Blackbox KW 44 – Neue Besen und alte Gardinen

So wie die RTL-Reporterin, die sich mit Schlamm „schminkte“, um bei ihren Flutberichten authentischer rüberzukommen, hätte sich der Sky-Sportreporter bei seinem Verhör des Fußballspielers Kimmich stilsicherer einen schweren, schwarzen Ledermantel überziehen sollen: Sie! Warum sind Sie nicht geimpft!?

Mehr noch als der Impfstatus des 26-jährigen Nationalspielers dürfte die Narrativ-Behörden wohl Kimmichs Eloquenz erschüttert haben, mit der er die Anklagen im Verhör mühelos parierte. Er habe halt Bedenken, was die fehlenden Langzeitstudien angehe, mache ja ansonsten alles mit, werde zweimal die Woche getestet, nur mit der Spritze möge man ihm bitte vom Hals bleiben (entschuldigen Sie die saloppe Zusammenfassung, zwei sehenswerte Originalminuten hier).

♦ Bei Illner (ZDF) wurde sofort die Mobile-Impf- und Ethik-Kommission einberufen (Mannschaftsärzte sollen sich Kimmich „schnappen“), und für die ARD sprach Hanni Hüsch die passenden Worte. Hanni kommt aus der Nähe von diesem Deppendorf, in jedem Fall aber vom Niederrhein, denn der Niederrheiner, so der Kabarettist Hanns-Dieter Hüsch (nicht Hannis Vater), „ist überhaupt zu allem unfähig. Er weiß nix, kann aber alles erklären“. Somit Idealbesetzung für die ARD, empfahl Hanni dem Kimmich, sich ausgerechnet vom Corona-Großsch(w)ätzer Lauterbach beraten zu lassen. Kein Wunder, dass die ARD von Zwangsbeiträgen leben muss.

♦ Inzwischen haben Impfdurchbrüche dermaßen zugenommen, dass man glauben könnte, die Doppelimpfung sei mehr symbolischer Natur wie die Jungfrauengeburt. Deshalb will der Bürgermeister von Weimar, ein gewisser Kleine, die Zahl der doppelt geimpften Corona-Patienten in Weimarer Krankenhäusern erst gar nicht mehr veröffentlichen. Wegen des Wassers. Auf die Mühlen, Sie verstehen?

♦ Wie schnell kriegen Impflinge eine Meldung wie folgende in den falschen Hals: „Das Universitätsklinikum (Münster; SP) hat am Freitag kurzfristig die Auffrischungsimpfungen („Booster“) gestoppt. Der Grund seien ‚ungewöhnlich viele Impfreaktionen’“.

♦ In Bayern holt Söder nichtsdestotrotz wieder seine Inzidenzkeule aus dem Keller, die er am Ende des Wahlkampfs dort mit anderen alten CSU-Prinzipien eingelagert hatte. Wir wollen an dieser Stelle nicht zum x-ten Mal die alten Lieder singen, für heute soll zu Corona nur noch der Arzt Dr. Manfred Horst das Wort haben: „Dass inzwischen fast jedermann glaubt, mit der Impfung vor ‚schweren Verläufen’ geschützt zu werden, ist einzig und allein das Ergebnis von Marketing und Propaganda. Denn eben gerade dies konnte bisher in keiner kontrollierten Studie gezeigt werden, …“

♦ Eine Stimmung wie in einer Berliner Brennpunktschule, als die „Neuen“ (40%) quasi in den Bundestag eingeführt wurden. Es wurde gelacht, gegrüßt, gepöbelt („Nazis!“) – die neuen 3G. Einen Großteil der AfD-Fraktion hatten die Bolschewiki („Mehrheitler“) gleich zu Beginn des Saales verwiesen, weil sie nicht geimpft, genesen oder getestet waren.

♦ Der vergleichsweise junge Herr Schäuble, 78, hatte den Novizen im Deutschen Bundestag ganz in der Manier eines scheidenden Schuldirektors noch auf den letzten Metern versucht beizubringen, dass Parlamentarier gesellschaftliche Gruppen nicht durch ihre Identität – variabel mit Perücke, Kleidern und Pass gestaltbar –, sondern durch ihre Politik vertreten sollten. Eigentlich hätte der 80-jährige Gauland als Ältester die Sitzung eröffnen müssen, aber diese Regelung wurde gekippt, um genau das zu verhindern. Dafür, dass nicht dem Falschen diese ehrenvolle Aufgabe zukommt, hatten zuletzt die Nationalsozialisten zugunsten eines Herrn Göring (ohne Eckardt!) gesorgt, worauf der kecke Abgeordnete Baumann (AfD) süffisant hinwies (Protokollvermerk: Geschrei von links). Natürlich wird es auch keinen AfD-Vizepräsidenten im Bundestag geben.

