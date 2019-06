Deutsche Medien – betreutes Informieren

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Man fühlt sich als hoffnungslos rückständig und schon gar nicht mehr als richtiger Journalist, wenn man nicht für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu kennen und die Leser und Zuhörer endlich auf den richtigen Weg zu bringen und zu erziehen, wenn man den Menschen nicht sagen kann, wen sie wählen sollen, wem man das Wahlrecht nehmen muss und dass die Grünen das beste sind, was es gibt.

In seiner Kolumne «Berlin extrem – Frontberichte aus Charlottengrad» lüftet Boris Reitschuster ironisch den Blick hinter die Kulissen der russisch-ukrainisch-jüdischen Diaspora an der Spree, deren Außeneinsichten oft ungewöhnliche Perspektiven eröffnen. Darüber hinaus spießt der Autor den Alltags-Wahnsinn in der Hauptstadt auf – ebenso wie die Absurditäten in der Parallelwelt des Berliner Politikbetriebs und deren Auswirkungen auf den bodenhaftenden Rest der Republik.