abgebrannten Windrädern und Stromausfällen aufgefallen, dass sie nicht immer eine gute Verbindung von ihren Smartphones in die Mobilnetze haben. Das ist schon mal positiv. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat dann ein Beratungsunternehmen in Aachen beauftragt, wie es wirklich aussieht. Das kann man ebenfalls nicht positiv genug einschätzen. Also jene Grünen wohlgemerkt, die aus Sorge vor böser Strahlung und gefährlichem Elektrosmog den Mobilfunkunternehmen den Ausbau mit Sendern häufig genug fast unmöglich gemacht haben.

Das Ergebnis wundert den normalen Handynutzer eher weniger: Bei deutschen Netzen gibt es sowohl bei der Abdeckung als auch den Datenraten, also der Schnelligkeit, Nachholbedarf.

Selbst das beste Netz in Deutschland sei »im internationalen Vergleich weit abgeschlagen«. In den Niederlanden, Belgien und der Schweiz gibt es fast überall einen Anteil am schnellen LTE Standard von 90 Prozent. Die Telekom in Deutschland komme gerade einmal auf 75 Prozent. Vodafone sei mit einem Anteil von 57 Prozent deutlich abgeschlagen, so das Ergebnis der Studie.

Merkel betont des Öfteren, man müsse auch einmal abgeben können. Nun, hier wird abgegeben, Deutschland tritt zurück und lässt Ländern wie Polen und Albanien den Vortritt. Das ist doch lobenswert. Ebenfalls verfügen viele afrikanische Länder über schnellere und bessere Mobilfunknetze als Deutschland. Ein kleiner Ausgleich für die Schmach des kolonialen Erbes. Das ergibt schöne Pluspunkte in der Liste der Schuldigen am Elend der Welt. Das ist doch weiterhin eine positive Nachricht.

Ebenso die, dass es dadurch hierzulande weniger Elektrosmog gibt. Und es muss auch nicht an jeder Milchkanne einen super G5-Funkstandard geben, da die Bundesbildungsministerin auch Recht. So können technische und finanzielle Ressourcen statt in Deutschland in den Ländern der Dritten Welt den armen Leuten dienen. Und es ist ein weiterer netter Baustein auf dem Wege zur Deindustrialisierung und Decarbonisierung Deutschlands. Es bleibt mehr Zeit für das Soziale. Auch gut.

Einen Trost gibt es doch noch: Es gibt ein Land, das noch schlechteren Mobilfunk hat als Deutschland – Kuba.