♦ Besonders Twitterinnen waren streng mit den fünf Repräsentanten (Onkels sind sie schließlich nicht) der Weiblichkeit im Bundestagspräsidium. „Trotz 10.000/Monat kein Geld für gescheite Klamotten?“ fragte eine Twitterbiene höhnisch, eine andere wollte wissen, ob Frau Roth ihre alten Gardinen habe umarbeiteten lassen. Vielleicht wurden die Outfits aber auch klug gewählt als eine Einstimmung auf die kommende neue Armut. Jedenfalls ist der deutsche Bundestag in Zukunft mit einem Präsidium konfrontiert, dessen vielbesungene Frauen-Quote sich auf Kita-Niveau eingependelt hat.

♦ Die SED in Berlin-Neukölln – die soll (wenn die Berliner Wahl nicht angefochten wird) dort demnächst das Ordnungsamt leiten – will keine „stigmatisierenden Razzien in Shisha-Bars“ mehr, wegen „Diskriminierung“ der arabischen Clans. Und was ist mit den Geschäften der Araber („Drogen, Diebstahl, Geldwäsche, Prostitution und illegale Waffen“)? Klingt so, als kriege die SED da einen Anteil. Hmm. Andererseits müsste man diesen Verdacht dann auch bei der SPD und CDU haben. Schließlich konnten „kriminelle Clans über Jahrzehnte unbehelligt in Deutschland agieren, sie beherrschen die organisierte Kriminalität in den großen Städten“. (Welt)

♦ Dr. Angela Merkel und ihre Truppe bekam inzwischen schon mal die Papiere im Personalbüro von Frank-Walter, dem Verwalter. Während die Kanzlerin sich noch ein wenig im Lob für ihre „Treue zu den universellen Werten, die Sie als junges Mädchen in Ostdeutschland verinnerlicht haben“ (Barack Obamas speziellen Humor oder geografische Unkenntnis) sonnt, räumt ihr Peter Altmaier schon mal die leeren Pizzakartons aus seinem Chef-Büro. Nicht ohne verschmitzt zu twittern: „Danke für Support & sorry für Fehler.“

♦ Wie heißt er gleich, der Assistent von Saskia Antifa Esken? Sie wissen schon, der Genosse, der so harmlos wie ein Buchhalter einer Kirchengemeinde daherkommt, aber „durchaus auch gern mal in Norwegen angeln geht“. Egal, der Besagte will nicht länger Saskias Assistent sein, sondern lieber angeln gehen. Was wiederum auch egal ist, denn die Partei hat andere Sorgen. Wer ergattert welches Ministeramt? Mann, Frau? Niedersachse oder Westfale? Ostdeutscher, Westdeutscher? Mindestens ein/e Trans… Und was wird aus Heiko?

♦ Einen besonderen Fall von Blitzheilung können wir aus Würzburg melden. Der Messermörder Abdirahman Jibril A., gerade erst vom Gericht für schuldunfähig erklärt, weil ihm Stimmen die Morde befohlen hatten und damit Befehlsnotstand vorliegt, soll nun, nach der Gerichtsentscheidung und kaum vier Monate, nachdem er in der Würzburger Innenstadt drei Frauen tötete und viele schwer verletzte, wieder „Herr seiner Sinne“ sein, so sein Anwalt und wohl auch Hobbypsychologe. Allah ist groß!

♦ Grünen-Chef Habeck plädiert für eine Aufnahme und Verteilung der Migranten aus Belarus – derzeit etwa 1.000 täglich – in der EU, was EU-weit abgenickt werden dürfte, wenn sich die Verteilung allein auf Germoney beschränkt (heilige, freie Standortwahl nach Sozialleistungen). Nur unser Horst ist komischerweise gegen diese Aufnahme, weil das eine große Genugtuung für Lukaschenko wäre, der dann noch mehr Flüchtlinge über die Grenze schaffen werde, „um die Stabilität in Europa zu gefährden“. Frage an Radio Horstiwahn: Seit wann gefährden Geschenke, wertvoller als Gold, die Stabilität in Europa?

♦ Geschichtskenner wissen, dass „der Pole“ schnell mal beleidigt ist und zu Übertreibungen neigt. Das im Hinterkopf versteht man leichter, wenn Mateusz Morawiecki gleich vom „dritten Weltkrieg“ redet, weil die EU sich in die inneren juristischen Angelegenheiten Warschaus einmischt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Beistandsversprechen seitens Engelands, schon zeigte sich die Weltgeschichte von ihrer humorvollen Seite. Dass die Polen aber auch nicht lernen können! Bei uns besetzt die Kanzlerin geschickt und fast unsichtbar die Position des Verfassungsgerichtspräsidenten, unliebsame Richter werden in die Bußgeldstelle versetzt und Staatsanwälte sind weisungsgebunden – so schwer ist das doch nicht!

